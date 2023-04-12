Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські війська вчергове обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації Бериславський та Херсонський райони, місто Херсон і його передмістя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в обласному центрі під ворожий вогонь потрапили церква та цивільні будівлі у центрі міста, дачні будинки у прибережних районах, багатоквартирні будинки у мікрорайонах Корабел та ХБК.

"Російські терористи вкотре здійснили авіаційні удари керованими бомбами по місту Берислав, смт Козацьке та с.Веселе. У Бериславі зафіксовані влучання на території підприємства, на місцях руйнувань виникли масштабні пожежі. В поліцію надійшло повідомлення, що у с.Ольгівка внаслідок обстрілу російськими військовими загинув 70-річний рибалка, який на човні вийшов на річку порибалити. Чоловік отримав поранення стегна та помер від крововтрати", - йдеться у повідомленні.

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