127 російських загарбників отримали земельні ділянки в окупованій Алушті. ФОТО

Російська влада окупованої Алушти видала перші накази про виділення земельних ділянок загарбникам, які зараз беруть участь у вторгненні в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, документи на землю отримали родичі 127 російських військових.

Світлину з вручення відповідних наказів оприлюднила в телеграмі глава окупаційної адміністрації міста Галина Огнєва.

Нагадаємо, у грудні 2022 року російський парламент окупованого Криму дозволив безкоштовно видавати земельні ділянки кримчанам, які беруть участь у вторгненні в Україну. 7 квітня цього року стало відомо, що підконтрольна Росії влада окупованого Криму почала видавати накази про надання земельних ділянок учасникам війни проти України. На першому етапі, за даними російського агентства ТАСС, підготували 511 ділянок загальною площею 56 га. Вони розташовані у Сакському районі.

Влада України вважає нікчемними ці рішення і попереджає, що їх скасують, щойно Крим повернеться під контроль Києва.

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