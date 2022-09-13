На звільненій Харківщині знайшли залишки російського винищувача Су-34. ФОТО

Біля звільненої Балаклії знайщли залишки російського Су-34.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил України.

""На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)", - йдеться у повідомленні.

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