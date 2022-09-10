"Йдемо далі!" - спецпризначенці СБУ "Альфа" у Куп’янську. ФОТОфакт

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ зайшли в Куп’янськ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.





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