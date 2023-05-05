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пам'ятник (890) Польща (5156) знесення (85) Навроцький Кароль (2)

У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У польському місті Глубчиці знесли пам’ятник подяки Червоній армії. Обеліск було встановлено у 1945 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на польське видання  RMF24.

"На підставі документації Польського Червоного Хреста встановлено, що 1952 року в Глубчицях було проведено комплексні ексгумації останків червоноармійців, і поховань червоноармійців у Глубчицях не залишилося", – заявили в Інституті національної пам'яті Польщі.

Президент інституту Кароль Навроцький зазначив, що цей обеліск є  28-м об'єктом такого типу в Польщі, який прибрали протягом року.

'Це не пам'ятник. Пам'ятник має бути історичним, науковим чи естетично привабливим. Ця пам'ятка не належить до подій, що відбувалися, бо у 1945 році звільнення та героїв Червоної армії не було. Це символ радянського комунізму, символ радянської пропаганди", - додав Навроцький. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Монумент відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією знесли у Переяславі, - голова Київської ОВА Кулеба. ФОТО

У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 01
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 02
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 03
У Польщі знесли пам’ятник подяки Червоній армії 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+48
Блин, я поражаюсь сраше. ***** реально просрал все, что осталось от совка. Талантище... Вот реально, хрен бы кто такое придумал.
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05.05.2023 14:59
+44
Не тільки, відродив НАТО, яке було в агонії, об'єднав українців, вже нема ніяких "западенців і східняків", знищив російську мову в Україні, змусив Європу відмовитись від російських нафти і газу. Не кожен агент Держдепу так спрацює
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05.05.2023 15:06
+27
"Подяка" за удар у спину в вересні 1939...
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05.05.2023 15:03
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Блин, я поражаюсь сраше. ***** реально просрал все, что осталось от совка. Талантище... Вот реально, хрен бы кто такое придумал.
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05.05.2023 14:59 Відповісти
Не тільки, відродив НАТО, яке було в агонії, об'єднав українців, вже нема ніяких "западенців і східняків", знищив російську мову в Україні, змусив Європу відмовитись від російських нафти і газу. Не кожен агент Держдепу так спрацює
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05.05.2023 15:06 Відповісти
Я й кажу талановите *****
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05.05.2023 15:07 Відповісти
Дуже влучний висновок!
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05.05.2023 15:25 Відповісти
Щось не дуже видно щоб кацапляча недомова була знищена в Україні, ще навіть є дохріна ********* котрі самі дзявкають та захищають цю говірку.
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05.05.2023 16:35 Відповісти
Пошліть дурня Богові молитися, то він і голову собі розвалить.
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05.05.2023 20:38 Відповісти
кацапи встановили пам'ятник подяки кацапам у Польші.
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05.05.2023 15:00 Відповісти
багато таких пам'ятників і у нас є й занедбані...
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05.05.2023 15:03 Відповісти
"Подяка" за удар у спину в вересні 1939...
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05.05.2023 15:03 Відповісти
памятнки красной армии превратились в содерщимое известного чемодана
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05.05.2023 15:08 Відповісти
Было шесть часов утра, когда 17 сентября 1939 года, Красная армия вступила на территорию Польши, что было в августе обговорено в секретном протоколе так называемого пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между СССР и нацистской Германией. Прошло чуть больше двух недель после нападения Гитлера на Польшу и начала Второй мировой войны. Во вторжении участвовали более 4 тысяч советских танков и свыше 600 тысяч человек. Причем Советский Союз начал вторжение без объявления войны
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05.05.2023 15:09 Відповісти
Пакт про визнання суверенитету та кордонів між СРСР і Польщею підписаний у 1932 та продовжений у 1934 р до кінця 1945 р, був віроломно порушений самим "миролюбним урядом" Страны Советов. І німецькою стороною щодо Польщі теж був порушений договір такого ж типу.
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05.05.2023 15:45 Відповісти
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05.05.2023 15:48 Відповісти
Якась хрінь, позбавлена художнього смаку була...
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05.05.2023 15:11 Відповісти
Справжній совок.
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05.05.2023 15:20 Відповісти
Все правильно зробили! Слід було ще раніше вимести цей мотлох.
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Істукани - пам'ятники тоталітарного мистецтва підлягають тотальному знесенню разом з тими, хто гавкне на їх захист.
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05.05.2023 15:13 Відповісти
Москалі, спєрдаляй, пся крев ! Нєх жиє Польска !!!
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05.05.2023 15:13 Відповісти
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05.05.2023 15:49 Відповісти
