УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14158 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 499 17
війна (56233) Генштаб ЗС (4482) військові навчання (2585) Естонія (1032) ЗСУ (5693)

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія допомагає навчати військових України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував фото, які надала пресслужба Штабу Сил оборони Естонії.

"Естонія допомагає з тренуванням Збройних Сил України. Вдячні за підтримку!" – йдеться в повідомленні.

На фото знято етапи підготовки артилеристів.

Також читайте: У ЄС хочуть створити спецмісію з навчання та допомоги українським військовим, - заява

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб 01

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб 02

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб 03

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб 04

Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб 05

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Щиро дякуємо нашим естонським друзям...
показати весь коментар
18.09.2022 14:12
+4
Дякуємо, естонські браття!
показати весь коментар
18.09.2022 15:18
+3
Значно безпечніше тренувати/навчати з 0 за кордонами України.
Повернуться під начало досвідчених україських вояків
показати весь коментар
18.09.2022 14:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щиро дякуємо нашим естонським друзям...
показати весь коментар
18.09.2022 14:12 Відповісти
Значно безпечніше тренувати/навчати з 0 за кордонами України.
Повернуться під начало досвідчених україських вояків
показати весь коментар
18.09.2022 14:40 Відповісти
Вони навчають поводженню з західною зброєю, а не як на полі бою знищувати ворога. Різницю відчуваєш?
показати весь коментар
18.09.2022 15:00 Відповісти
Як казав ефрейтор Австро-Венгерской империи Адольф Шикльгрубер...впоследствии Адольф Гитлер,типа братан Вячеслава Молотова...,жаль что мое тяжёлое ранение и контузия на войне заставили закончить военную карьеру...
На войне,как на войне...у каждого своя рана...
показати весь коментар
18.09.2022 15:00 Відповісти
На війну він пішов добровольцем, був двічі поранений і нагороджений Залізним хрестом (I і II ступеня) та Хрестом з мечами за бойові заслуги (III ступеня
показати весь коментар
18.09.2022 15:44 Відповісти
Дякуємо, естонські браття!
показати весь коментар
18.09.2022 15:18 Відповісти
Я раньше думал, что выражение про "горячих финнских или эстонских парнях" - это просто прикол такой, а потом на практике убедился, что наследственные факторы и темперамент этнических групп - это серьезно. Видимо, у народов размерено живущих в условиях севера выработалась черта "экономии энергии" (для сохранения тепла), возможно были и другие причины!
показати весь коментар
18.09.2022 18:59 Відповісти
Спасибо Естонии!
показати весь коментар
18.09.2022 23:11 Відповісти
 
 