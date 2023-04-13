Пізно ввечері 12 квітня у Слов’янську прогриміли потужні вибухи

У Слов’янську пізно ввечері 12 квітня прогриміли два вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Згідно з даними, у Слов'янську чули звуки близько 23:48 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

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