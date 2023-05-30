Уламок одного з дронів-камікадзе, які зранку атакували Київ. ФОТО

Зранку 17 жовтня рашисти атакували Київ та низку регіонів дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну владу.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

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