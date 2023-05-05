Наслідки російського обстрілу Берислава, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби окупанти завдали удару по Бериславу, унаслідок обстрілу поранено двох чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.
"Ворог з авіації вдарив по одному з промислових підприємств, а також з артилерії атакував житлові квартали міста.
Минулої доби внаслідок обстрілів Берислава поранень зазнали двоє чоловіків, 44 та 45 років", - йдеться в повідомленні.
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