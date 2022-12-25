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В Україні друга за день масштабна повітряна тривога
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі тривогу оголошено по всій території України. Що стало причиною оголошення тривоги - поки не відомо.
Топ коментарі
+13 Буба Бубченко
показати весь коментар25.12.2022 14:39
+7 Владимир fd08a616
показати весь коментар25.12.2022 15:07
+6 Андрей Лавриненко e607e4e3
показати весь коментар25.12.2022 14:53
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13:16 - 13:46 (можливо цю не порахували)
і зараз 14:27 - ...
Наче, втретє.
І втретє погуй.