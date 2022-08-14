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Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети. ФОТОрепортаж

Кінологи Державної прикордонної служби отримали захисну амуніцію для службових собак.

Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і #баште.

"Тепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше, адже така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань", - пояснили в ДПСУ.

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Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети 01
Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети 02
Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети 03
Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети 04
Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) тварини (468) прикордонники (1110)


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Топ коментарі
+32
Собаки одеты лучше кацапов
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14.08.2022 13:01 Відповісти
+29
ЦЕ ЯКІСЬ БАНДЕРОСОБАКИ 😁
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14.08.2022 12:59 Відповісти
+28
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14.08.2022 12:49 Відповісти
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А люди коли отримають?
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14.08.2022 12:48 Відповісти
Ти про кого , "призовників ЛНР\ДНР" ?
У нас - одягають ще пристойно ...
Та і товарищі по роботі , просто приятелі і т.д. і т.п. свою допомогу вносять !
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14.08.2022 13:02 Відповісти
Я про людей,які за свої купляють або побираються,а ти дегенерат про свинособак своїх рідних?
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14.08.2022 13:23 Відповісти
Не хами.
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14.08.2022 22:27 Відповісти
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14.08.2022 12:49 Відповісти
та хиба ж людей, які можуть погано обходитися з собакою, на таку роботу візьмуть? там же не беруть кожного з вулиці, як в русскій десант.
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14.08.2022 12:59 Відповісти
Незрозуміло. Кінолог сержант, собака лейтенант ??
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14.08.2022 14:18 Відповісти
кінолог лейтенат, а собака - капітан)
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14.08.2022 18:59 Відповісти
Обожнюю песикiв!!!!!!!!!!!
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14.08.2022 14:59 Відповісти
нікуясєбє
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14.08.2022 12:54 Відповісти
Ахахаха, здається я вже бачив все🙀
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14.08.2022 12:54 Відповісти
ЦЕ ЯКІСЬ БАНДЕРОСОБАКИ 😁
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14.08.2022 12:59 Відповісти
Собаки одеты лучше кацапов
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14.08.2022 13:01 Відповісти
👍🤝😂
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14.08.2022 15:20 Відповісти
Собака - друг людини. Тому про песиків дбають. А орки... на них насрати навіть їхнім рідним - головно, щоб лиш "гробові" отєчєство виплатило.
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14.08.2022 22:29 Відповісти
Надеюсь собачкам дадут пенсию и земельный участок.
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14.08.2022 13:01 Відповісти
И двух рабов из свинособак.
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14.08.2022 13:11 Відповісти
🤣🤣🤣
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14.08.2022 19:30 Відповісти
Яка крута шабака барабака.
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14.08.2022 13:07 Відповісти
Пошёл нах за руSSким кораблём!
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14.08.2022 13:12 Відповісти
В-а-у! Инопланетяне - вот так, я их и представлял, особенно на 4 фотке. Фсё! кацапам - (l)
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14.08.2022 13:11 Відповісти
Якщо собаки таке терплять, значить профі.
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14.08.2022 14:17 Відповісти
А навіщо окуляри.
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14.08.2022 14:40 Відповісти
осколки
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14.08.2022 14:47 Відповісти
а налапники?
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14.08.2022 15:47 Відповісти
тактичні лапавиці
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14.08.2022 16:34 Відповісти
молодці собачки, терплять. Якби я на свого пса таке вділа, він би здурів...
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14.08.2022 15:02 Відповісти
Якi красунчики!
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14.08.2022 15:07 Відповісти
Головне, щоб ці красені не отримали тепловий удар від цих масок та бронеків. Сподіваюсь, що кінологи у курсі і контролюють процес.
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14.08.2022 15:41 Відповісти
Вы я смотрю знатный собаковод ))))) Они охлаждаются через язык якшошо
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14.08.2022 16:53 Відповісти
Ніколи не заводьте собі собакєна, бо залишите його в автівці у спеку, «вони ж охлаждаются через язик», прийдете через двадцять хвилин, а собаня вже мертва.
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14.08.2022 22:13 Відповісти
Мне показалось или собанька на фотках трошки даже "позировала" )))))
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14.08.2022 16:54 Відповісти
Реклама служби в армії.А також для неї задоволення .
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14.08.2022 19:00 Відповісти
Можливо, і не здалося . Ви, певно, будете здивовані - серед собакусів є чимало любителів фотографуватися.
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14.08.2022 22:33 Відповісти
Сенсу в такому екіпіруванні для собак майже немає з практичної точки зору.
Чистий піар
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14.08.2022 18:18 Відповісти
Це тактичні окуляри як і у на людей.Бронік теж врятувати може від осколку.Що тобі бовдуру неподобається?Окуляри для десантування,( одним натиском спадають),бронік кевлар.який рятує від ушкоджень.Видно немає справ з такими песиками.Того,закрий писок і мовчи.
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14.08.2022 19:06 Відповісти

я особисто і не скажу - що з цього практично потрібне , а що ні ...
Просто так споряджають своїх песиків наші друзі з НАТО
І я просто вірю їм - що це не тільки для фотосесій , а необхідно для нормальної роботи та збереження життя + здоровля - наших меньших друзів
Маєте інші аргументи - пред"явіть , а не маєте - не п..діть
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14.08.2022 22:25 Відповісти
 
 