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Бахмут зруйновано на понад 60%, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,руйнування

Внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…

Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.

І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня. – Ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися і закріплюються на нових позиціях, - МВС

Автор: Наталя Джума
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Місяць тому було зруйновано 90 %.
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05.01.2023 07:00 Відповісти
Ну переплутав мужик цифри. Треба же щось казати. Робота у нього така.
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05.01.2023 07:03 Відповісти
Маріуполь вже почали ж відбудовувати. Тільки є питання. По перше, хто та для кого. По друге, якої якості ті відбудови. Бо якщо з першого буде каци, то вони в себе нормально відремонтувати нічого не вміють, а будівництво у них для пафосу, як відкривання смітника чи зупинки з однією лавкою.
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05.01.2023 08:13 Відповісти
Це рівняючи будинки з землею?
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05.01.2023 08:20 Відповісти
Саме так, а ще вбиваючи десятки тисяч цивільних, не захищених, слабких; стариків, жінок, діточок...
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05.01.2023 08:32 Відповісти
 
 