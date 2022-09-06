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Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові знищили понтонну переправу, яку облаштували російські окупанти біля села Дар’ївка у Херсонській області.

Підтверджувальний супутниковий знімок оприлюднили у твіттері NLwartracker, інформує Цензор.НЕТ.

Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 01

Росіяни використовували переправу для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення підрозділів на тимчасово окупованій частині півдня України, уточнює BBC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога, - ОК "Південь"

На фото видно і виведений з ладу стаціонарний міст, який мав стратегічне значення - єдина переправа через річку Інгулець на правому березі Дніпра російського угруповання військ. Тільки ним можна переправляти сили і засоби з Каховки до Херсона.

Опублікований супутниковий знімок зроблений 5 вересня цього року.

Автор публікації стверджує, що російський понтонний міст через річку Інгулець знищила авіація Збройних сил України.

Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 02

Також читайте: Бої на Херсонщині відволікають росіян від Миколаєва, кількість обстрілів зменшилась, - Кім

На фото видно, що українські військові зруйнували не лише переправу, бо загорілися і склади окупантів неподалік від неї.

Знімки знищеного мосту також публікує Радіо Свобода.

Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 03Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 04

На супутниковому знімку Planet Labs, крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

Дивіться: ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 05

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

Також читайте: Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога, - ОК "Південь"

Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено) 06

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
- Мы строили, строили и наконец построили
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
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06.09.2022 14:46
+8
+
ЗБС !
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06.09.2022 14:48
+7
понтон - это как беременность. Он или плавает, или тонет.
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06.09.2022 15:14
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- Мы строили, строили и наконец построили
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
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06.09.2022 14:46 Відповісти
+
ЗБС !
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06.09.2022 14:48 Відповісти
В ************** (11:46) было написано: информация непроверенная и требует подтверждения(с), НО будем надеяться - подтвердится🙂🙂
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06.09.2022 14:51 Відповісти
Координати для арти можна не міняти. В нас біля села Мощун кацапи разів десять в одному і тому ж місці переправу наводили.
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06.09.2022 14:58 Відповісти
Але щоб навести понтон через Інгулець треба навести понтон через Дніпро, щоб перекинути техніку для наведення понтонну.
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06.09.2022 15:06 Відповісти
А где в этот момент были Симонян и Соловйов?
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06.09.2022 15:10 Відповісти
Не факт що знищена. Могли так її встановлювати притопленою на пару см.
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06.09.2022 15:10 Відповісти
понтон - это как беременность. Он или плавает, или тонет.
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06.09.2022 15:14 Відповісти
Там не глибоко.
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06.09.2022 15:24 Відповісти
если неглубоко - то едут вброд, а не кидают на дно кучи металлического говна.
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06.09.2022 15:48 Відповісти
Там метра два, по дну не проїдеш. Але можна покласти понтони на грунт, чи кинути пару блоків і на них понтон. В любому випадку це фото не дає стовідсоткової впевненості що переправу знищили.
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06.09.2022 16:02 Відповісти
переправа - это когда по ней переправляются. А когда на дне лежат бетонные блоки, хаотичная куча утонувшего железа и ********** техники, то это просто инсталляция.
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06.09.2022 16:08 Відповісти
А если по ним пытаться проехать - то оригинальный перфоманс.
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06.09.2022 16:21 Відповісти
именно
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06.09.2022 16:24 Відповісти
завтра кацапы пойдут искать закрутки.
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06.09.2022 15:12 Відповісти
там много пшеницы не жатой, пусть колоски рвут и руками растирают.
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06.09.2022 15:55 Відповісти
Опасно. Для этого надо на открытую местность выходить. Тут даже днем в кусты посрать выйти опасно - коптер с гранатой в любой момент оприходует.
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06.09.2022 16:00 Відповісти
Не больше трёх в одни руки.
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06.09.2022 16:20 Відповісти
Рачки вже хворіють від перехарчування.
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06.09.2022 15:18 Відповісти
гарний! розділяй і володарюй.
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06.09.2022 15:27 Відповісти
Моня звонит в Одессу:
- Сеня, шо там у вас такое творится?!
- Да россия немножко воюет с НАТО…
- Ну и что, есть потери?..
- Да, есть… россия потеряла несколько сотен самолётов и вертолётов, несколько тысяч танков, БМП, несколько кораблей, разного там оружия, прилично людей…
- А шо НАТО?..
- Моня, ты не поверишь, НАТО ещё и не приезжали!
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06.09.2022 15:48 Відповісти
Имея Хаймарсы разрушить понтоны дело не слишком сложное.
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06.09.2022 15:54 Відповісти
в статье написано что с самолета "нахимарсили". или все читать лень
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06.09.2022 15:57 Відповісти
понтон "разрушается" даже одним выстрелом в него. Утром выстрелил - к вечеру он утонул. От очереди из зушки процесс ускоряется до двух часов.
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06.09.2022 16:03 Відповісти
Опять снимки Planet Labs! Где 600 млн грн которые украинцы отдали жулику Притуле на байрактары, а он их потратил непонятно куда, якобы "на спутник" который оказывается не может делать фото, а только видит в инфракрасном диапазоне заведенные двигатели техники
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06.09.2022 16:01 Відповісти
не мешайте. Процесс требует тишины.
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06.09.2022 16:05 Відповісти
Правильно. Он, за азовців тиша вже пів-року. І за Чонгар тиша. Мабуть процес йде шаленими темпами.
Зелені прикидаються мертвими скунсами, мовчать, але все одно смердить...
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06.09.2022 16:19 Відповісти
У меня старенька знайома якось питає:
- ось що вчудив Єрмак... спровокував здачу Херсона, як його ще наші не вбили...
... а мені нічого й відповісти....
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06.09.2022 16:44 Відповісти
Не хто не буде вам демонструвати під час війни розвідувальні можливості. Це ж очевидно
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06.09.2022 16:22 Відповісти
ну это понятно. Только лохи вроде Planet Labs и Maxar.
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06.09.2022 16:31 Відповісти
...как и бухгалтерскую отчетность "фонда Притулы", ага! главное бабло шлите побыстрее и побольше!
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06.09.2022 16:36 Відповісти
Не шліть Притулі, є інші фонди.
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06.09.2022 16:41 Відповісти
Інші такі саме вороваті
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06.09.2022 17:37 Відповісти
Новини космосу. На запроси з центру управління, супутник Притула-1 посилає усіх *****. Відповідає, що гроші не ****** і наразі летить до Альфи Центавра, через Рахів.
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06.09.2022 16:50 Відповісти
Ти всюди ходиш і тільки пізд.ш. Ось тут ці гроши - "Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2, які обіцяла подарувати українській стороні в рамках акції зі збору коштів Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова. Так звані «народні байрактари», як їх встигли назвати в соцмережах, вже в Україні, повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар в коментарі «Укрінформу».
https://zaxid.net/news/"
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06.09.2022 17:18 Відповісти
Ты еще расскажи где мне ходить

