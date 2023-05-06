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Вісім "шахедів" знищили за ніч підрозділи ПК "Схід". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Сили ППО в ніч на 5 травня знищили 5 "шахедів" на Дніпропетровщині і 3 на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряне командування "Схід"

"Станом на 8.30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною "шахедів" додався п'ятий", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом за ніч підрозділи повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищили 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині.

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Вісім шахедів знищили за ніч підрозділи ПК Схід 01
Вісім шахедів знищили за ніч підрозділи ПК Схід 02

Автор: Анастасія Потіха
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06.05.2023 10:13 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
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06.05.2023 10:23 Відповісти
Ніфіга собі , на отому "******льоту'' чотирициліндровий двигун.
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06.05.2023 10:31 Відповісти
Вага цього 136-го ********** біля 250 кг, мопедівський движок не потягне - літак, все-таки, а не мотоцикл, хоч і невеликий. 50 к.с. -якраз те, що треба.
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06.05.2023 11:15 Відповісти
Хто навчив автора так заголовки писати? Судячи із заголовку, ПК "Схід" було знищене вісьмома шахедами. Правильно було написати так (Підрозділи ПК "Схід" знищили за ніч вісім "шахедів")
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06.05.2023 14:06 Відповісти
 
 