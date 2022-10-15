Рашисти завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці, вчора - обстріляли Федорівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Найбільше від російських обстрілів цього ранку постраждала Костянтинівка. У місті пошкоджено господарчі споруди підприємства та колишню будівлю профілакторію. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександро-Шультине — пошкоджено будинок. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.









Читайте також: Росіяни за добу вбили двох мирних жителів у Бахмуті. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що вчора, 14 жовтня, росіяни обстріляли Федорівку Соледарської громади — дві людини поранено.