У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У польському місті Глубчиці знесли пам’ятник подяки Червоній армії. Обеліск було встановлено у 1945 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на польське видання RMF24.

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"На підставі документації Польського Червоного Хреста встановлено, що 1952 року в Глубчицях було проведено комплексні ексгумації останків червоноармійців, і поховань червоноармійців у Глубчицях не залишилося", – заявили в Інституті національної пам'яті Польщі.

Президент інституту Кароль Навроцький зазначив, що цей обеліск є 28-м об'єктом такого типу в Польщі, який прибрали протягом року.

'Це не пам'ятник. Пам'ятник має бути історичним, науковим чи естетично привабливим. Ця пам'ятка не належить до подій, що відбувалися, бо у 1945 році звільнення та героїв Червоної армії не було. Це символ радянського комунізму, символ радянської пропаганди", - додав Навроцький.

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