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Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вранці 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Харків, зокрема Індустріальний район.

Як передає Цензор.НЕТ, світлини оприлюднив мер Ігор Терехов.

"Наслідки обстрілу Індустріального району. П'ятеро поранених. Двоє загиблих", - зазначив очільник міста.

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Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова 01
Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова 02
Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова 03
Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Харків може захистити лише зачистка від рашистів бєлгорода! Кілометрів так на 100 східніше.
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09.09.2022 00:13 Відповісти
Тільки удари по Бєлгороду, без варіантів.
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09.09.2022 12:33 Відповісти
 
 