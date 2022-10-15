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Рашисти завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 15 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці, вчора - обстріляли Федорівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Найбільше від російських обстрілів цього ранку постраждала Костянтинівка. У місті пошкоджено господарчі споруди підприємства та колишню будівлю профілакторію. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександро-Шультине — пошкоджено будинок. На щастя, без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вчора, 14 жовтня, росіяни обстріляли  Федорівку Соледарської громади — дві людини поранено.

Рашисти завдали удару по Костянтинівці на Донеччині 03
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15.10.2022 10:39 Відповісти
 
 