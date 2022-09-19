Прапор України підняли у Яровій на Донеччині. ФОТО

У Донецькій області деокуповано селище Ярова, що знаходиться між Святогірськом та Дробишевим.

Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зачистка у смт. Ярова (між Святогірськом та Дробишевим) завершена. Селище повністю контролюється ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

У мережі опубліковано фото українського прапора, який майорить над Яровою.

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