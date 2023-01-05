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Бахмут разрушен более чем на 60%, - Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,руйнування

В результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен, а в среду из-за вражеских обстрелов в городе погибли две женщины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"…Враг отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города…

Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться.

Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен.

И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января. – Ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмут два гражданских лица – две женщины – погибли", - говорится в сообщении.

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Місяць тому було зруйновано 90 %.
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05.01.2023 07:00 Ответить
Ну переплутав мужик цифри. Треба же щось казати. Робота у нього така.
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05.01.2023 07:03 Ответить
Маріуполь вже почали ж відбудовувати. Тільки є питання. По перше, хто та для кого. По друге, якої якості ті відбудови. Бо якщо з першого буде каци, то вони в себе нормально відремонтувати нічого не вміють, а будівництво у них для пафосу, як відкривання смітника чи зупинки з однією лавкою.
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05.01.2023 08:13 Ответить
Це рівняючи будинки з землею?
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05.01.2023 08:20 Ответить
Саме так, а ще вбиваючи десятки тисяч цивільних, не захищених, слабких; стариків, жінок, діточок...
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05.01.2023 08:32 Ответить
 
 