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ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію. Коли Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі. Приватний зоопарк опинився під окупацією, але ведмідь дивом вижив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті UAnimals.

У трьох метрах від його вольєра усе було зруйноване.

"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим.

Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів", – кажуть зоорятівники.

Зараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals" на лікування.

Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині.

"Маємо надію, що лікування ведмедя буде вдалим і вже скоро він одужає!", – кажуть зоозахисники.

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ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана 01
ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана 02
ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
то не кацап, треба вилікувать.
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05.10.2022 21:30
+44
Ведмідь цікаво в чому завинив? Теж "фашист" і "біндєравєц"?
Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
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05.10.2022 21:30
+30
Тут не тільки кацапня, а точніше зовсім не кацапня винна. Винна держава яка по сі пори не врегулювала законодавство щодо утримання диких тварин в неволі. Які, курва, вольери для таких великих звірів? Воно ж не курча чи заєць. ******* зоопарки це практично свобода для звірів, та й то все йде до заборон неволити братів наших менших. А тут вольер. Звіра на волю- володаря клітки в тюрму.
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05.10.2022 21:38
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В Лимане еще медведи водятся? Вот это новость
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05.10.2022 21:28 Відповісти
В приватному зоопарку жив
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05.10.2022 21:29 Відповісти
волки и тигры...шутка
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05.10.2022 22:16 Відповісти
А Ви не побачили , що це чорний мішаня ? Але не гімалайський а барібал -- тобто з американського континенту . Вони меньші за грізлі (бурий - який водиться у всій північній півкулі)

У барібала батківщина дуже далека від України .
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05.10.2022 23:38 Відповісти
Контуженный ведмiдь..это символ...
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05.10.2022 21:28 Відповісти
то про йединую мокшанию?чы про диму менделя?
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05.10.2022 21:37 Відповісти
Це так ,якби міг то накивав би від асвабадителей
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05.10.2022 21:51 Відповісти
Насправді, ведмед Войтек служив в Армії Крайовой: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA_(%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82)
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06.10.2022 00:36 Відповісти
Мишку жалко.
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16.10.2022 10:40 Відповісти
контуженого ведмедя на лікування повезуть. потім на реабілітацію. а призивати коли будуть? ведмідь в нацгвардії - страшна сила
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05.10.2022 21:28 Відповісти
памятаю відео, як казли потягом давили ведмедя.. головна різниця між нами
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05.10.2022 21:29 Відповісти
то не кацап, треба вилікувать.
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05.10.2022 21:30 Відповісти
****, страшный
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05.10.2022 21:30 Відповісти
Ще б контуженого мєдвєдєва туди
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05.10.2022 21:30 Відповісти
Ведмідь цікаво в чому завинив? Теж "фашист" і "біндєравєц"?
Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
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05.10.2022 21:30 Відповісти
Ведмідь думає: будьте прокляті, кацапня!
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05.10.2022 21:30 Відповісти
Ні, ведмідь не думає про касапів. Він думає про те яка падлюка (без різниці на національність в цьому випадку) яка проклята падлюка мене спіймала і прирекла на життя в клітці.
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05.10.2022 22:34 Відповісти
ты дывы...рузкэ развєдчик попал..шкода скотынку.
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05.10.2022 21:33 Відповісти
Медведь потом на орков в суд подаст в общество защиты животных.
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05.10.2022 21:33 Відповісти
Тут не тільки кацапня, а точніше зовсім не кацапня винна. Винна держава яка по сі пори не врегулювала законодавство щодо утримання диких тварин в неволі. Які, курва, вольери для таких великих звірів? Воно ж не курча чи заєць. ******* зоопарки це практично свобода для звірів, та й то все йде до заборон неволити братів наших менших. А тут вольер. Звіра на волю- володаря клітки в тюрму.
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05.10.2022 21:38 Відповісти
+1 Частные зоопарки - зло, а за спасение медведя - респект!
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05.10.2022 21:41 Відповісти
..володаря клітки - в клітку...
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05.10.2022 22:19 Відповісти
З кацапами все зрозуміло. Але хто це наш герой , який утримував тварин в жахливих умовах ? Тягне під статтю за жлррсоке поводження з тваринами
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06.10.2022 10:09 Відповісти
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05.10.2022 21:39 Відповісти
Треба його на зиму кацапами накормити.
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05.10.2022 21:40 Відповісти
???то есть по твоему сейчас его надо спасти(медведя) только для того чтоб к зиме отравить??(накормив кацапами)
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05.10.2022 21:50 Відповісти
А як що добре підсмажитиє
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05.10.2022 21:53 Відповісти
пора бы знать,этот рынок уже давно поделён там кацапы бездомным собакам ,а кадыровцы свиньи говорят не плохо поедают.
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05.10.2022 22:02 Відповісти
Я бы рекомендовал свиней держать от дохлых кацапов подальше, а то придётся тоже отстрелить. Мало ли чем может заболеть.
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06.10.2022 00:40 Відповісти
to ne treba ix isti. Posle voiny budete s kacapiei na naftu meniati, - napriklad, odna svinka - 1000 ton nafty.
Tam vže "nožek Buša" v cej raz ne bude.
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06.10.2022 02:13 Відповісти
вот и отличие людей от кацапской мрази!кацапы не щадят не людей ни зверей,а Украинцы спасают животных и выхаживают их!
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05.10.2022 21:43 Відповісти
Далеко не всі рятуюсь. Де які вбивають на очах у дітей.
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06.10.2022 10:10 Відповісти
Коренной кацап, который не попал под пропаганду. Хороший кацап.
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05.10.2022 21:45 Відповісти
Коли він мертвий.
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05.10.2022 21:55 Відповісти
Ось ще одна, не малої важливості, відмінність між нами та рашистськими тварюками.

