В Україні друга за день масштабна повітряна тривога

В Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу оголошено по всій території України. Що стало причиною оголошення тривоги - поки не відомо.

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