Абсурд , совєти вбивали поляків а ті \м пам'ятник подяки поставили. В Україні нажаль теж саме
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05.05.2023 15:16 Відповісти
Молодці поляки, комуно й кацапопропоганді не повинно залишатись місця на наших землях. Дивимось і вчимось! До дії!
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05.05.2023 15:16 Відповісти
На смітник разом з совком, одні окупанти зайняли місце інших, ще не факт, що совок був кращий за фашізм, одне й теж лайно.
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05.05.2023 15:18 Відповісти
Так що не треба було допомагати звільняти Польшу від фашистів?
А так звісно , таке ж лайно.
Воно завжди лайно виходить коли пролетаріат починає владу брати .
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05.05.2023 15:22 Відповісти
Польщу б звільнили у будь-якому разі. Але сталося як сталося.
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05.05.2023 15:25 Відповісти
Якшо не звільнили б Польшу СРСР, то мабуть це прийшлося б робити Західу .
З пам'ятником воно ж легше воювати чи з могилою .
Зрозуміло що воно виглядає як якесь одоробло, але його ж робили мабуть дідусі ціх поляків що зараз зносять.
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05.05.2023 15:20 Відповісти
"кацапи встановили пам'ятник подяки кацапам у Польші"...
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05.05.2023 18:09 Відповісти
Ты деда на палку насадил уже?
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05.05.2023 19:43 Відповісти
Ділдо Воєвалов, це ти?
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05.05.2023 20:42 Відповісти
яка подяка ,червона армія -окупант ,завжди була просякнута комуніздичною ідеологією
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05.05.2023 15:22 Відповісти
Знак подяки червоній армії за те, що та окупувала Польщу... Клас!..
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05.05.2023 15:26 Відповісти
Ще нам треба Щорса викинути в Києві, але ні Порошенко, ні Зеленський не хотять. Він що, єврей?
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05.05.2023 15:38 Відповісти
Осенью 1918 года Фрума Ефимовна Хайкина вышла замуж за Николая Щорса. С 1919 года и в дальнейшем жила под партийным псевдонимом Ростова. ( Вікіпедія) Певні властивості душі цієї особи були затребувані Властью Советов і на 21 році життя вже очолювала загін ЧК. За свідченням очевидців, ********* власноручно розстрілювати молодих хлопців, не соромилася справляти нужду на виду у підлеглих. Від згадки її імені люди здригалися й хрестились. Маючи таку улюблену подругу, Щорс був близьким до неї по " революційному духу." Так що не потрібно з нього ліпити легендарну фігуру - кат є кат! А те що його ліквідували за наказом Льови Троцького - був занадто самонадіяним, нехтуючи наказами згори.
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05.05.2023 16:27 Відповісти
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05.05.2023 16:36 Відповісти
Трошки зарано. Треба було приурочити до дня "победобесия" 9-го травня.
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05.05.2023 16:51 Відповісти
Мій дід у складі червоної армії звільняв польщу від нацистів, був поранений у 44-му і з осколком у нозі промучився все життя.
Зруйнування монументу подяки - це така подяка від ляхів тим хто звільняв їх від нацистів.
Завтра виявиться, що ляхи самі себе звільнили від гітлерівських окупантів.
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05.05.2023 18:57 Відповісти
Против сноса совковых идолов в Украине тоже протестовали?
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05.05.2023 19:45 Відповісти
А чому в центрі Берліну "совковий ідол" ніхто не зносять?
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05.05.2023 20:32 Відповісти
Спросите у Германцев. А еще ваших любимых совковых истуканов полно на вонючей московии.
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05.05.2023 20:46 Відповісти
Може мені ще запитати у фракійців, гунів і готів з сарматами
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06.05.2023 13:44 Відповісти
Вам проще поехать на страну-помойку, приложиться к совковым истуканам, которые вы так любите.
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06.05.2023 19:27 Відповісти
Вам проще пайті нахєр і не сунути свій тупий собачий рот у справи в Україні. Ми без вас тут розберемося - нам видніше.
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07.05.2023 07:43 Відповісти
Ты суешь свой тупой совковый собачий рот в дела Польши. Поляки без сопливых совков разберутся, каких идолов им сносить у себя дома. И я знаю шо мне делать тоже без сопливых совкодрочеров.
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07.05.2023 16:59 Відповісти
Совкодрочер якраз - ти. Бо на українському веб ресурсі ти пишеш свої коменти на совковому язику.
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07.05.2023 19:41 Відповісти
Угу. Так сам себя и успокаивай, когда плачешь по своим любимым совковым истуканам. Деда на палку насадил уже?
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07.05.2023 19:45 Відповісти
А ти по ходу з палки і не злазиш. Совок *******.
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07.05.2023 19:47 Відповісти
Так я ж не рыдаю по совковым истуканам, как подобное тебе малороzzкое дерьмо.
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07.05.2023 19:51 Відповісти
Таких як ти називають вишиватниками. Ти просто тупенький українець, якого дід твій виховував. Мій теж дійшов біля оз. Балатон в Угорщині був поранений, але я з ним годинами сперечався що вони були загарбниками як і Гітлєр. Тільки Адольф сталіна перехитрив і пішов на свого вчителя. А ще діду розповідав, що німці рятували Україну коли Грушевський з Скороападським соплі жували та не змогли створити українську армію, щоб відбиватись від твоїх дідів-більшовиків. Історію ******* треба читати, а не те що ти в школі її прокурив.
