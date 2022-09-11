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Воїни спецпідрозділу "KRAKEN" підняли прапор України в Савинцях на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Селище міського типу Савинці Балаклійського району звільнено від російських окупаційни військ.

Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив український боєць Сергій Величко (Чилі).

"Субота, 10 число, 11 годин. Савинська селищна рада. Савинці - це Україна, ніяких ганчірок тут не буде. Все буде Україна", - наголосив український захисник.

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Також у мережі з’явилося фото, на якому наші воїни ЗСУ сфотографувалися із прапором на тлі сільради.

Воїни спецпідрозділу KRAKEN підняли прапор України в Савинцях на Харківщині 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Героям слава !!! Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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11.09.2022 10:56
+24
Красень!
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11.09.2022 10:58
+23
Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.09.2022 10:55
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Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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11.09.2022 10:55 Відповісти
Героям слава !!! Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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11.09.2022 10:56 Відповісти
Красатульчики❤️❤️❤️❤️❤️💙💛💙💛🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍👍‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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11.09.2022 11:51 Відповісти
Красень!
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11.09.2022 10:58 Відповісти
Торнадо рулит!!! и разруливает
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11.09.2022 10:59 Відповісти
Справжній КОЗАРЛЮГА......
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11.09.2022 10:59 Відповісти
А "прикокошений" вчора високоточним ротом знищив 300 бійців Кракену.
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11.09.2022 11:00 Відповісти
це хто такий?
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11.09.2022 11:26 Відповісти
та то мабуть про конашонку мова. ))
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11.09.2022 12:06 Відповісти
Які молодці! Слава ЗСУ!
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11.09.2022 11:08 Відповісти
Хлопці , Ви Героі і молодці 👍🏼👊🏼💪🙏🏼❤️❤️❤️
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11.09.2022 11:18 Відповісти
Молодці!
Втомлені,ночі недосипають,але впевнено гонять ворога з рідної землі.
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11.09.2022 13:15 Відповісти
 
 