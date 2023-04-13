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обстріл (21193) Слов'янськ (510)

Пізно ввечері 12 квітня у Слов’янську прогриміли потужні вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словянськ

У Слов’янську пізно ввечері  12 квітня прогриміли два вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 23:48 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях

Автор: Роман Свиридович
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плануючі бомби ?
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13.04.2023 01:55 Відповісти
нет, они так далеко не летают
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13.04.2023 03:56 Відповісти
В легкую могут. До Соледара 40 км. Т.е. в запасе еще километров 30 останется чтобы не подлетать вплотную к самой линии фронта.
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13.04.2023 05:02 Відповісти
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13.04.2023 02:35 Відповісти
Якщо тривогу оголошено не було (с) - то ж від кого тоді "чекати інформацію що небезпека минула" (с)? 🙄 Л-Логіка
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13.04.2023 04:42 Відповісти
Від Борреля: якщо " глибоко шокований", то ще не минула. А якщо тільки стурбований - то можна вже не боятися. А ще можна підстрахуватися занепокоєннями від фон дер Ляйєн і Мішеля і телефонуваннями від Макрона, але то так, про всяк випадок...
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13.04.2023 08:26 Відповісти
 
 