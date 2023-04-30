Український воїн Євген Квасков загинув під час виконання бойового завдання під Бахмутом. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовець Євген Квасков загинув 28 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.
Про це повідомила у фейсбуці його сестра Ірина, інформує Цензор.НЕТ.
"Клята війна забрала найдорожче, що у мене було - мого брата Женю. Мій кращий друг, найрідніша людина, мій скарб, разом і поруч у всьому з першого дня мого життя. Євген Квасков загинув 28.04.2023 при виконанні бойового завдання під Бахмутом. Згадайте сьогодні мого Женю - такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого…", - зазначила вона.
"Люблю всім серцем, мій воїне. Люблю і не знаю як далі без тебе. Дату та час поховання повідомлю додатково", - додала жінка.
Вона також залишила реквізити для охочих фінансово підтримати родину.
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Світла памʼять та щирі співчуття родині нашого Героя 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
не имеют права жить по старому, в память о погибших нужно построить новую страну,
настоящее цивилизованное государство!
оставьте пожалуйста ваши устаревшие выводы на послезавтра, с такими предложениями
выступают сегодня только враги Украины.
Олег Барна. Відео від 2 квітня 2023, за 2 тижні до загибелі: "Народ має зараз вийти
на Майдан та попередити владу, що за мародерство та зраду буде відповідальність.
Бо неможливо перемогти ворога зовнішнього, поки зрада є всередині..."
https://www.youtube.com/watch?v=WK1UIsukhy0&t=1s
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