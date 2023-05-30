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Атака дронами на Київ: усі поїзди вирушають та прибувають за графіком
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти атакують Київ дронами. Тим часом, усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Як зазначається, головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.
"Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом", - додають в "Укрзалізниці".
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показати весь коментар17.10.2022 09:27 Відповісти Мені подобається 0
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