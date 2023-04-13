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Поздним вечером 12 апреля в Славянске прогремели мощные взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

В Славянске поздно вечером 12 апреля прогремело два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

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плануючі бомби ?
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13.04.2023 01:55 Ответить
нет, они так далеко не летают
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13.04.2023 03:56 Ответить
В легкую могут. До Соледара 40 км. Т.е. в запасе еще километров 30 останется чтобы не подлетать вплотную к самой линии фронта.
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13.04.2023 05:02 Ответить
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13.04.2023 02:35 Ответить
Якщо тривогу оголошено не було (с) - то ж від кого тоді "чекати інформацію що небезпека минула" (с)? 🙄 Л-Логіка
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13.04.2023 04:42 Ответить
Від Борреля: якщо " глибоко шокований", то ще не минула. А якщо тільки стурбований - то можна вже не боятися. А ще можна підстрахуватися занепокоєннями від фон дер Ляйєн і Мішеля і телефонуваннями від Макрона, але то так, про всяк випадок...
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13.04.2023 08:26 Ответить
 
 