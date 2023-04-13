Поздним вечером 12 апреля в Славянске прогремели мощные взрывы

В Славянске поздно вечером 12 апреля прогремело два взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, в Славянске слышали звуки около 23:48.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Также читайте: Ракетный удар по Славянску 27 марта: количество жертв возросло до 4