ЗСУ підняли український прапор над міськрадою у Куп’янську. ФОТО

Захисники України зайшли в Куп’янськ на Харківщині та підняли жовто-блакитний прапор над міськрадою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші в Куп‘янську. Хлопці з 1 батальйону 92-ої бригади підняли наш прапор над міськрадою", - пише телеграм-канал Цензор.НЕТ.

Інші телеграм-канали також повідомляють, що ЗСУ вже у Куп'янську. Поширюються також відповідні фото.

Втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.





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