УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15591 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
9 400 28
війна (56124) Міноборони (5258) нагорода (1099) Бахмут(Артемівськ) (1480) Маляр Ганна (518)

Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство оборони України відзначило відомчими нагородами воїнів-піхотинців, які зараз обороняють Бахмутський напрямок.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вручила нагороди напередодні Дня Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни отримали відзнаки "Знак пошани", "За зразкову службу", а також медалі "За поранення" військовослужбовцям, які принесли жертву крові у боях за волю України.

Також низка військовослужбовців отримали відзнаки головнокомандувача ЗСУ "Сталевий хрест".

"Це велика честь і приємність спілкуватися із найкращими воїнами та передати найщиріші вітання від міністра оборони України Олексія Резнікова із Днем Збройних сил України та святом Сухопутних військ. Завжди на таких зустрічах ми спілкуємось. Намагаюсь відповісти на всі питання наших військових, які у віданні Міноборони", - заявила Маляр.

Також дивіться: 53 військовослужбовці Нацгвардії та Держприкордонслужби отримали державні нагороди. ФОТОрепортаж

Вона також зазначила, що "зимова форма є, грошове забезпечення виплачується всім вчасно, на харчування скарг немає".

"Умови переднього краю диктують свої правила логістики та забезпечення - це всі розуміють. Інші питання, які ми обговорювали, - це вже оффрек", - заявила Маляр.

День Сухопутних військ України відзначається щороку 12 грудня.

Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 01
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 02
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 03
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 04
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 05
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 06
Піхотинців, які обороняють Бахмут, відзначили нагородами 07

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Слава Героям!!!
показати весь коментар
11.12.2022 15:48
+7
Неймовірна відвага і героїзм .
показати весь коментар
11.12.2022 15:44
+7
Зеленский мог бы встретиться с батальоном Свободы в Бахмуте.
Тогда хремлевские пенсионеры сдохнут от ярости
показати весь коментар
11.12.2022 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагороди нагородами, але це дуже небезпечна ділянка
показати весь коментар
11.12.2022 15:43 Відповісти
блин почему она без формs я хоть убей не пойму..и почему она..она офицерша или просто гражданский зам??
показати весь коментар
11.12.2022 18:43 Відповісти
Час зрозуміти, що в усій Европі міністри оборони та їх зами-це цивільні люди. Навіть-жінки. Вони-менеджери, без війскових звань. Бойовими діями керують генерали-чоловіки.
показати весь коментар
11.12.2022 22:25 Відповісти
За жертву, за кров...ага.
І здається, це волиняни. Вже і так найбільше їх загинуло
показати весь коментар
11.12.2022 15:44 Відповісти
Тебе щось не влаштовує ? Роскажи як воювати ,воно з теплої кімнати гарно печатати по клавіатурі .Пальці не мерзнуть ? На ситий шлунок ..
показати весь коментар
11.12.2022 15:51 Відповісти
Може ви почнете першим, як годиться чоловіку?
показати весь коментар
11.12.2022 23:44 Відповісти
Никто не хочет воевать, но к сожалению многим пришлось стать солдатами. И очень трудно представить, большую награду для украинского солдата, чем Стальной крест от генерала Залужного
показати весь коментар
11.12.2022 16:19 Відповісти
Хрестів небагато роздали.Штук 8-10.
Відзнаки за зразкову службу,в основному.
За поранення,штук 5 (незрозуміло,за яким принципом).
Прізвище Залужного пані Маляр не називала.
показати весь коментар
11.12.2022 20:34 Відповісти
Не называла? А так вы не знаете, кто "Главнокомандующий ВСУ"? Этих крестов и не должно быть много, это высшая награда, нельзя ее девальвировать как юбилейную медаль.
показати весь коментар
12.12.2022 00:25 Відповісти
Так,не називала.
"Знаєте лі ви",-нецікаво,нині Вікіпедія є.
показати весь коментар
12.12.2022 01:20 Відповісти
А ти Антошка прям з окопу мені комента накатав
показати весь коментар
11.12.2022 18:03 Відповісти
Це десятка.Гуцули.🙂
показати весь коментар
11.12.2022 19:29 Відповісти
Неймовірна відвага і героїзм .
показати весь коментар
11.12.2022 15:44 Відповісти
саме так-таких не здолати не перемогти...
показати весь коментар
11.12.2022 15:51 Відповісти
Мотивовані,загартовані,настроєні на Перемогу.
показати весь коментар
11.12.2022 17:47 Відповісти
Слава Героям!!!
показати весь коментар
11.12.2022 15:48 Відповісти
Там половина моих знакомых.
показати весь коментар
11.12.2022 15:51 Відповісти
https://youtube.com/shorts/1WiXXMEEurw?feature=share...

Умом рабZeю не понять..и смех и полный Дебилизм из Казани...🤣
показати весь коментар
11.12.2022 16:00 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮
показати весь коментар
11.12.2022 16:03 Відповісти
Зеленский мог бы встретиться с батальоном Свободы в Бахмуте.
Тогда хремлевские пенсионеры сдохнут от ярости
показати весь коментар
11.12.2022 16:09 Відповісти
скабєєва з солов'йом на своїх пропагандонських зомбошоу і так ледь з штанів не повискакували зі злості, що Зе у "їх" Херсон приїхав після звільнення його бійцями ЗСУ ) Яке типу він мав право у "русськє" місто приїзджати ))
показати весь коментар
11.12.2022 16:25 Відповісти
Бахмут=БахЯнОд(Буква М раньше была Н, а буква Я теряется при переводах) Смотрящего Горящий Огонь пер. с одэрбэйджанского.ЭТО СВЯТОЙ ГОРОД УКРАИНЫ И БУДЕТ СТОТЬ ВЕЧНО,как и НИКОЛАЕВ(Янах Ала, Улу)=Горящий Древний,ведь он родился в ПАТАЛЕ.СЛАВА ДРЕВНИМ СВЯТЫМ ГОРОДАМ УКРАИНЫ !!!
показати весь коментар
11.12.2022 17:20 Відповісти
Стоїть Бахмут, стоять сини,брати,чоловіки,дочки, матері. Слава ЗСУ, Україна тримається на ваших плечах
показати весь коментар
11.12.2022 17:48 Відповісти
показати весь коментар
11.12.2022 17:51 Відповісти
Героям слава 💛💙
показати весь коментар
11.12.2022 20:04 Відповісти
/
показати весь коментар
12.12.2022 16:51 Відповісти
 
 