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ЗСУ підняли український прапор над міськрадою у Куп’янську. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України зайшли в Куп’янськ на Харківщині та підняли жовто-блакитний прапор над міськрадою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші в Куп‘янську. Хлопці з 1 батальйону 92-ої бригади підняли наш прапор над міськрадою", - пише телеграм-канал Цензор.НЕТ.
Інші телеграм-канали також повідомляють, що ЗСУ вже у Куп'янську. Поширюються також відповідні фото.
Втім офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Топ коментарі
+103 Peter Pavlov 35870da5
показати весь коментар10.09.2022 09:48
+97 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар10.09.2022 09:52
+95 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар10.09.2022 09:48
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Будь ласка, зачекайте...
В Ізюмі чимале угрупування орків , і добре озброєне . Те що вони потрапили в оперативне оточення , це правда , але навряд чи вони швидко складуть зброю . Їх ще для цього прийдеться добряче " промаринувати " .
Главком перепостив Казанського , а Казанський взяв цю новину у кацапського пропагандона . Якби ця новина була б з фото-відеодоказами , то була б інша справа .
Читаю зараз кацапські соцмережі , повсюди виття , паніка і прокльони . Всі кацапські соцмережі забиті повідомленнями про втечу орків з Ізюма .
Однаково , треба зачекати відео і фотодоказів з нашого боку . .
25-та бригада ДШВ та 8 полк спецпризначення в Ізюмі .!!! https://t.me/operativnoZSU/40878
А Залужний, то потужний...
На Харьковском направлении командует генерал Сырский. Тоже, видать, потужный.
Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации. Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
Ти тут вважаєш всіх ідіотами ? Цю операцію ніхто б не провів , якби Залужний не погодився б . Ніхто , навіть дЕрьмак з Бубочкою . Невже не зрозуміло ?
На Херсонщині все йде за планом . Місяць якнайширших анонсів наступу на Херсон , зробили свою справу , кацапи перекинули туди свої елітні війська , чим розгрузили ділянки фронту на сході , завдяки цьому , там для них тепер почався каскадний обвал оборони . ЗСУ їх наї.али як котят .
Під Херсоном все їх угрупування зачинили на правому березі , тепер вони - ні туди , ні сюди . Тепер варитимуть їх там , до нужной кондіціі , поки вони не зваряться повністю .
Чи ти дійсно не розумієш що відбувається на фронтах . ??
Тільки не пишіть "жовто-блакитний". Прапор "жовто-синій!"
если уж и рашисты сами такое строчат, то...
Кто в курсе, как там под Изюмом?