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10.05.2023 08:45 Відповісти
Скажу так - радянська армія коли зайшла у Польшу і інщі країни Європи одразу почала мародерити і насилувати жінок і дітей, звісно це були кацапи. Після цього за це ставить памятники насильникам це якось по дебільному. В основному німці поляків не чіпали, хоча і вважали за бидло, чіпали євреїв, циган, комуністів, тому для поляків такі "памятки" це пустий пшик.
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06.05.2023 01:17 Відповісти
Де документальні факти, що вся червона армія гвалтувала і мародьорила у польщі? А воювали з нацистами у польщі - хто? Хто звільрив ляхів від гітлерівських окупантів? армія крайова? Так ці польські потвори воювали з українськими цивілбними - читай про волинську різанину. Знищенням пам'яток відбувається спотворення історії
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06.05.2023 13:52 Відповісти
Ти якийсь наївний трохи - мета у Сталіна була захоплення Берлиіна, а не звільнення Польщі.
Нагадай мені як червона армія себе повела перед Варшавою коли там було Варшавське повстання у серпні 1944 го.
Якого вона місяць з чимось чекала доки німці потоплять повстання в крові, так що не треба радянської пропаганди - було як було. Мені не треба виправдовувати ні "Армію крайову" ні інших польских націоналістів, з ними гарно розбиралася УПА.
«Дєди воєвалі». Як польки захищалися від зґвалтувань солдатами Червоної армії?
Даріуш Калінський у книжці «Червона зараза. Як насправді виглядало звільнення Польщі?».
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06.05.2023 23:08 Відповісти
Я нагадаю, що звільнюючи польщу загинули сотні тисяч воїнів червоної армії. Поляки самотужки ніколи не здолали б гітлерівську окупацію. Тому знищувати памятки тим хто їх звільнив від окупації - це по-дебільному.
По-друге, польська історіографія - там махрова пропаганда пропагандой поганяє. Достатньо почитати, як вони намалювали 100тис польських жертв від рук українських націоналістів під час волинської різанини - і називають це геноцидом поляків. А ще як вони приплітають Бандеру до волинської різанини та ін. Тому аргументи польських авторів - сумнівне джерело.
І до того ж у кожній армії не без уродів. Як же без цього.
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07.05.2023 07:40 Відповісти
Тисячі воїнів червоної армії загинули і звільняючи Україну і Угорщину з Чехієй, Румунієй і Австрієй.
Більщість червоної армії складали КАЦАПИ, біля 40 % Українці. Про Волинь ні одного рядка не написав, УПА адекватно відповідала на всі акції поляків. Тому коли ми говоримо про червону армію мається на увазі в основному кацапська маса, як би памятник стояв Першому чи Другому Українському фронту, то інша справа.
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07.05.2023 11:29 Відповісти
Відкрий Вікіпедію, тільки українську, та прочитай про Катинь. А потім про ******* трагедію під Смоленськом. Тоді узнаєшь хто був ТВІЙ дід.
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10.05.2023 08:50 Відповісти
Твій дід спочатку розстрілював поляків у 1939р., перебуваючі фашистом у червоній армії, а потім їх рятував від інших фашистів? Не смішно самому?
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10.05.2023 08:37 Відповісти
Зомбі будуть волати
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06.05.2023 01:13 Відповісти
Увійде в історію.
Петрушка - "прорубав вікно" в Європу. вони цим гордяться. А нормальні люди в двері заходять.
А пуйло - задристав всі вікна та двері...
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06.05.2023 08:03 Відповісти
От поляки реально подорослішали в той час, коли в Україні на державному рівні, навпаки, пропонують лише модернізацію московських окупаційних обелісків, якто "встановлення герба Украни на "родіну-мать"".
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06.05.2023 18:03 Відповісти
Тобі в Австралії не похєр, що в Україні пропонують?
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07.05.2023 07:42 Відповісти
"Тобі в Австралії не похєр"
Ні, не "похєр".
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07.05.2023 16:00 Відповісти
Так хай тоді ляхи спершу розбуруть свій сраний совковий будинок культури, який вже 30 років муляє очі в центрі варшави, а потім ти будеш розказувати іншим про монумент батьківщині-матері.
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07.05.2023 19:44 Відповісти
Та шо ви так спалахнули, наче я той, хто позбавляє вас можливості дрочити на той предмет московської культури? Та не бздіть ви так дуже, бо все залишиться так, як і було - дрочитиме ви на ту свою російську "скрєпу" й надалі до самої смерті, ще й онуків свіоїх тому вчитимите. Ви ж нічого не хочете змінювати. А те, що ту "родіну-мать" збудували саме ті, хто винищів третину українців - то дрібниці. Але диявол саме в дрібницях і ховається. Не кажучі про загальний естетичний пздєц. А повний пздєц завжди починається з ******* естетичного.
А що до поляків, то вам би взагалі вартувало б пельку власну підзатулити, бо поки в той час, коли ви всім своїм колгоспом комуняк та сєпарів до парламенту щоразу обирали, та Шльопера коронували, віддавши росіянам майже всю власну зброю в обмін на скляні намиста, польський народ за власноруч зароблений кошт 48 примірників F-16 придбав, готуючтсь до найгіршого, до війни з москвою.
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08.05.2023 13:58 Відповісти
 
 