Наслідки обстрілу Індустріального району Харкова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Вранці 8 вересня російські окупаційні війська обстріляли Харків, зокрема Індустріальний район.
Як передає Цензор.НЕТ, світлини оприлюднив мер Ігор Терехов.
"Наслідки обстрілу Індустріального району. П'ятеро поранених. Двоє загиблих", - зазначив очільник міста.
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показати весь коментар09.09.2022 00:13 Відповісти Мені подобається 1
Tomm Todd
показати весь коментар09.09.2022 12:33 Відповісти Мені подобається 2
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