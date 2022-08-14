Собаки пограничников оделись в очки и бронежилеты. ФОТОрепортаж
Кинологи Государственной пограничной службы получили защитную амуницию для служебных собак.
Об этом сообщила Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Бронежилеты, защитные очки и обувь, наушники, медицинские наборы с лекарствами передала защитникам волонтерская организация "Берегитесь и #баште".
"Теперь выполнять боевые задачи служебным собакам станет безопаснее, ведь такая экипировка не будет мешать двигаться и защищать четвероногих от травм", - пояснили в ГНСУ.
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+32 Serg P #512244
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+29 Garry Dron #477536
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+28 Прощай немытая раССея
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У нас - одягають ще пристойно ...
Та і товарищі по роботі , просто приятелі і т.д. і т.п. свою допомогу вносять !
Чистий піар
я особисто і не скажу - що з цього практично потрібне , а що ні ...
Просто так споряджають своїх песиків наші друзі з НАТО
І я просто вірю їм - що це не тільки для фотосесій , а необхідно для нормальної роботи та збереження життя + здоровля - наших меньших друзів
Маєте інші аргументи - пред"явіть , а не маєте - не п..діть