Росіяни знову завдали удару по Слов’янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 вересня, армія РФ завдала удару по Слов’янську, ймовірно, ракетами С-300.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні ворог знову завдав удару по території громади. Вдень під обстріл потрапила територія меблевого цеху на вул. Геологічній. Імовірно, С-300", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж









За даними керівника МВА, обійшлося без постраждалих.