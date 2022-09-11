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Миколаївська область (1828) обстріл (21162) ракети (2819)

Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі ракетами наземного базування "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, силами протиповітряної оборони 2 ракети знищено у повітрі.

"Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий будинок в Миколаєві, пошкодження отримали й кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали 9 цивільних осіб, 3 з них госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегувацьку громаду. 2 крилаті ракети Х-22 влучили у приватний сектор. Зруйновано 2 житлові будинки. Постраждало 5 людей.

" Ранком Миколаївщина знов зазнала ракетної атаки. Стратегічною авіацією ворог випустив по Вознесенську 3 крилаті ракети Х-555, які влучили в елеватор із запасами пшениці. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих нема", - резюмують у ОК "Південь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Вознесенську на Миколаївщині, поранення дістали 2 особи, - облрада

Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 01
Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 02
Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 03
Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 04
Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 05
Наслідки ворожого ракетного удару по Вознесенську 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

: https://censor.net/ua/p3366416

Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
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11.09.2022 15:02
+7
Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
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11.09.2022 14:57
+5
підори
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11.09.2022 14:55
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опять в какуйто ферму попали?) клоуны или то щепки от деревяных хаймерсов)
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11.09.2022 14:54 Відповісти
підори
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11.09.2022 14:55 Відповісти
Терористи. росія-країна терорист. Російська мова-мова терориста. Сцикуни на плолі бою, і б'ють здалеку по зерносховищах і будинках громадян. Б'ють з тих літаків і тими ракетами, що колись виготовляли і українці.
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11.09.2022 14:57 Відповісти
Послание Зеленскому?.. Я рада что генералы вышли публично!

https://youtu.be/oUV2U1RVujU
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11.09.2022 14:59 Відповісти
казяться, але їм гайки

В котле под Херсоном застряла элита армии РФ - родственники «важных дядей» из Москвы.

https://t.me/charter97_org/83081
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11.09.2022 15:01 Відповісти
"Ето " Ж-жж" нє спроста"(с). Вся шелупонь, яка втікає з Харківщини десь повинна виплисти. І це "десь" скоріш за все південь.
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11.09.2022 15:32 Відповісти
А чому не у мами пiд шконкою? Поки портки просохнуть i око сiпатись перестане...
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11.09.2022 15:57 Відповісти
із берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово окупованого Криму завдано ударів

: https://censor.net/ua/p3366416

Ось і відповідь про перемовини - НІЯКИХ перемовин докі не виметуттся з Криму ‼️‼️‼️
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11.09.2022 15:02 Відповісти
ось і відповідь про необхідність ATACAMS
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11.09.2022 15:41 Відповісти
Тона бивухівки ! Х22
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11.09.2022 15:05 Відповісти
Знову буде бавовна а Криму.
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11.09.2022 15:11 Відповісти
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11.09.2022 15:14 Відповісти
твраинка там якась козломорда
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11.09.2022 15:19 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
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11.09.2022 15:24 Відповісти
саме в цьому полягає честь і доблесть російської армії.Єдине на що вони здатні це воювати з житловими кварталами.Обісратися на полі бою і героїчно бомбити беззбройних людей.Мерзенні огидні виродки.
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11.09.2022 15:57 Відповісти
 
 