Литва відправила Україні 105-мм гаубиці. ФОТО

Литва відправила Україні чергову партію військової допомоги - 105-мм гаубиці.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства оборони Литви, передає Цензор.НЕТ.

"Литва продовжує матеріально підтримувати Збройні сили України. Наші 105-мм гаубиці прямують в Україну", - йдеться в повідомленні.

У Вільнюсі наголосили, що Україні потрібні безупинні постачання зброї, тому "не можна робити паузи".

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