К Байрактару вообще никаких вопросов! То что он поставил обещанные беспилотники - как это отменяет факт распижживания денег Притулой и сыночком судьи Лаченковым родом из Владивостока?
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06.09.2022 17:39 Відповісти
В тебе є докази "распижживания денег Притулой"?
"Ты еще расскажи где мне ходить" - можу вказати напрямок.
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06.09.2022 17:42 Відповісти
А я смотрю ты упоротый Или из притуленой банды?

Это я тебя спрашиваю ГДЕ СПУТНИК, алё?! Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах! Действует презумпция виновности!

Типа "я ******* твои деньги, но доказательств у тебя нет!" - так попытаешься отпетлять? А хер выйдет!
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06.09.2022 18:00 Відповісти
"Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах" - будь ласка, вкажи номер справи у єдиному реєстрі?
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06.09.2022 22:19 Відповісти
"Ось тут ці гроши - "Турецька компанія Baykar Makina доставила в Україну три безпілотники Bayraktar TB2" - серьезно? Турок поставил свои беспилотники бьесплатно - а 600 млн грн все равно у него? Да ты еще тупее чем жуликоватый Притула
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06.09.2022 17:41 Відповісти
Так що з доказами, пізд.н?
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06.09.2022 17:45 Відповісти
Где спутник, ******* притуленый? Ты в доле? Пытаешься заболтать тему?
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06.09.2022 18:02 Відповісти
Супутник на орбіті, а ти пізд.й за російськім кораблем.
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06.09.2022 22:14 Відповісти
Такі підари, як ти у 2019 вже захлиналися слинами: "нажіваєтца на вайнє, свінарчукі, ротердам", і теж без єдиного доказу. І де ми зараз?
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06.09.2022 22:29 Відповісти
Притула - популіст номер 2 , після Зе 😠
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06.09.2022 18:54 Відповісти
Інгулєц--там раштстам прийде кіздєц
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06.09.2022 16:13 Відповісти
Які якісні фото з супутника Притули! А, ні, це не його.
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06.09.2022 16:17 Відповісти
 
 