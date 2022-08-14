Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети. ФОТОрепортаж

Кінологи Державної прикордонної служби отримали захисну амуніцію для службових собак.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і #баште.

"Тепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше, адже така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань", - пояснили в ДПСУ.

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