Знищена понтонна переправа армії РФ на Херсонщині (доповнено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові знищили понтонну переправу, яку облаштували російські окупанти біля села Дар’ївка у Херсонській області.
Підтверджувальний супутниковий знімок оприлюднили у твіттері NLwartracker, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни використовували переправу для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення підрозділів на тимчасово окупованій частині півдня України, уточнює BBC.
На фото видно і виведений з ладу стаціонарний міст, який мав стратегічне значення - єдина переправа через річку Інгулець на правому березі Дніпра російського угруповання військ. Тільки ним можна переправляти сили і засоби з Каховки до Херсона.
Опублікований супутниковий знімок зроблений 5 вересня цього року.
Автор публікації стверджує, що російський понтонний міст через річку Інгулець знищила авіація Збройних сил України.
На фото видно, що українські військові зруйнували не лише переправу, бо загорілися і склади окупантів неподалік від неї.
Знімки знищеного мосту також публікує Радіо Свобода.
На супутниковому знімку Planet Labs, крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.
Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.
Будь ласка, зачекайте...
- Микола, а що то за кнопка в цьому хімарсі?
ЗБС !
- Сеня, шо там у вас такое творится?!
- Да россия немножко воюет с НАТО…
- Ну и что, есть потери?..
- Да, есть… россия потеряла несколько сотен самолётов и вертолётов, несколько тысяч танков, БМП, несколько кораблей, разного там оружия, прилично людей…
- А шо НАТО?..
- Моня, ты не поверишь, НАТО ещё и не приезжали!
Зелені прикидаються мертвими скунсами, мовчать, але все одно смердить...
- ось що вчудив Єрмак... спровокував здачу Херсона, як його ще наші не вбили...
... а мені нічого й відповісти....
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К Байрактару вообще никаких вопросов! То что он поставил обещанные беспилотники - как это отменяет факт распижживания денег Притулой и сыночком судьи Лаченковым родом из Владивостока?
"Ты еще расскажи где мне ходить" - можу вказати напрямок.
Это я тебя спрашиваю ГДЕ СПУТНИК, алё?! Это уголовное дело, расхищение бабла в особо-крупных размерах! Действует презумпция виновности!
Типа "я ******* твои деньги, но доказательств у тебя нет!" - так попытаешься отпетлять? А хер выйдет!