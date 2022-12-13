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Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецькій області під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.

Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 01
Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 02
Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині 03

Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
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12.12.2022 19:07
+16
Слава героям. Смерть рашистам!
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12.12.2022 19:06
+12
Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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12.12.2022 19:19
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Слава героям. Смерть рашистам!
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12.12.2022 19:06 Відповісти
Погані новини.
Автомитизація роботи наших саперів з ДСНС навідміну від західних дуже відстає.
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12.12.2022 19:07 Відповісти
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12.12.2022 19:07 Відповісти
от біда..як же так?! вже не перший раз гинуть групою...
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12.12.2022 19:08 Відповісти
Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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12.12.2022 19:19 Відповісти
__ТБезпеки !!!
та довiряйте своiм iнстинктам !!!__
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12.12.2022 19:26 Відповісти
Боже, які молоді...
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12.12.2022 19:40 Відповісти
Знуву пачками гинуть сапери . Хтось скажіть їм щоб розміновували поодинці - так загинув би тільки хтось один. А то виходить вони про це не знають.
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12.12.2022 19:44 Відповісти
дуже не вистачає Armtac'ів. Але ж вони значно дорожче, ніж асфальтоукладачі, та не такі піарні, як супутники.
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12.12.2022 19:46 Відповісти
С.У.М.
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12.12.2022 19:52 Відповісти
ну не можна так...
півтори доби, четверо поліцейських
на разі три дснс
ну як так???
де хоч якась обачність, відповідальність
це просто жесть
вічна пам,ять хлопцям.
бережіть себе хлопці
Ви не пастухи і не продавці
що буде як що прості громадяни повернуться додому???
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12.12.2022 20:07 Відповісти
щось дуже часто, останнім часом, стали наші мінери підриватись.
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12.12.2022 20:13 Відповісти
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12.12.2022 20:28 Відповісти
взяли бы донецко луганских коллаборантов и пусть разминируют их не жалко.
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12.12.2022 20:29 Відповісти
Soglasen s Viktor Lisenko.
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12.12.2022 22:10 Відповісти
 
 