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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська вчергове обстріляли з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації Бериславський та Херсонський райони, місто Херсон і його передмістя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в обласному центрі під ворожий вогонь потрапили церква та цивільні будівлі у центрі міста, дачні будинки у прибережних районах, багатоквартирні будинки у мікрорайонах Корабел та ХБК.

"Російські терористи вкотре здійснили авіаційні удари керованими бомбами по місту Берислав, смт Козацьке та с.Веселе. У Бериславі зафіксовані влучання на території підприємства, на місцях руйнувань виникли масштабні пожежі. В поліцію надійшло повідомлення, що у с.Ольгівка внаслідок обстрілу російськими військовими загинув 70-річний рибалка, який на човні вийшов на річку порибалити. Чоловік отримав поранення стегна та помер від крововтрати", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби 35 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 07

Автор: Ірина Дашківська
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Может кто-то рашикам растолкует, что они обстреливают территорию "своей", включённой в состав РФ, области !?
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12.04.2023 10:17 Відповісти
 
 