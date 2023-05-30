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Уламок одного з дронів-камікадзе, які зранку атакували Київ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 17 жовтня рашисти атакували Київ та низку регіонів дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну владу.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.
Топ коментарі
+25 Igor Kalyuzhny
показати весь коментар17.10.2022 08:26
+19 Старый зольдат
показати весь коментар17.10.2022 08:26
+19 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар17.10.2022 08:30
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5 колонну еще никто не отменил.
На автомобиле установлена кассета с этими дронами и из нее дроны и запускаются.
https://korrespondent.net/ukraine/4519288-syly-oborony-ukrayny-sbyly-vosem-yranskykh-bpla