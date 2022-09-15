У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У визволеному Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на 440 тіл.

Про це розповіли начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко у коментарі "Настоящему времени", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил", - розповів Болвінов.

Як повідомив Болвінов, тіла були поховані окремо.

На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: "Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій".

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Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.

Водночас проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.

"Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"", - йдеться у його телеграм-каналі.

Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко підтвердив "Настоящему времени" справжність знімків.

В ефірі телеканалу він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.

"І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту", - сказав Котенко.

"На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових — у ній поховано до 25 захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилися понад 460 нових поховань", - зазначає Громадське.

Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.

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