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У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У нещодавно визволеному Лимані Донецької області знайдено поховання із понад 50 цивільними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 01

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. Хлопець, якого окупанти теж затримували та змушували хоронити, розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 02
У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.

У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 04
У деокупованому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними 05

Також дивіться: Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

Автор: Володимир Янченко
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жЫвотные.. жЫрные касапские жЫвотные..
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05.10.2022 19:53 Відповісти
и коронки вырывать... они жуткие чужие, а прикидывалась раньше людьми...
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05.10.2022 20:04 Відповісти
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05.10.2022 20:09 Відповісти
после освобождения каждого села идут новости о зверствах оккупантов, хуже фашистов
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05.10.2022 20:29 Відповісти
підораши!
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05.10.2022 20:51 Відповісти
Нова Буча 😪
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05.10.2022 21:03 Відповісти
"Так вот, на оккупированной территории более или менее крупный населенный пункт обязательно получал свои пыточные подвалы и расстрельную яму. Каждый! Буча, это не исключительный случай и не свидетельство зверств десантников и кадыровцев, это - обычная схема их действия"

(«Орки. Пытки и казни», anticolorados).
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05.10.2022 21:12 Відповісти
Єто в 10тисячном городе.
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06.10.2022 13:14 Відповісти
 
 