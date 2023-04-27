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127 російських загарбників отримали земельні ділянки в окупованій Алушті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська влада окупованої Алушти видала перші накази про виділення земельних ділянок загарбникам, які зараз беруть участь у вторгненні в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, документи на землю отримали родичі 127 російських військових.

Світлину з вручення відповідних наказів оприлюднила в телеграмі глава окупаційної адміністрації міста Галина Огнєва.

127 російських загарбників отримали земельні ділянки в окупованій Алушті 01

Нагадаємо, у грудні 2022 року російський парламент окупованого Криму дозволив безкоштовно видавати земельні ділянки кримчанам, які беруть участь у вторгненні в Україну. 7 квітня цього року стало відомо, що підконтрольна Росії влада окупованого Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок учасникам війни проти України. На першому етапі, за даними російського агентства ТАСС, підготували 511 ділянок загальною площею 56 га. Вони розташовані у Сакському районі.

Влада України вважає нікчемними ці рішення і попереджає, що їх скасують, щойно Крим повернеться під контроль Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму почали роздавати землю поліцейським, щоб вони виконували накази про репресії, - Центр національного спротиву

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
2 на 1.5 ?
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27.04.2023 22:53
+7
Какое хитрое *****. Платит своим наемникам землей которая ему не принадлежит. Оно думает что если орки получат землю то будут за нее зубами держаться
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27.04.2023 23:00
+7
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27.04.2023 23:08
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2 на 1.5 ?
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27.04.2023 22:53 Відповісти

Звісно, багато щасливих мешканців лугандону та криму, отримають ділянки 2х1,5.
Але сумніваюсь, що це будуть освітлювати кацапськи медіа.
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27.04.2023 23:02 Відповісти
ці чебурашки пишаються дружбою з відсталими країнами, вуличними парашами та чужою історією...все може бути
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27.04.2023 23:10 Відповісти
хоть урожай помидоров успеют собрать?
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27.04.2023 22:58 Відповісти
Води ж немає))
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27.04.2023 23:01 Відповісти
то хай хоч сцють на них.
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27.04.2023 23:05 Відповісти
Тьху блін..головне щоб на наших полицях не з'явились
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27.04.2023 23:31 Відповісти
Какое хитрое *****. Платит своим наемникам землей которая ему не принадлежит. Оно думает что если орки получат землю то будут за нее зубами держаться
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27.04.2023 23:00 Відповісти
Там їх і прикопають.
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27.04.2023 23:02 Відповісти
Оптімісти...
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27.04.2023 23:02 Відповісти
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27.04.2023 23:08 Відповісти
Крысчане, "документально" зафиксировали своё участие в войне.
ЗаЕ бъё тесь отмываться, иУды... ___
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27.04.2023 23:33 Відповісти
10 соток получается.
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27.04.2023 23:37 Відповісти
на кожного 2 на 1.5 по стандарту, а багато так бо окупанти повинні ще ж десь своїх родичів прикопати, бо якщо діти жінки та батьки тих лишньохромосомих імбецилів які скидають бомби на місця зосередження безпомічних дітей з мамами та пускають по ночам ракети у житлові будинки та обстоюють прикордонні території, думають що вони відпетляють бо малі, дурні то це не прокатить
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28.04.2023 06:41 Відповісти
...мокшанское удобрение...
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28.04.2023 07:18 Відповісти
 
 