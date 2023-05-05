У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У польському місті Глубчиці знесли пам’ятник подяки Червоній армії. Обеліск було встановлено у 1945 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на польське видання RMF24.
"На підставі документації Польського Червоного Хреста встановлено, що 1952 року в Глубчицях було проведено комплексні ексгумації останків червоноармійців, і поховань червоноармійців у Глубчицях не залишилося", – заявили в Інституті національної пам'яті Польщі.
Президент інституту Кароль Навроцький зазначив, що цей обеліск є 28-м об'єктом такого типу в Польщі, який прибрали протягом року.
'Це не пам'ятник. Пам'ятник має бути історичним, науковим чи естетично привабливим. Ця пам'ятка не належить до подій, що відбувалися, бо у 1945 році звільнення та героїв Червоної армії не було. Це символ радянського комунізму, символ радянської пропаганди", - додав Навроцький.
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А так звісно , таке ж лайно.
Воно завжди лайно виходить коли пролетаріат починає владу брати .
З пам'ятником воно ж легше воювати чи з могилою .
Зрозуміло що воно виглядає як якесь одоробло, але його ж робили мабуть дідусі ціх поляків що зараз зносять.
Зруйнування монументу подяки - це така подяка від ляхів тим хто звільняв їх від нацистів.
Завтра виявиться, що ляхи самі себе звільнили від гітлерівських окупантів.
Нагадай мені як червона армія себе повела перед Варшавою коли там було Варшавське повстання у серпні 1944 го.
Якого вона місяць з чимось чекала доки німці потоплять повстання в крові, так що не треба радянської пропаганди - було як було. Мені не треба виправдовувати ні "Армію крайову" ні інших польских націоналістів, з ними гарно розбиралася УПА.
«Дєди воєвалі». Як польки захищалися від зґвалтувань солдатами Червоної армії?
Даріуш Калінський у книжці «Червона зараза. Як насправді виглядало звільнення Польщі?».
По-друге, польська історіографія - там махрова пропаганда пропагандой поганяє. Достатньо почитати, як вони намалювали 100тис польських жертв від рук українських націоналістів під час волинської різанини - і називають це геноцидом поляків. А ще як вони приплітають Бандеру до волинської різанини та ін. Тому аргументи польських авторів - сумнівне джерело.
І до того ж у кожній армії не без уродів. Як же без цього.
Більщість червоної армії складали КАЦАПИ, біля 40 % Українці. Про Волинь ні одного рядка не написав, УПА адекватно відповідала на всі акції поляків. Тому коли ми говоримо про червону армію мається на увазі в основному кацапська маса, як би памятник стояв Першому чи Другому Українському фронту, то інша справа.
Петрушка - "прорубав вікно" в Європу. вони цим гордяться. А нормальні люди в двері заходять.
А пуйло - задристав всі вікна та двері...
Ні, не "похєр".
А що до поляків, то вам би взагалі вартувало б пельку власну підзатулити, бо поки в той час, коли ви всім своїм колгоспом комуняк та сєпарів до парламенту щоразу обирали, та Шльопера коронували, віддавши росіянам майже всю власну зброю в обмін на скляні намиста, польський народ за власноруч зароблений кошт 48 примірників F-16 придбав, готуючтсь до найгіршого, до війни з москвою.