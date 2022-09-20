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Росіяни знову завдали удару по Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 20 вересня, армія РФ завдала удару по Слов’янську, ймовірно, ракетами С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

"Сьогодні ворог знову завдав удару по території громади. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300", - йдеться у повідомленні.

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За даними керівника МВА, обійшлося без постраждалих.
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Типа рехверендум проводят...
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20.09.2022 16:01 Відповісти
Нужное число бюллетеней и так сами в урну положит.
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20.09.2022 16:15 Відповісти
 
 