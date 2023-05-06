В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО
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Окупанти повідомили про вибухи вранці 6 травня в Криму. Вони твердять, що ""спрацювала система ППО".
Першими про вибухи почали писати кримчани у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибухи було чути на півночі окупованого півострова - в районі Джанкоя та Красногвардійського.
"У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04.
О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське.
У Красногвардійському був дуже сильний хлопок.
Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки", - цитує повідомлення дописувачів телеграм-канал "ЧП Крым".
Окупаційна "влада" півострова твердить, що це спрацювала система ППО. І повідомляє про відсутність жертв та руйнувань.
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
показати весь коментар06.05.2023 09:02
+14 ZoV KobZona
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+7 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар06.05.2023 09:20
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Крім того, інтелегент не обов'язково бідний, а рагуль частіше всього носить вишиванку.
Треба переробити на тупого -obtusis
В монахи завжди можна постригтись. Щоб бути на одинці з собою подалі від соціуму.
Сьогодні зустріла розмову, ніби спілкування з людьми вимагає високої зарплатні. Тобто люди морально втомились одне від одного. І вже ледь витримують.
Десь у кінці 90х, тож дещо він побачив. І це не означає, що він тотально помилявся. Антична філософія зберігає свою цінність, попри те, що елліни не уявляли **********. Виклики інші, але ж не можна вважати їх важчими? А й людина здатна пристосовуватись до змін. Здається, це те, що людина вміє найкраще.
Хай зразу відправляють цих москалів на чайну !
ДАЛІ БУДЕ
Я ж казала, що нам туди навіть заходити не треба буде.
Крим аплодує ЗСУ ?