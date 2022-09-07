Литва відправила Україні 105-мм гаубиці. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.
Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства оборони Литви, передає Цензор.НЕТ.
"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться в повідомленні.
У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".
Топ коментарі
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Юліус Штрайхер (нім. Julius Streicher; 12 лютого 1885, Флейнгаузен біля Аугсбурга, Баварія - 16 жовтня 1946, Нюрнберг) - гауляйтер Франконії, головний редактор тижневика «Der Stürmer» (Штурмовик), один з ідеологів расизму. Страчений у відповідності до ухвали Нюрнберзького трибуналу за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду.
Величезна подяка Народу Литви і її уряду!
Ми не одні. Ми переможемо!
Слава ЗСУ!