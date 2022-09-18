Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Естонія допомагає навчати військових України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував фото, які надала пресслужба Штабу Сил оборони Естонії.
"Естонія допомагає з тренуванням Збройних Сил України. Вдячні за підтримку!" – йдеться в повідомленні.
На фото знято етапи підготовки артилеристів.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар18.09.2022 14:12
+4 Tommy Lee
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+3 Aleks Wav
показати весь коментар18.09.2022 14:40
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