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Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти продовжують тероризувати визволені населені пункти Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона.

"Ворожі снаряди поцілили в одну з міських лікарень Херсона. Пошкоджено будівлю поліклініки. Також ворог атакував ще один медичний заклад. Через російські обстріли у будівлі вибито вікна", - йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих немає.

Також читайте: Масований обстріл Херсона: наразі відомо про двох загиблих і п’ятьох поранених

Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона 01
Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона 02
Ворог знову обстріляв медичні заклади Херсона 03

Автор: Ірина Дашківська
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за это раненых окупантов добивать!!!
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12.12.2022 17:06 Відповісти
Почему нельзя уничтожить, рашистских мразей на том берегу ⁉️долбаните их Хаймерсами раз десять ‼️
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12.12.2022 17:23 Відповісти
Це ж однозначно хтось і прихильників ПЗДЖ,або "Слуг" задає координати таких закладів.
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12.12.2022 17:26 Відповісти
Вони там з березня по листопад сиділи, про що ви пишете?
п
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12.12.2022 21:02 Відповісти
Наводчики наводят.
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12.12.2022 17:28 Відповісти
Відкривайте Гуглмапс, пишіть запит «лікарні Херсону».
летить «кудись туди» про постраждалі в тому числі,жилі масиви просто не написали.
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12.12.2022 21:06 Відповісти
 
 