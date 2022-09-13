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На звільненій Харківщині знайшли залишки російського винищувача Су-34. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Біля звільненої Балаклії знайщли залишки російського Су-34.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил України.
""На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.09.2022 15:25
+6 Krotow
показати весь коментар13.09.2022 15:47
+4 Alexander Savely
показати весь коментар13.09.2022 15:29
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Он сказал - поехали, он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй.
Так що це не єдиний уламок. Це просто фіксація точних даних про втрати ворога.