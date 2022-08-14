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Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты. ФОТОрепортаж

Кинологи Государственной пограничной службы получили защитную амуницию для служебных собак.

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и #баште".

"Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать двигаться и защищать четвероногих от травм", - пояснили в ГНСУ.

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Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты 01
Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты 02
Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты 03
Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты 04
Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты 05

Госпогранслужба (6583) животные (935) пограничники (1584)


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Топ комментарии
+32
Собаки одеты лучше кацапов
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14.08.2022 13:01 Ответить
+29
ЦЕ ЯКІСЬ БАНДЕРОСОБАКИ 😁
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14.08.2022 12:59 Ответить
+28
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14.08.2022 12:49 Ответить
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А люди коли отримають?
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14.08.2022 12:48 Ответить
Ти про кого , "призовників ЛНР\ДНР" ?
У нас - одягають ще пристойно ...
Та і товарищі по роботі , просто приятелі і т.д. і т.п. свою допомогу вносять !
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14.08.2022 13:02 Ответить
Я про людей,які за свої купляють або побираються,а ти дегенерат про свинособак своїх рідних?
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14.08.2022 13:23 Ответить
Не хами.
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14.08.2022 22:27 Ответить
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14.08.2022 12:49 Ответить
та хиба ж людей, які можуть погано обходитися з собакою, на таку роботу візьмуть? там же не беруть кожного з вулиці, як в русскій десант.
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14.08.2022 12:59 Ответить
Незрозуміло. Кінолог сержант, собака лейтенант ??
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14.08.2022 14:18 Ответить
кінолог лейтенат, а собака - капітан)
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14.08.2022 18:59 Ответить
Обожнюю песикiв!!!!!!!!!!!
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14.08.2022 14:59 Ответить
нікуясєбє
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14.08.2022 12:54 Ответить
Ахахаха, здається я вже бачив все🙀
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14.08.2022 12:54 Ответить
ЦЕ ЯКІСЬ БАНДЕРОСОБАКИ 😁
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14.08.2022 12:59 Ответить
Собаки одеты лучше кацапов
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14.08.2022 13:01 Ответить
👍🤝😂
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14.08.2022 15:20 Ответить
Собака - друг людини. Тому про песиків дбають. А орки... на них насрати навіть їхнім рідним - головно, щоб лиш "гробові" отєчєство виплатило.
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14.08.2022 22:29 Ответить
Надеюсь собачкам дадут пенсию и земельный участок.
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14.08.2022 13:01 Ответить
И двух рабов из свинособак.
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14.08.2022 13:11 Ответить
🤣🤣🤣
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14.08.2022 19:30 Ответить
Яка крута шабака барабака.
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14.08.2022 13:07 Ответить
Пошёл нах за руSSким кораблём!
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14.08.2022 13:12 Ответить
В-а-у! Инопланетяне - вот так, я их и представлял, особенно на 4 фотке. Фсё! кацапам - (l)
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14.08.2022 13:11 Ответить
Якщо собаки таке терплять, значить профі.
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14.08.2022 14:17 Ответить
А навіщо окуляри.
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14.08.2022 14:40 Ответить
осколки
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14.08.2022 14:47 Ответить
а налапники?
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14.08.2022 15:47 Ответить
тактичні лапавиці
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14.08.2022 16:34 Ответить
молодці собачки, терплять. Якби я на свого пса таке вділа, він би здурів...
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14.08.2022 15:02 Ответить
Якi красунчики!
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14.08.2022 15:07 Ответить
Головне, щоб ці красені не отримали тепловий удар від цих масок та бронеків. Сподіваюсь, що кінологи у курсі і контролюють процес.
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14.08.2022 15:41 Ответить
Вы я смотрю знатный собаковод ))))) Они охлаждаются через язык якшошо
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14.08.2022 16:53 Ответить
Ніколи не заводьте собі собакєна, бо залишите його в автівці у спеку, «вони ж охлаждаются через язик», прийдете через двадцять хвилин, а собаня вже мертва.
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14.08.2022 22:13 Ответить
Мне показалось или собанька на фотках трошки даже "позировала" )))))
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14.08.2022 16:54 Ответить
Реклама служби в армії.А також для неї задоволення .
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14.08.2022 19:00 Ответить
Можливо, і не здалося . Ви, певно, будете здивовані - серед собакусів є чимало любителів фотографуватися.
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14.08.2022 22:33 Ответить
Сенсу в такому екіпіруванні для собак майже немає з практичної точки зору.
Чистий піар
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14.08.2022 18:18 Ответить
Це тактичні окуляри як і у на людей.Бронік теж врятувати може від осколку.Що тобі бовдуру неподобається?Окуляри для десантування,( одним натиском спадають),бронік кевлар.який рятує від ушкоджень.Видно немає справ з такими песиками.Того,закрий писок і мовчи.
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14.08.2022 19:06 Ответить

я особисто і не скажу - що з цього практично потрібне , а що ні ...
Просто так споряджають своїх песиків наші друзі з НАТО
І я просто вірю їм - що це не тільки для фотосесій , а необхідно для нормальної роботи та збереження життя + здоровля - наших меньших друзів
Маєте інші аргументи - пред"явіть , а не маєте - не п..діть
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14.08.2022 22:25 Ответить
 
 