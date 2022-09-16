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"Начальника" так званої "Народної міліції Балаклії" Калайду взято під варту, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

48-річному мешканцю м. Балаклія повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у квітні цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "начальника" так званої "Народної міліції м. Балаклія".

Як "керівник" псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.

Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, "начальник міліції" намагався втекти до "ЛНР", проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Олег Калайда, який поступив на "службу" в "міліцію" в Балаклії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Царьову та ще 2 зрадникам, які планували "дійти до Києва" з військами РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Начальника так званої Народної міліції Балаклії Калайду взято під варту, - прокуратура 01
Начальника так званої Народної міліції Балаклії Калайду взято під варту, - прокуратура 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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16.09.2022 09:43
+12
Просто обманул оккупантов и на самом деле героически сопротивлялся, работая как и депутат Шевченко - скрытно, но на благо Украины.
Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
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16.09.2022 09:44
+11
Техничненько так ДБР замяли для ясности кем раньше был этот "48-и летний житель Балаклеи" ...
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
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16.09.2022 10:07
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ксива натюрлих и не подкопаешься)
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16.09.2022 09:42 Відповісти
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16.09.2022 09:43 Відповісти
Поц был милиционером станет петухом.
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16.09.2022 09:44 Відповісти
Просто обманул оккупантов и на самом деле героически сопротивлялся, работая как и депутат Шевченко - скрытно, но на благо Украины.
Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
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16.09.2022 09:44 Відповісти
Як це не прикро, але ви праві. Швидше за все цей мусорок відбудеться символічним покаранням, а потім ще й на посаді відновиться через наш продажній суд.
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16.09.2022 10:21 Відповісти
та у тому ж Харкові "судді" тупо відпускають сепарастів, або дають умовно як вбивці можуть дати чи там розкрадачу якомусь. мер "города" пише про обстріли на мові окупанта - ну як не адіннарот?
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17.09.2022 08:00 Відповісти
Посадить на бутылку без суда и следствия. Ведь это та скрепа,которую он любит.
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16.09.2022 09:45 Відповісти
Коллаборант - предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа . Оказавшись при власти… коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений врагов. Поэтому к коллаборантам необходимо применять самые суровые меры, необходимо очищать землю Украины от всякой заразы.
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16.09.2022 09:47 Відповісти
Он тоже из полицаев ?
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16.09.2022 09:55 Відповісти
Ксива супер) - У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!Джентельмены удачи
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16.09.2022 09:57 Відповісти
Теперь это удостоверение петуха
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16.09.2022 09:58 Відповісти
У Макошино скоро буде велике "поповнення"! Він же не один такий!
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16.09.2022 10:03 Відповісти
Техничненько так ДБР замяли для ясности кем раньше был этот "48-и летний житель Балаклеи" ...
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
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16.09.2022 10:07 Відповісти
Хтось вірить шо його покарають? Що його не відпустять під підписку і через рік не виявиться,що він героїчний укрпартизан?
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16.09.2022 10:09 Відповісти
Чому пику потвори замилили?🤔
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16.09.2022 10:22 Відповісти
Єрмак через два тижні випустить. Влада таких любить. Це ж не патріот.
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16.09.2022 10:53 Відповісти
Всі знають цього Калайду, його фото і інформація про нього є в базі Миротворець, навіщо тут йому морду затушовали?
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16.09.2022 11:32 Відповісти
Бо в нас вину доказує тільки суд. А от звинувачувати зрадника не варто бо може він це зробив як сексот ГУР або СБУ
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20.09.2022 00:43 Відповісти
Мова йде не про ВИНУ. Його тільки затримали і до суда ще не дійшло. Питання: НАВІЩО ЙОМУ МОРДУ ЗАТУШОВАЛИ, якщо її можна побачити де завгодно?
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20.09.2022 10:00 Відповісти
Якщо вже назвали ім'я, то для чого пику колаборантську замальовувати?
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16.09.2022 12:27 Відповісти
Готуються випустити "на свободу з чистою совістю" і щоб "пересічні" не добили то мордочку приховують.
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20.09.2022 00:41 Відповісти
Начальник уголовного розыска, Начальник Криминальной милиции

ГУМВС Украины в Харьковской обл (Правоохранительная деятельность), Балаклея (Харьковская обл.)

11.1995 − 04.2015 (19 лет 5 месяцев)

Руководство оперативными службами РО.

Шо ні мусор - то лайно.
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16.09.2022 13:19 Відповісти
 
 