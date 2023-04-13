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обстріл (21193) Донецька область (5718) Слов'янськ (510)

Вночі окупанти завдали удару по Слов’янську, - МВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі Слов’янськ знову обстріляли. По місту вдарили двома ракетами "С-300".

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з них влучила у подвір’я школи №8. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.

Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв", - зазначив очільник Слов’янської громади.

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Вночі окупанти завдали удару по Слов’янську, - МВА 01
Вночі окупанти завдали удару по Слов’янську, - МВА 02
Вночі окупанти завдали удару по Слов’янську, - МВА 03

Автор: Марина Макєєва
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Рашисты решили напомнить жителям бамбаса что руzгиймир о них не забывает и готов их спасать и днем и ночью
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13.04.2023 09:02 Відповісти
Рятують мальчіка в трусіках.
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13.04.2023 09:11 Відповісти
Словянск до войны люди так хорошо обустроили. Кацапы сволочи все уничтожают. Бахмут и Мариуполь превратили в руины ужаса. Мариуполь красавец был.Все для людей было.
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13.04.2023 22:10 Відповісти
 
 