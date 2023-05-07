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безпілотник (2095) Крим (12756)

Вночі Крим атакували безпілотники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 7 травня безпілотники атакували Крим, над півостровом працюють сили ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

"Вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.

1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у р-ні 5 км, уламки знайдено співробітниками МВС та МНС.

Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу.

Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі укронацистами понад 10 безпілотників.

Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО

Як пише видання Baza у Telegram, "щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".

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Вночі Крим атакували безпілотники 03
Вночі Крим атакували безпілотники 04
Вночі Крим атакували безпілотники 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Тікайте, кацапьі, поки мост цілий.
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07.05.2023 06:41
+30
Слава УКРОНАЦІСТАМ !
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07.05.2023 07:44
+24
То кацапи, ЗСУ прощупали де стоять ваші хвальонні ППО, а наступна хвиля, як то кажуть, буде в "яблочко". Кидайте все і валіть на свої болота, бо тільки там зможете зберегти своє нікчемне життя. Наші, окуповані землі будуть вас бити до знищення. Брехня і погрози не пройдуть.
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07.05.2023 07:43
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Тікайте, кацапьі, поки мост цілий.
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07.05.2023 06:41 Відповісти
Слава УКРОНАЦІСТАМ !
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07.05.2023 07:44 Відповісти
русня в опасності.
совінформбюро
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07.05.2023 07:22 Відповісти
совінформбюро свінінформбюро
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07.05.2023 08:16 Відповісти
Можна звернутися і Спортлото зі скаргою
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07.05.2023 08:30 Відповісти
Беспилотники с двс и глушаки простенькие прицепили . Наверное гудят не так , как шахеды и юнкерсы . Про 3 или 4 похвастались , что сбили . Ну а 6 , получается , испугались и назад улетели .
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07.05.2023 07:35 Відповісти
То кацапи, ЗСУ прощупали де стоять ваші хвальонні ППО, а наступна хвиля, як то кажуть, буде в "яблочко". Кидайте все і валіть на свої болота, бо тільки там зможете зберегти своє нікчемне життя. Наші, окуповані землі будуть вас бити до знищення. Брехня і погрози не пройдуть.
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07.05.2023 07:43 Відповісти
. у меня вопрос той твари с болот на мацковии:Если все бпла обезврежены откуда горящие обьекты у этого пиз*добола???
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07.05.2023 09:02 Відповісти
Курили....
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07.05.2023 09:21 Відповісти
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07.05.2023 11:04 Відповісти
На палубє матросьі курилі папіросьі
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07.05.2023 11:18 Відповісти
На останньому фото -- хтось з москалів залишив мокру пляму з переляку !...
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07.05.2023 09:11 Відповісти
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07.05.2023 09:22 Відповісти
А як по таджикськи буде ПНХ кацапи?
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07.05.2023 11:52 Відповісти
Або це чергове ліве фото від місцевих писак, або це один з кацапських безпілотників Zala, судячи з надписів на крилі.
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07.05.2023 10:21 Відповісти
НЕ ПЕРЕПЛУТАЙТЕ ДЕ НАЦИСТИ -
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07.05.2023 11:41 Відповісти
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07.05.2023 11:43 Відповісти
Їх виробляють в Одесі на Малой Арнаутськой?
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07.05.2023 14:16 Відповісти
"Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі... понад 10 безпілотників.
Жодних об'єктів у місті не постраждали".
Це що,чергова неудача по Криму?
Чи не занадто їх,неудач?
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07.05.2023 14:46 Відповісти
неудача у твоїх батьків вийшла, коли тебе висрали
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07.05.2023 19:18 Відповісти
баламут ти-з тим і вийшов в інтернет?
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07.05.2023 19:26 Відповісти
Хрюмberg 0789493e кацапа, ви настільки тупі і примітивні, що навіть не цікаво.
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07.05.2023 19:45 Відповісти
То,чого навязуєшся,неадекват?
Пиши до таких,як сам.
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07.05.2023 19:57 Відповісти
хрюзге, тобі
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07.05.2023 20:14 Відповісти
Взаїмно
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07.05.2023 20:15 Відповісти
хрюцке бидло, ти настількт тупе, що навіть переклад не освоїло.
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07.05.2023 20:18 Відповісти
з тобов ясно
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07.05.2023 20:21 Відповісти
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07.05.2023 20:29 Відповісти
Вскрывают срусское ПВО. В следующий раз прилетит куда надо. Заодно и позиции ПВО раздолбят перед тем, как бомбить крымский мост.
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07.05.2023 15:40 Відповісти
а ось над мацквою сьогодні тихо. на жаль...
ось би ще над кремлем сьогодні щось літало-палало...

ПАРА БАМБІТЬ КРЕМЛЬ!
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07.05.2023 17:48 Відповісти
Кіт і Баба запостили, що горить щось на мацкві.

Дим чорний-пречорний.

Гарно.
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08.05.2023 01:59 Відповісти
 
 