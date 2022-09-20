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Росіяни знову завдали удару по Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 20 вересня, армія РФ завдала удару по Слов’янську, ймовірно, ракетами С-300.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.
"Сьогодні ворог знову завдав удару по території громади. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300", - йдеться у повідомленні.
За даними керівника МВА, обійшлося без постраждалих.
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Senator 0eaca536
показати весь коментар20.09.2022 16:01 Відповісти Мені подобається 1
Krotow
показати весь коментар20.09.2022 16:15 Відповісти Мені подобається 0
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