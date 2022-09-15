У визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У визволеному Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на 440 тіл.
Про це розповіли начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі Sky News та уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко у коментарі "Настоящему времени", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил", - розповів Болвінов.
Як повідомив Болвінов, тіла були поховані окремо.
На запитання, чи може він сказати, як загинули поховані тут люди, він відповів: "Ми знаємо, що дехто був убитий [розстріляний], дехто загинув від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Дехто загинув від авіаударів. Багато тіл ще не впізнані, тому причини смерті будуть встановлені в ході слідчих дій".
Болвінов зазначив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу.
Водночас проєкт Радіо Свобода та Голосу Америки, телеканал "Настоящее время", опублікував фотографії масових поховань у лісі в Ізюмі, отримані від українських журналістів.
"Деякі поховання з хрестами, на них написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, лише могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"", - йдеться у його телеграм-каналі.
Уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко підтвердив "Настоящему времени" справжність знімків.
В ефірі телеканалу він розповів, що окупанти самі публікували відео із цього поховання в Ізюмі, тому українські сили його шукали.
"І десь є реєстр, у якому, я думаю, вони нам підказуватимуть, де вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми розумітимемо, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту", - сказав Котенко.
"На кладовищі під Ізюмом знайшли братську могилу українських військових — у ній поховано до 25 захисників. Загалом за час окупації на місцевому цвинтарі з'явилися понад 460 нових поховань", - зазначає Громадське.
Наразі сапери закінчили перевірку території навколо братської могили. На 16 вересня запланована процедура ексгумації тіл загиблих.
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просто перше кладовище
Богу дякувати, я не маю медичної освіти і я не там
а то б криша поїхала -піди, дожени
К сожалению, вопрос риторический. По новостям видно, что 5-я колонна там есть.
Путлер також так рахував, ви часом не з одного болота?
І загибель людей - це не «прививка» навіть якщо в лапках. Хтось був у ЗСУ, хтось загинув просто від снаряду, когось закатували або вбили за громадянську позицію. Незначний відсоток сепаратистів - співучасники, який їм урок з цього? Чи колаборанти (пристосуванці) який урок винесуть?
Не треба на Харків «наговорювати», якби не їх супротив, якби не Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, що би було?
«5 колона» є у всіх регіонах, десь більше, десь менше, але кругом вона в абсолютній меншості.
1985 - до Берліна.
1990 - до Чопа.
2004 - до Дніпра (на півночі - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
2014 - Крим та частина Донбасу.
2022 - ? (стадія формування).
2004 - до Дніпра (на півдні - на захід від Дніпра, в центрі- на схід від Дніпра, на півночі - східні кордони України).
Все, що ви перерахували то країни (частини країн) що були в окупації.
І, результати референдуму 1991року? :
«У референдумі взяли участь 31 891 742 особи - 84,18 % населення України. З них 28 804 071 особа (90,32 %) проголосувала «За».»
Де там «руський мир»? Все що було потім, це вбивство В. Чорновола, а далі звичайне ошуканство, збіднілого, політично неграмотного народу, всіма доступними політтехнологіями
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
Подивіться на мапу України, Словатчини й Польщі і знайдете масу топонімів, які містять слово "руський". Наприклад: Рава-Руська на Львівщині, Руська Мокра на Закарпатті, перевал Руський Путь на Великому Вододільному хребті, вул. Руська у Львові.
Назва вулиці Руська у Львові пов'язана із тим, що тут мешкали русини (українці), а аж ніяк не московити.
А для чого два рази одне й те саме повідомлення постити?
Диски не резинові.
> Куди мені доктору фіз.-мат.
Це було лише технічне зауваження. Я пишу і адмінам сайтів, як бачу якісь негаразди чи неточності. Але ваша реакція.... Мені здалося, чи я насправді прочитав у вас між рядками ненависть до клятих ІТ-шників, які потікали з України?
Тоді в мене пропозиція: а давайте ще ху@ми поміряємось!
Впевнений, що в вас довший.
2) Перед тим, як когось у чомусь звинувачувати, згадайте свої старі дописи, де ви зі зневагою говорили про тих, хто не зумів створити свій бізнес, або стати програмістом (чи тестером) і виїхати у США.
3) Справа не у професії. Я противник множинного громадянства. Ви отримали американське, то забудьте про українське. Хочете допомагати Україні - можете це робити і з паспортом США.
4) Біда багатьох людей, які почали порівняно багато заробляти - задерті носи. Зараз тестер, який навіть математики не знає і не вміє логічно мислити, зверху вниз дивиться навіть на тих, хто ще програмував на ком'ютерах з перфокартами, а зараз запускає задачі на кластерах, вирішуючи складні математичні задачі.
Ви тільки вдумайтесь
Максимум для них шанс спасти себе це зректись від цього імені народу химери та назватись тими ким були їх батьки татарами, карелами, удмуртами, нохчі, якутами і так далі, всі імперці мають бути умертвлені.
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