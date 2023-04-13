Поздним вечером 12 апреля в Славянске прогремели мощные взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Славянске поздно вечером 12 апреля прогремело два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
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