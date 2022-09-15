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У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У визволеному Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на 440 тіл.

Про це розповіли начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко у коментарі "Настоящему времени", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил", - розповів Болвінов.

Як повідомив Болвінов, тіла були поховані окремо.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: "Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На звільнених територіях Харківщини та Донеччини триває пошук тіл українських солдатів, - Мінреінтеграції 

Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

"Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"", - йдеться у його телеграм-каналі.

Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко підтвердив "Настоящему времени" справжність знімків.

В ефірі телеканалу він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.

"І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту", - сказав Котенко.

"На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових — у ній поховано до 25 захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилися понад 460 нових поховань", - зазначає Громадське.

Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 01
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 02
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 03
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 04
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 05
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 06
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 07
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 08
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 09

У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 10
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 11
У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція 12
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Топ коментарі
+55
москалі гірше нацистів
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15.09.2022 23:11
+42
жах...і кожен день окупації збільшує кількість таких випадків...
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15.09.2022 23:10
+32
йо*бані кацапи, прощення вам не буде.............
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15.09.2022 23:15
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жах...і кожен день окупації збільшує кількість таких випадків...
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15.09.2022 23:10 Відповісти
москалі гірше нацистів
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15.09.2022 23:11 Відповісти
Кацапи діють на окупованих територіях як НКВДисти, так само без суду і слідства, грабують, катують, шантажують, ґвалтують, убивають, проводять депортації.
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15.09.2022 23:32 Відповісти
Кацапи діють як кацапи, мають то в генах.
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16.09.2022 09:21 Відповісти
Зебіл досі буде вести перемовини з кацапами?
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15.09.2022 23:14 Відповісти
Гравця на піаніно потрібно привезти на ексгумацію. Нехай подивиться, що вони наробили не підготовкою до війни. От його 7 млрд.
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16.09.2022 07:29 Відповісти
Зебіл завжди буде вести переговори, красти і влаштовувати договорнячки. Його не цікавить ані народ Українри, ані її благополуччя. Не варто чекати чогось іншого.
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16.09.2022 09:23 Відповісти
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15.09.2022 23:15 Відповісти
йо*бані кацапи, прощення вам не буде.............
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15.09.2022 23:15 Відповісти
ЦЕ ПЕРШЕ
просто перше кладовище
Богу дякувати, я не маю медичної освіти і я не там
а то б криша поїхала -піди, дожени
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15.09.2022 23:17 Відповісти
Москалів має залешитись на землі трошки меньше ніж пітекантропів!
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15.09.2022 23:21 Відповісти
Шольц и Макрон будуть змушені віезжать другий раз. И давати танки без умовностей.
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15.09.2022 23:22 Відповісти
Всегда считал, что харьковщина - в целом пророссийский регион (хоть и не настолько, как Крым и Донбасс). После этой "прививки" там вата останется?
К сожалению, вопрос риторический. По новостям видно, что 5-я колонна там есть.
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15.09.2022 23:23 Відповісти
Звідки ви? Російськомовний не знає, що відбувається у південно-східних регіонах?

Путлер також так рахував, ви часом не з одного болота?
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15.09.2022 23:36 Відповісти
Я з Києва. З родиною бували у різних регіонах України - в Карпатах, у Львові, у Хмельницький та Вінницькій областях, на Азовському узбережжі (Кирилівка та Степанівка Запорізької області), у Скадовську та в Криму (Саки, Феодосія, Севастополь у 2011-13 роках). Чому я назвав Харківщину проросійським регіоном - так це на аналізі результатів виборів, наприклад - президентських у 2004 році.
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15.09.2022 23:48 Відповісти
Ви дійсно рахуєте, що з 2004 року, наприклад, нічого не змінилося?
І загибель людей - це не «прививка» навіть якщо в лапках. Хтось був у ЗСУ, хтось загинув просто від снаряду, когось закатували або вбили за громадянську позицію. Незначний відсоток сепаратистів - співучасники, який їм урок з цього? Чи колаборанти (пристосуванці) який урок винесуть?
Не треба на Харків «наговорювати», якби не їх супротив, якби не Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, що би було?
«5 колона» є у всіх регіонах, десь більше, десь менше, але кругом вона в абсолютній меншості.
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16.09.2022 00:02 Відповісти
Я вважаю, що межі "руського мира" звужуються від часів розпаду СРСР. Ось приблизні "кордони".
1985 - до Берліна.
1990 - до Чопа.
2004 - до Дніпра (на півночі - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
2014 - Крим та частина Донбасу.
2022 - ? (стадія формування).
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16.09.2022 00:19 Відповісти
Очепятка:

