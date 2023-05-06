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Вісім "шахедів" знищили за ніч підрозділи ПК "Схід". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили ППО в ніч на 5 травня знищили 5 "шахедів" на Дніпропетровщині і 3 на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряне командування "Схід"
"Станом на 8.30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною "шахедів" додався п'ятий", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом за ніч підрозділи повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищили 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині.
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Sveta Yatsenko
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Чайка Київ
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