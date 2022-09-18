Естонія допомагає з тренуванням ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Естонія допомагає навчати військових України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генштаб ЗСУ та опублікував фото, які надала пресслужба Штабу Сил оборони Естонії.

"Естонія допомагає з тренуванням Збройних Сил України. Вдячні за підтримку!" – йдеться в повідомленні.

На фото знято етапи підготовки артилеристів.

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