2004 - до Дніпра (на півдні - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
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16.09.2022 00:21 Відповісти
На має ніякого руського міра. То пропагандистський штамп.
Все, що ви перерахували то країни (частини країн) що були в окупації.
І, результати референдуму 1991року? :
«У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».»

Де там «руський мир»? Все що було потім, це вбивство В. Чорновола, а далі звичайне ошуканство, збіднілого, політично неграмотного народу, всіма доступними політтехнологіями
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16.09.2022 00:32 Відповісти
Вибори у незалежній Україні відносно демократичні і чесні. Фальсифікації 2004 р. додали вфя десь 5-10%, але про загальну картину судити можна - південний схід (від Харкова і Донбасу до Криму) голосував за вфя, а отже виявив себе проросійським.
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16.09.2022 00:41 Відповісти
До речі, у 1991 році, десь у березні, був ще ріферендум за збереження СРСР (щось на кшталт "Чи бажаєте ви зберегти СРСР як оновлений добровільний союз...."), і там результати були - за збереження СРСР (з іншою назвою) більше 75%. Хоча, наскільки пам'ятаю, саме в Києві "За" проголосувало менше половини, і тим паче на заході України.
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16.09.2022 00:48 Відповісти
Там було "голосуй не голосуй..." так чи іначе ссср. Рухівці вибрали один з варіантів, за оновлений союз, і сказали голосувати за нього. Отож, казати, що проголосували за союз, не правильно.
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16.09.2022 09:02 Відповісти
Там не було багато варіантів. Було питання, чи ви за оновлений союз, і два варіанти - так чи ні. Ніхто не забороняв сказати "ні", у Києві "так" сказали менше половини. В Україні в цілому більшість сказала союзу "так", а приблизно через 9 місяців ті ж люди проголосували за незалежність. Чому так - бачу дві причини: витончена радянська пропаганда (у березні ще працювала, у грудні значно послабла) і невдале ГКЧП у серпні (дуже змінило свідомість громадян).
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16.09.2022 11:35 Відповісти
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").

Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.

Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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16.09.2022 01:50 Відповісти
Та в курсі я. Тож брав у лапки, щоб опоненту IgorYakovlevichбуло зрозуміло. Обговорювали не русинів, ви ж повинні були зрозуміти.
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16.09.2022 08:50 Відповісти
Дякую, я теж знаю різницю між "руський" і "російський". За часів київської русі Росії як держави ще не було. З іншого боку, у Росії власне етнічні руські - лише одна з понад двохсот націй (щоправда, їх там понад 75%)..
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16.09.2022 11:44 Відповісти
Це вже починає злостити. Люди на тридцятому році незалежності не розуміють різницю між "руський" та "російський" ("русский").

Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.

Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
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16.09.2022 01:48 Відповісти
@Ostap Vovk

А для чого два рази одне й те саме повідомлення постити?

Диски не резинові.
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16.09.2022 03:27 Відповісти
То часом проблема з опублікуванням коментаря буває. Напишеш багато букв, а воно підвисає, а потім хоп і два коментаря.
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16.09.2022 09:06 Відповісти
Куди мені доктору фіз.-мат. наук (невдасі, який залишився в Україні ) до IT-шника з США.
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16.09.2022 21:43 Відповісти
@Ostap Vovk

> Куди мені доктору фіз.-мат.

