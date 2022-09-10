39 685 120
"Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ зайшли в Куп’янськ на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+62 Eispickel
показати весь коментар10.09.2022 14:11
+58 MyronMaG mm
показати весь коментар10.09.2022 14:08
+51 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.09.2022 14:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1568473276804124673
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Ой, ёй, шо я вам сейчас расскажу! Хотя, нет-не расскажу. Ждите только официальные сообщения. Но скажу так, не удивлюсь, что россияне начнут скоро опять угрожать ядерным оружием! Поэтому мой следующий пост будет посвящён их ядерному оружию, а не тому, что их заставит верещать.
Власти Купянска Харьковской области остаются в городе несмотря на обстрелы (зрозуміло, що мова за окупаційні "власти")
Зацініть :
Руководство Купянска в Харьковской области осталось в городе и продолжает работу несмотря на эвакуацию населения и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам главы Купянского района Максима Губина, обстановка сохраняется сложная, но российские военные удерживают Купянск. Город в достаточной безопасности, добавил он. "Обстрелы не стихают, - указали власти. - Администрация работает, она присутствует в городе".
При этом в ведомстве уточнили, что какая-то часть городской администрации выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации.
До речі на фото Новатор - наша бронемашина)