Я ще пам'ятаю аудіо перехоплення, де один з рашистських виродків хизувався перед дружиною, що вони з'їли алабая "чіста папробавать"....

Вони не тільки нелюди, а й взагалі немають відношення до тваринного світу. Це інфекція, яка повинна бути знищена на завжди.
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05.10.2022 21:49 Відповісти
алабай здоровий, на ведмедя схожий. а йоркширського терьєра як можна було зїсти???
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05.10.2022 21:56 Відповісти
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05.10.2022 21:53 Відповісти
Жалко животное, а сколько ещё погибло...
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05.10.2022 21:53 Відповісти
Не здивуюсь якщо русня його заради розваги бахнула
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05.10.2022 21:56 Відповісти
Від тих тварєй страждають навіть тварини... тому Мордор має бути знищений !!!
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05.10.2022 22:12 Відповісти
Кацапська підарня, ведмідь виживе, а ви ні! Бо ви, кацапи, навіть не тварини!
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05.10.2022 22:35 Відповісти
Жалко этого мишку, какие глаза у него грустные, да и вид то не ахти.
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05.10.2022 22:49 Відповісти
До речі,москалі дуже багато тварин вбили і знищили багато природи.Чому мовчать світові захисники тварин і природи?
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05.10.2022 23:06 Відповісти
бедный медевдь...такое натерпелся...надеюсь отойдет...
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05.10.2022 23:49 Відповісти
Одужуй Мішутка , та поскоріше 🙁
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06.10.2022 00:49 Відповісти
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06.10.2022 01:05 Відповісти
Залиште тварину в кабінеті Єрмака, може щось путне вийде.
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06.10.2022 03:14 Відповісти
Там в том зоопарке кабанов немерчнно было
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06.10.2022 06:28 Відповісти
як кацапи того ведмедя не з'їли чи на шкуру не пустили бог знає
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06.10.2022 07:28 Відповісти
А народ бамбаса чем лучше. Спасая свою задницу бросили мишку умирать от голода. А когда люди из Киевской области уезжали, на себе своих животных много километров. А вообще у нас сейчас по закону запрещены частные зоопарки.
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16.10.2022 10:45 Відповісти
 
 