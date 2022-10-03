Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини, - Держприкордонслужба. ФОТО

Учора, 2 жовтня, під вогнем ствольної артилерії та мінометів ворога опинилися території Юнаківської та Хотінської громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Вранці росіяни з боку російських населених пунктів Троїцьке та Ніколаєво-Дар’їно накрили територію Хотінської громади зі ствольної артилерії калібру 122-мм, пролунало більше двох десятків вибухів снарядів.

"Територію Юнаківської громади загарбники обстрілювали зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії калібру 152-мм, загалом пролунало біля трьох десятків вибухів. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура населених пунктів Сумського району. На щастя, обійшлося без жертв серед людей", - йдеться у повідомленні.

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Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.