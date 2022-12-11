Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України відзначило відомчими нагородами воїнів-піхотинців, які зараз обороняють Бахмутський напрямок.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вручила нагороди напередодні Дня Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни отримали відзнаки "Знак пошани", "За зразкову службу", а також медалі "За поранення" військовослужбовцям, які принесли жертву крові у боях за волю України.

Також низка військовослужбовців отримали відзнаки головнокомандувача ЗСУ "Сталевий хрест".

"Це велика честь і приємність спілкуватися із найкращими воїнами та передати найщиріші вітання від міністра оборони України Олексія Резнікова із Днем Збройних сил України та святом Сухопутних військ. Завжди на таких зустрічах ми спілкуємось. Намагаюсь відповісти на всі питання наших військових, які у віданні Міноборони", - заявила Маляр.

Також дивіться: 53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди. ФОТОрепортаж

Вона також зазначила, що "зимова форма є, грошове забезпечення виплачується всім вчасно, на харчування скарг немає".

"Умови переднього краю диктують свої правила логістики та забезпечення - це всі розуміють. Інші питання, які ми обговорювали, - це вже оффрек", - заявила Маляр.

День Сухопутних військ України відзначається щороку 12 грудня.













