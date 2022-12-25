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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

В Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу оголошено по всій території України. Що стало причиною оголошення тривоги - поки не відомо. 

Також читайте: По всій Україні повітряна тривога

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Знову свої лоханки в білорусі у повітря підняли курви?
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25.12.2022 14:39
+7
миг31,ану нах мигом на посадку

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25.12.2022 15:07
+6
Так причина понятна - Рождество, не скрепное, а проклятых англосаксов. Все украинские Лавры, Онуфрий-Саруман и Паша-мерседес радостно потирают ладошки.
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25.12.2022 14:53
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Знову свої лоханки в білорусі у повітря підняли курви?
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25.12.2022 14:39 Відповісти
правильніше говорити білорусії,адже герб ,прапор відповідає саме білорусії..напевно і гімн такий же
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25.12.2022 14:56 Відповісти
а по суті - бєлорашка... так правильніше за все
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25.12.2022 15:09 Відповісти
ещё правильнее Біло-россія. Есть ещё Чорно-россія
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25.12.2022 15:23 Відповісти
Так причина понятна - Рождество, не скрепное, а проклятых англосаксов. Все украинские Лавры, Онуфрий-Саруман и Паша-мерседес радостно потирают ладошки.
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25.12.2022 14:53 Відповісти
не маю сил гуглити, що таке "Паша-мерседес"?
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26.12.2022 04:17 Відповісти
Павел, наместник Лавры
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26.12.2022 06:15 Відповісти
миг31,ану нах мигом на посадку

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25.12.2022 15:07 Відповісти
Третя!!!
9:15 - 11:15
13:16 - 13:46 (можливо цю не порахували)
і зараз 14:27 - ...
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25.12.2022 15:08 Відповісти
Сатаністи бісяться на Різдво!
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25.12.2022 15:19 Відповісти
Батька дозволив кацапам літати
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25.12.2022 15:36 Відповісти
В Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.

Наче, втретє.
І втретє погуй.
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25.12.2022 17:00 Відповісти
 
 