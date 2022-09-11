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Воїни спецпідрозділу "KRAKEN" підняли прапор України в Савинцях на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Селище міського типу Савинці Балаклійського району звільнено від російських окупаційни військ.
Як передає Цензор.НЕТ, відео оприлюднив український боєць Сергій Величко (Чилі).
"Субота, 10 число, 11 годин. Савинська селищна рада. Савинці - це Україна, ніяких ганчірок тут не буде. Все буде Україна", - наголосив український захисник.
Також у мережі з’явилося фото, на якому наші воїни ЗСУ сфотографувалися із прапором на тлі сільради.
Топ коментарі
+36 Чайка Київ
показати весь коментар11.09.2022 10:56
+24 Nataliya Mischenko
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+23 Валентина Саюн c856325a
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Втомлені,ночі недосипають,але впевнено гонять ворога з рідної землі.