Вночі окупанти завдали удару по Слов’янську, - МВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі Слов’янськ знову обстріляли. По місту вдарили двома ракетами "С-300".
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна з них влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.
Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", - зазначив очільник Слов’янської громади.
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