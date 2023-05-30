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Атака дронами на Київ: усі поїзди вирушають та прибувають за графіком

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вокзал,київ

Окупанти атакують Київ дронами. Тим часом, усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

Як зазначається, головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

"Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом", - додають в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували дронами Шевченківський район Києва, горить нежитлова будівля, пошкоджено кілька житлових будинків (оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Ідіоти! Що це за дурня?!Роботу вокзалу при обстрілах треба припиняти, як і рух поїздів! Чи вони хочуть, щоб в поїзд попало при посадкі людей? Якраз гарна ціль для терористів. І людям, щоб добратися до вокзалу, треба їхати під обстрілами! Чому за наказом Київради під час тривоги заборонии рух транспорту по Києву, а рух поїздів не заборонили? Лєщенко прям запрошує рашотерористів бомбонути вокзал! Весь час хвастає як гарно працює вокзал під час обстрілів! Недарма у Лєща жінка - російська шпигунка!
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17.10.2022 09:27 Відповісти
 
 