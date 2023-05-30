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Уламок одного з дронів-камікадзе, які зранку атакували Київ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 17 жовтня рашисти атакували Київ та низку регіонів дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на столичну владу.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

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Уламок одного з дронів-камікадзе, які зранку атакували Київ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
пусть понесет в иранское посольство...
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17.10.2022 08:26
+19
Интересно, наше зерно на прокорм моральных уродов с полотенцами на головах и в банных халатах, прикрывающимися религией, поставляется?
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17.10.2022 08:26
+19
на заході 6 місяців телелись з ПВО і ударнимидронами,щоб не есквлація.А тут мордор заказав,Іран поставив.
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17.10.2022 08:30
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пусть понесет в иранское посольство...
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17.10.2022 08:26 Відповісти
А разве Зе и Кулеба ещё не разорвали дипотношения с этим смердючим кублом и не выслали их в полном составе из Украины?
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17.10.2022 08:27 Відповісти
він даже ноту протесту не висловив
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17.10.2022 08:35 Відповісти
Так вроде же это Иран, а не Оман.
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17.10.2022 08:40 Відповісти
Всєм на шашлик! Які такі дрони?
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17.10.2022 09:11 Відповісти
не на часі мавпеняток в Єфіопії та самих іранців годувати зерном треба
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17.10.2022 08:40 Відповісти
Предлагаю отравить то зерно крысиным ядом и пусть иранские детки отведают вкусняшку
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17.10.2022 09:25 Відповісти
Не получится. по прибытию судна в порт, берут пробы зерна для исследования в лабараториях, ну Ваша мысль очень интересная. Хитросделанных персов нужно как-то наказать.
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17.10.2022 14:07 Відповісти
Пардон, лабОраториях
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17.10.2022 14:11 Відповісти
але краще б-гівном..Це щось за межами розуму вже..Яка різниця людям, що саме жере "милая Африка", якщо вони не впевнені, що вранці прокинуться..А у багатьох і гроші на їжу закінчаться..Роботи у багатьох немає!І гроші дарма ніхто не дасть-тільки переселенцям..
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17.10.2022 09:42 Відповісти
пусть сразу в китайское несут - начинка дрона вся от желторотых ублюдков
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17.10.2022 08:57 Відповісти
Пусть лучше это вот все в посольства с помощью Хаймарсов доставить
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17.10.2022 09:46 Відповісти
А вони скажуть шо там на кацапсячій написано герань...
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17.10.2022 09:11 Відповісти
Мож будет написать Хуúлань, сразу понятно будет, от кого доставлено
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17.10.2022 09:48 Відповісти
Интересно, наше зерно на прокорм моральных уродов с полотенцами на головах и в банных халатах, прикрывающимися религией, поставляется?
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17.10.2022 08:26 Відповісти
Скоріш за все так.
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17.10.2022 09:13 Відповісти
Вроде персы. И полотенца с банными халатами на месте.
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17.10.2022 09:43 Відповісти
Да, поспішив пан Кличко розповідати про Антідрононови купол над Києвом...
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17.10.2022 08:30 Відповісти
кличко превращается в такого же идиота баблабола-хайпожора как и офис зелеснкого или остальные бесполезные мэры
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17.10.2022 08:58 Відповісти
язиком багато тренькають.., але над людьми купол ніхто не буде ставить..Нажаль, не до них!
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17.10.2022 09:44 Відповісти
ху*ло не дочекається перемир'я, буде висіти на гілляці.
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17.10.2022 08:30 Відповісти
на заході 6 місяців телелись з ПВО і ударнимидронами,щоб не есквлація.А тут мордор заказав,Іран поставив.
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17.10.2022 08:30 Відповісти
китай сделал а поставил типа иран у-гу
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17.10.2022 08:59 Відповісти
***, ну шо за ****** постоянно номера долетевших дронов публикуют? Кацапы их поразным маршрутам пускают, и смотрят какой долетел. Если долетел, значит там нет ПВО, значит пускают тем-же маршрутом еще.
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17.10.2022 08:36 Відповісти
А может кто-то спецом и показывает? Или дал указание своим подчиненным показывать.
5 колонну еще никто не отменил.
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17.10.2022 09:20 Відповісти
Ну, не думаю шо это прямо Ермак сфоткал.
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17.10.2022 13:41 Відповісти
Ермак умеет фоткать только документы
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17.10.2022 15:08 Відповісти
ЗСУ просили не показувати номерів збитих дронів.
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17.10.2022 08:47 Відповісти
Треба визначити місце вильоту дронів і знищити
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17.10.2022 08:48 Відповісти
место вылета? пожалуйста - фура на ...надцатом километре , какой-то трассы
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17.10.2022 09:00 Відповісти
Дроны перемещаются на грузовом автомобиле по трассе.
На автомобиле установлена кассета с этими дронами и из нее дроны и запускаются.
https://korrespondent.net/ukraine/4519288-syly-oborony-ukrayny-sbyly-vosem-yranskykh-bpla
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17.10.2022 09:33 Відповісти
 
 