ЗСУ врятували контуженого ведмедя біля визволеного Лимана. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські військові та зоозахисники організації UAnimals неподалік від деокупованого Лимана врятували ведмедя, який отримав контузію. Коли Збройні Сили України звільнили Лиман на Донеччині, постраждалого ведмедя знайшли зачиненим у вольєрі. Приватний зоопарк опинився під окупацією, але ведмідь дивом вижив.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті UAnimals.
У трьох метрах від його вольєра усе було зруйноване.
"Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим.
Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів", – кажуть зоорятівники.
Зараз команда волонтерів везе ведмедя до "Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals" на лікування.
Коли стан ведмедя покращиться, він поїде на реабілітацію до "Парку хижаків "Арден" на Хмельниччині.
"Маємо надію, що лікування ведмедя буде вдалим і вже скоро він одужає!", – кажуть зоозахисники.
Будь ласка, зачекайте...
У барібала батківщина дуже далека від України .
Людиноподібні істоти-уроди кончені, *****.
Tam vže "nožek Buša" v cej raz ne bude.
Я ще пам'ятаю аудіо перехоплення, де один з рашистських виродків хизувався перед дружиною, що вони з'їли алабая "чіста папробавать"....
Вони не тільки нелюди, а й взагалі немають відношення до тваринного світу. Це інфекція, яка повинна бути знищена на завжди.