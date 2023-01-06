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війна (56124) Бахмут(Артемівськ) (1480)

Супутникові знімки Бахмуту влітку 2022 року та зараз. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, зроблені 1 серпня 2022 року та 4 січня 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки Бахмуту влітку 2022 року та зараз 01

На фото видно наслідки інтенсивних цілодобових боїв, які тривають вже понад пів року.

Супутникові знімки Бахмуту влітку 2022 року та зараз 02

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Таіж самі бої як і по всій лінії фронта за винятком що частину військ з під Бахмута тепер орки туди кидають бо замахалися брати Бахмут.
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05.01.2023 23:08
+2
..вот и все этим показано,рюзке мир ...приполз...
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05.01.2023 23:20
+1
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05.01.2023 23:10
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Таіж самі бої як і по всій лінії фронта за винятком що частину військ з під Бахмута тепер орки туди кидають бо замахалися брати Бахмут.
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05.01.2023 23:08 Відповісти
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05.01.2023 23:10 Відповісти
ага такие самые.. там уже прошли по 5-6 км за 2 суток на некоторых участках! и кстати рядом с бахмутом тоже продвижения есть но меньше. и все молчат! как только наши прошли 1 км,новостей валом везде. тьфу.
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06.01.2023 02:39 Відповісти
..вот и все этим показано,рюзке мир ...приполз...
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05.01.2023 23:20 Відповісти
БахмУта. сам вчися.
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06.01.2023 02:48 Відповісти
БАхмут
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06.01.2023 13:56 Відповісти
хаха, умніку, це саме звучить БахмУт, бо там річка БахмУтка.
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08.01.2023 13:09 Відповісти
читаємо, а не ляпаємо як корова на асфальт

З 2016 року, коли місто Бахмут повернуло своє історичне ім'я, в засобах масової інформації раз у раз воно стало звучати як Бáхмут із наголосом на першому складі. Це дивувало місцевих жителів, які ніколи не забували справжню назву Бахмýт, хоч місто й називалося Артемівськом ще з 1924 року, пояснює Ігор Корнацький.

Крім того, каже історик, річку Бахмýт здавна також називали зменшено Бахмýткою. До слова, в радянські часи річку хотіли перейменувати в Артемівку, але така назва не прижилася й була забута. Водночас через вплив медіа, дехто з місцевих жителів став засвоювати «новий» наголос на á.

«Питання про наголос нібито не найгостріше з тих, що постають перед містом і країною в умовах повномасштабної війни. Але довкола нього так само, як і досі, точаться суперечки. Можна почути навіть: "Сказала людина з цього міста таке: «Будь ласка, кажіть Бахмýт, бо кажуть Бáхмут, то воно у нас і бахкає…"», - розповідає Ігор Корнацький.

https://bahmut.in.ua/korysne/4016-bakhmut-chy-bakhmut-iak-pravylno-vymovliaty-nazvu-mista
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08.01.2023 13:46 Відповісти
це не Бахмут
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06.01.2023 15:31 Відповісти
 
 