Це було лише технічне зауваження. Я пишу і адмінам сайтів, як бачу якісь негаразди чи неточності. Але ваша реакція.... Мені здалося, чи я насправді прочитав у вас між рядками ненависть до клятих ІТ-шників, які потікали з України?

Тоді в мене пропозиція: а давайте ще ху@ми поміряємось!
Впевнений, що в вас довший.
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16.09.2022 23:04 Відповісти
А як що він ще буде стояти, мабуть йому ціни не буде.
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18.09.2022 16:56 Відповісти
1) Я не планую ні з ким тією частиною тіла мірятися. Недостойно.
2) Перед тим, як когось у чомусь звинувачувати, згадайте свої старі дописи, де ви зі зневагою говорили про тих, хто не зумів створити свій бізнес, або стати програмістом (чи тестером) і виїхати у США.
3) Справа не у професії. Я противник множинного громадянства. Ви отримали американське, то забудьте про українське. Хочете допомагати Україні - можете це робити і з паспортом США.
4) Біда багатьох людей, які почали порівняно багато заробляти - задерті носи. Зараз тестер, який навіть математики не знає і не вміє логічно мислити, зверху вниз дивиться навіть на тих, хто ще програмував на ком'ютерах з перфокартами, а зараз запускає задачі на кластерах, вирішуючи складні математичні задачі.
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22.09.2022 16:33 Відповісти
рахуй далі... притрушений
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16.09.2022 02:20 Відповісти
Полно.
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16.09.2022 01:08 Відповісти
100% вата в Харкові залишиться. В мене особисто сумнівів немає.
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16.09.2022 14:19 Відповісти
На жаль. Якщо людина, ховаючись у підвалі від обстрілів, передає оркам інфу для коректування вогню, то тут жодні аргументи безсилі.
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16.09.2022 14:39 Відповісти
***** и его орки радуются таким новостям....
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15.09.2022 23:25 Відповісти
на тлі цього жахливого геноциду та масових убивст українців СБУ захищає РПЦ-ФСБ.

Ви тільки вдумайтесь
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15.09.2022 23:27 Відповісти
тому, що ця структура від часів кдб(кгб) залишилася нереформована!роки йдуть а віз і нині там..
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15.09.2022 23:45 Відповісти
тому що рпц бабки стриже з вірунов.... і ділеться..... сбу не проти.....
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16.09.2022 00:04 Відповісти
а что тут удивляться, тут пишут, что во Львов приехал кореш грема филипса, с аккредитацией "минобороны днр", и снимает там фильм про батальоны нацистов. У сбу - никаких вопросов.
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16.09.2022 00:11 Відповісти
😲
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16.09.2022 04:39 Відповісти
Мрію побачити всіх членів терористичного утворення російська федерація похованих так. Щоб вся рф так виглядала. Око за око. Життя за життя. Росія має вмерти як і всі росіяни.

