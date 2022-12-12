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Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти продовжують тероризувати визволені населені пункти Херсонщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона.
"Ворожі снаряди поцілили в одну з міських лікарень Херсона. Пошкоджено будівлю поліклініки. Також ворог атакував ще один медичний заклад. Через російські обстріли у будівлі вибито вікна", - йдеться у повідомленні.
На щастя, постраждалих немає.
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п
летить «кудись туди» про постраждалі в тому числі,жилі масиви просто не написали.