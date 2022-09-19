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Прапор України підняли у Яровій на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецькій області деокуповано селище Ярова, що знаходиться між Святогірськом та Дробишевим.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зачистка у смт. Ярова (між Святогірськом та Дробишевим) завершена. Селище повністю контролюється ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

У мережі опубліковано фото українського прапора, який майорить над Яровою.

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Прапор України підняли у Яровій на Донеччині 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Слава ЗСУ!
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19.09.2022 14:28 Відповісти
Все повернемо, від Ізюма до Ялти.
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19.09.2022 14:28 Відповісти
Героям слава! ! !
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19.09.2022 14:37 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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19.09.2022 14:43 Відповісти
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19.09.2022 14:43 Відповісти
шутка про пакет яровой
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19.09.2022 15:20 Відповісти
Слава ЗСУ!

Слава українському народу!
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19.09.2022 17:18 Відповісти
 
 