Максимум для них шанс спасти себе це зректись від цього імені народу химери та назватись тими ким були їх батьки татарами, карелами, удмуртами, нохчі, якутами і так далі, всі імперці мають бути умертвлені.
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15.09.2022 23:30 Відповісти
PS как пишут международные СМИ найдено более 1000 тел и это в 2,5 раза больше чем в Буче и Ирпене где было найдено около 400 тел...(телега...)
https://t.me/kharkivlife18/49175
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15.09.2022 23:43 Відповісти
Если бы Буча была столько в оккупации, то там бы вообще всё население вырезали бы.
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16.09.2022 01:32 Відповісти
Кацапи вбивали Українців по всій окупованій Україні по "спискам Портнова", всіх патріотів Майдану і України, бійців АТО і ТРО яких він туди заніс за три роки.
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16.09.2022 13:06 Відповісти
китай, папа, індія, індонезія, бразилія, угорщина etc- від вас цей запах тепер надовго.
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15.09.2022 23:44 Відповісти
Шо кацапы, это опять по вашему фейки??? Как в Буче? Вы точно фашисты!
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15.09.2022 23:49 Відповісти
нет, они пишут, что не все так однозначно и это все провокации западных спецслужб
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16.09.2022 00:07 Відповісти
А вы сомневаетесь ? Именно так и говорят. Они не верят. Там мозг заточен только на скобееву.
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16.09.2022 00:28 Відповісти
****** ******. Я буду ******* ногами в лицо каждого держателя оркопаспорта.
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16.09.2022 01:26 Відповісти
Там мізки взагалі вимкнуті ще при народжені!
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16.09.2022 02:51 Відповісти
и после этого европа продолжает выдавать кацам визы. Не по 40 евро, а аж по 80!!!! евробл*ди.
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16.09.2022 00:44 Відповісти
Схоже новий омбудсмен зрозумів як треба вислужуватись перед владою. Сиди на сраці тихо, мовчи і одержуй свою зарплату з преміями. Нова Буча на Харківщині? Йому по×уй
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16.09.2022 01:16 Відповісти
ООН - озабоченість чи велика озабоченість?
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16.09.2022 01:17 Відповісти
оон- 0тдел 0забоченых Наркоманов
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16.09.2022 01:33 Відповісти
вопрос от куда тамже пгт оно здано было по идее по типу херсона типа зашли и все..
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16.09.2022 01:32 Відповісти
"рюZьке мір" такий ...цвинтарний
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16.09.2022 02:45 Відповісти
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережаї,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх могили...а андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андріка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:18 Відповісти
А на Заході ще немало "полезных идиотов", які кажуть "oh, we so sorry for ordinary Russian people, it's all evil Putin".
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16.09.2022 03:46 Відповісти
Да, русский мир ,он такой...
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16.09.2022 06:18 Відповісти
А як на рахунок покарання тих виродків, які три місяці нам розповідали, що це "американські змі нагнітають істєрію", що ніякої війни не буде "треба готуватися до шашликів"?
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16.09.2022 07:08 Відповісти
Коли Зеленському запропонували починати рити окопи, він гордо відповів------------"Ви можете повторити мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення - надаєш нам літаки? Ви дасте нам засоби ППО? Відповісте - ну, ви не член НАТО. Добре, про що ми тоді говоримо?".======назло їм вирішив не готувати країну до війни і поїхав в Буковель жерти шашлики.
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16.09.2022 07:38 Відповісти
Те чудо самостійно, без сценарію, навіть речення сформувати не може.
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16.09.2022 09:10 Відповісти
Ось щр приніс русский мир"це геноцид, куди париходить росія там смерть ,кров ,сльози і руїни будьте прокляті кацапи.Чом у наше МЗС не збирає ген асамблею ООН ?
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16.09.2022 09:10 Відповісти
Це все (жахиття) - результат👈 того, що керівництво України віддали(продали) ядерну зброю. І також це все результат того, що повірили брехунам - США, Британії та іншим гарантам. Такі "гарантії" безпеки в обмін на здачу третього👈 ядерного арсеналу світу - нехай собі в очко засунуть.
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16.09.2022 09:10 Відповісти
В таких случаях у меня всегда возникает вопрос, почему не на кладбище, а то где то в лесах, в полях, огородах?! Чем это продиктовано, чтобы меньше возиться или чтобы скрыть от людских глаз? Кресты или иные обозначения поставлены потом сердобольными людьми или при захоронении? Это всё имеет значение т.к. позволит понять и то, где искать информацию о погребённых и кому было известно о характере, причинах смерти, вёлся ли какой то учёт и по всем ли???!!!
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16.09.2022 09:34 Відповісти
Вот так ЗЕ Дегенераты Украина платит за ваши какая разДница и хуже не будет!!!
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16.09.2022 09:58 Відповісти
кацапы хуже гитлера и игил!
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16.09.2022 09:59 Відповісти
ЦЕ НАСЛІДКИ СПІВПРАЦІ Зе ВЛАДИ І ЛЮДЕЙ ЯНУКОВОЩА
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16.09.2022 13:02 Відповісти
 
 