Наслідки російського обстрілу Берислава, - ОВА. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали удару по Бериславу, унаслідок обстрілу поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворог з авіації вдарив по одному з промислових підприємств, а також з артилерії атакував житлові квартали міста.



Минулої доби внаслідок обстрілів Берислава поранень зазнали двоє чоловіків, 44 та 45 років", - йдеться в повідомленні.

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