Вісім "шахедів" знищили за ніч підрозділи ПК "Схід". ФОТО

Сили ППО в ніч на 5 травня знищили 5 "шахедів" на Дніпропетровщині і 3 на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряне командування "Схід"

"Станом на 8.30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною "шахедів" додався п'ятий", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом за ніч підрозділи повітряного командування "Схід" в зоні відповідальності знищили 8 БпЛА, з них 3 на Донеччині.

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