"Начальника" так званої "Народної міліції Балаклії" Калайду взято під варту, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
48-річному мешканцю м. Балаклія повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що у квітні цього року 48-річний чоловік погодився на пропозицію представників РФ та обійняв посаду "начальника" так званої "Народної міліції м. Балаклія".
Як "керівник" псевдоправоохоронного органу він приймав на службу у вказаний орган інших осіб, організовував чергування на об’єктах критичної інфраструктури, в тому числі спільно з представниками окупаційних військ.
Після того, як ЗСУ почати контрнаступ на Харківщині, "начальник міліції" намагався втекти до "ЛНР", проте у м. Куп’янськ його затримали співробітники ДБР.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Олег Калайда, який поступив на "службу" в "міліцію" в Балаклії.
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Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
ГУМВС Украины в Харьковской обл (Правоохранительная деятельность), Балаклея (Харьковская обл.)
11.1995 − 04.2015 (19 лет 5 месяцев)
Руководство оперативными службами РО.
Шо ні мусор - то лайно.