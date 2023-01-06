Супутникові знімки Бахмуту влітку 2022 року та зараз. ФОТО

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На фото видно наслідки інтенсивних цілодобових боїв, які тривають вже понад пів року.

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