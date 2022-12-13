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Троє піротехніків ДСНС загинули під час розмінування на Донеччині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Донецькій області під час виконання завдань за призначенням загинули троє піротехніків ДСНС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Трагедія сталася 12 грудня, під час проведення робіт з розмінування у м. Костянтинівка Краматорського району. Там відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, в результаті чого загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда 1998 р.н., начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 р.н., старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 р.н.
Ще двоє піротехніків поранені, лікарі борються за їхні життя.
Топ коментарі
+20 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.12.2022 19:07
+16 Alex Zverev 46d6768b
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+12 ольга гусева 586d9792
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Автомитизація роботи наших саперів з ДСНС навідміну від західних дуже відстає.
та довiряйте своiм iнстинктам !!!__
півтори доби, четверо поліцейських
на разі три дснс
ну як так???
де хоч якась обачність, відповідальність
це просто жесть
вічна пам,ять хлопцям.
бережіть себе хлопці
Ви не пастухи і не продавці
що буде як що прості громадяни повернуться додому???