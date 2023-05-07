Вночі Крим атакували безпілотники. ФОТОрепортаж

Вночі 7 травня безпілотники атакували Крим, над півостровом працюють сили ППО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

"Вночі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили чергову атаку на Севастополь.

1 БПЛА втратив управління та впав у лісосмузі у р-ні 5 км, уламки знайдено співробітниками МВС та МНС.

Другий безпілотник був збитий над морем у р-ні м. Херсонес, третій над морем з боку Північного молу.

Загалом на Крим та Севастополь було направлено цієї ночі укронацистами понад 10 безпілотників.

Жодних об'єктів у місті не постраждали. Усі служби продовжують контроль за обстановкою", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО

Як пише видання Baza у Telegram, "щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає".









