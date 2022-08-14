Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты. ФОТОрепортаж

Кинологи Государственной пограничной службы получили защитную амуницию для служебных собак.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и #баште".

"Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать двигаться и защищать четвероногих от травм", - пояснили в ГНСУ.

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