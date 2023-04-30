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Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець Євген Квасков загинув 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Про це повідомила у фейсбуці його сестра Ірина, інформує Цензор.НЕТ.

"Клята війна забрала найдорожче, що у мене було - мого брата Женю. Мій кращий друг, найрідніша людина, мій скарб, разом і поруч у всьому з першого дня мого життя. Євген Квасков загинув 28.04.2023 при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Згадайте сьогодні мого Женю - такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого…", - зазначила вона.

Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом 01

"Люблю всім серцем, мій воїне. Люблю і не знаю як далі без тебе. Дату та час поховання повідомлю додатково", - додала жінка.

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Вона також залишила реквізити для охочих фінансово підтримати родину.

Підтримати родину - 5375 4141 2660 6580

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Дуже боляче і сумно втрачати таких мужніх Воїнів !!

Світла памʼять та щирі співчуття родині нашого Героя 😪😪😪
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30.04.2023 15:04
+19
Не забудемо! Не забудемо ніколи наших Героїв!!! Але клятим москалям не забудемо і не пробачимо!
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30.04.2023 15:28
+15
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.04.2023 15:51
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Дуже боляче і сумно втрачати таких мужніх Воїнів !!

Світла памʼять та щирі співчуття родині нашого Героя 😪😪😪
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30.04.2023 15:04 Відповісти
С.У.М.
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30.04.2023 15:27 Відповісти
Не забудемо! Не забудемо ніколи наших Героїв!!! Але клятим москалям не забудемо і не пробачимо!
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30.04.2023 15:28 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.04.2023 15:51 Відповісти
Грустно когда за ошибки совкого плебса гибнут лучшие сыны украинского гарода.. Слава Герою!!! Смерть ворогам!!! Україна понад усе!!!
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30.04.2023 16:01 Відповісти
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30.04.2023 16:21 Відповісти
Украина теряет своих лучших сыновей , ради нашей общей победы, оставшиеся в живых просто

не имеют права жить по старому, в память о погибших нужно построить новую страну,

настоящее цивилизованное государство!
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30.04.2023 16:25 Відповісти
Те, що зараз, щодня, гинуть найкращі, є результатом того, що 4 роки тому керувати воюючою країною "мудрий нарід" поставив найгірших. Найкращі гинуть, а найгірші, найпідліші, наймерЗЕнніші, залишаються при владі та оточують себе такими самими. І поки підла, дволика, брехлива мерзота не буде відсторонена від влади, поки вона не буде засуджена та покарана, мрії про розбудову новой, європейської, України залишатимуться лише наївними мріями.
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30.04.2023 18:08 Відповісти
Вам нужно было думать об этом 30 лет назад, когда выбирали воровскую власть, а сегодня,

оставьте пожалуйста ваши устаревшие выводы на послезавтра, с такими предложениями

выступают сегодня только враги Украины.
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30.04.2023 18:18 Відповісти
Вова, скажи будь-ласка, ваші провладні троляки автора ЦЬОГО відео теж вважають "врагом Украіни"? Запам"ятай, Вова, Україна це народ та Армія, а не ОП та проплачені тролі Падляка.
Олег Барна. Відео від 2 квітня 2023, за 2 тижні до загибелі: "Народ має зараз вийти
на Майдан та попередити владу, що за мародерство та зраду буде відповідальність.
Бо неможливо перемогти ворога зовнішнього, поки зрада є всередині..."
https://www.youtube.com/watch?v=WK1UIsukhy0&t=1s
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30.04.2023 18:29 Відповісти
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

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30.04.2023 18:59 Відповісти
Pam'yataemo Zagiblix Geroiv-Voiniv !Slava Ukraini ! Smert' orkam !
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30.04.2023 19:46 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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30.04.2023 19:54 Відповісти
Серце рвеця на шматки коли бачиш, кого втрчає Україна! Чому, чому найкращі йдуть передчасно до Бога! Вони потрібні тут і зараз щоб звільняти і відновляти Державу! Ще багато ворогів всередині країни! Вічна пам'ять нашим сміливим воїнам! Слава Україні! Героям Слава!
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12.05.2023 11:46 Відповісти
 
 