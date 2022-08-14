Пси прикордонників вбралися в окуляри та бронежилети. ФОТОрепортаж
Кінологи Державної прикордонної служби отримали захисну амуніцію для службових собак.
Про це повідомила Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Бронежилети, захисні окуляри та взуття, навушники, медичні набори з ліками передала захисникам волонтерська організація "Бережіться і #баште.
"Тепер виконувати бойові завдання службовим собакам стане безпечніше, адже така екіпіровка не заважатиме рухатися та захищатиме чотирилапих від травмувань", - пояснили в ДПСУ.
Топ коментарі
+32 Serg P #512244
показати весь коментар14.08.2022 13:01 Відповісти Посилання
+29 Garry Dron #477536
показати весь коментар14.08.2022 12:59 Відповісти Посилання
+28 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.08.2022 12:49 Відповісти Посилання
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У нас - одягають ще пристойно ...
Та і товарищі по роботі , просто приятелі і т.д. і т.п. свою допомогу вносять !
Чистий піар
я особисто і не скажу - що з цього практично потрібне , а що ні ...
Просто так споряджають своїх песиків наші друзі з НАТО
І я просто вірю їм - що це не тільки для фотосесій , а необхідно для нормальної роботи та збереження життя + здоровля - наших меньших друзів
Маєте інші аргументи - пред"явіть , а не маєте - не п..діть