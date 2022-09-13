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На звільненій Харківщині знайшли залишки російського винищувача Су-34. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля звільненої Балаклії знайщли залишки російського Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил України.

На звільненій Харківщині знайшли залишки російського винищувача Су-34 01

""На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині нацгвардійці знищили ворожі Су-25, "Урали", БТРи та взяли у полон окупантів
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Топ коментарі
+18
не учтенный? шо ли???
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13.09.2022 15:25
+6
Наверное из тех кто не дотянул до родных *****.
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13.09.2022 15:47
+4
а целого CУ-34 поблизости нет?
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13.09.2022 15:29
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не учтенный? шо ли???
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13.09.2022 15:25 Відповісти
а целого CУ-34 поблизости нет?
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13.09.2022 15:29 Відповісти
Хотели продать хоть то, шо было
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13.09.2022 15:32 Відповісти
Наверное из тех кто не дотянул до родных *****.
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13.09.2022 15:47 Відповісти
...а може той, що хотів утікати та отримати обіцяні "ЗЄ" $1 000 000. Але русскіє його змогли зупинити лише так
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13.09.2022 18:10 Відповісти
Может они об этом просто не знает?
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13.09.2022 18:14 Відповісти
Гарно сказано.
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13.09.2022 18:39 Відповісти
Генштаб, тільки не вздумайте те корито долучити до завтрішніх сводок. воно вже було там раніше....
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13.09.2022 16:16 Відповісти
Жирная птичка, лямов на 50-69 тянет
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13.09.2022 16:26 Відповісти
Вообще то писал 60, но и так сойдёт
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13.09.2022 16:27 Відповісти
это была первая ступень военно-космического самолета, пилот в кресле улетел в стратосферу

Он сказал - поехали, он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй.
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13.09.2022 16:41 Відповісти
Космический военньій пилот полетел на вечньій концерт, сльозьі мишают мне гаварить
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13.09.2022 17:25 Відповісти
Наконей то кацапские летчики сами начали умножаться на 0.Раз наши не сбивали выходит что летчику стало плохо..
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13.09.2022 17:25 Відповісти
Доречи є перехоплення, на якому підранок жаліється своїй самиці, що полетіло їм на допомогу 4 аероплани та жоден не повернувся. Плакує.
Так що це не єдиний уламок. Це просто фіксація точних даних про втрати ворога.
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13.09.2022 17:29 Відповісти
Наверное свои сбили, что бы чужие боялись!
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13.09.2022 17:32 Відповісти
Приземлений кацапський "винущувач", це звісно гарно, але набагато цікавіша новина, що на визволеній Харківщіні знайшли Су-30 з майже цілою аналагавнєтная РЕБ Регата, якою свинособаки гардяца майже так само, як арматою.
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13.09.2022 19:01 Відповісти
Кляті кацапи обвалили ціни на метальбрухт в Україні, тепер навіть бомжі "черняху" не беруть, виключно кольоровий метал.
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13.09.2022 19:17 Відповісти
 
 