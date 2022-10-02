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Війська РФ обстріляли дві громади на Сумщині, всього 16 "прильотів", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російські окупаційні війська обстріляли дві громади на Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зноб-Новгородська громада. Між 1 та 2 ночі було два обстріли. Били з міномету та САУ. Усього 12 приходів. Близько 9 ранку по Хотінській громаді росіяни відкрили вогонь із САУ, 4 прильоти", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, попередньо в усіх випадках без жертв та руйнувань.

Читайте: Вночі росіяни обстріляли з артилерії Есманьську громаду на Сумщині, зафіксовано 6 "прильотів", - Живицький

Автор: Богдан Гуньковський
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Твари, по другому они воевать и не умеют. Знают, что в ответ Украина стрелять не будет, потому что по правилам современного мира, чтобы все было честно, 22 армия мира должна со связанными руками противостоять 2й армии
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02.10.2022 10:18 Відповісти
 
 