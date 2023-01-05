Бахмут разрушен более чем на 60%, - Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен, а в среду из-за вражеских обстрелов в городе погибли две женщины.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"…Враг отброшен на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города…
Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться.
Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен.
И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января. – Ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмут два гражданских лица – две женщины – погибли", - говорится в сообщении.
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