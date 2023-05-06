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В окупованому Криму лунають вибухи. Росіяни кажуть - ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл_лого

Окупанти повідомили про вибухи вранці 6 травня в Криму. Вони твердять, що ""спрацювала система ППО".

Першими про вибухи почали писати кримчани у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибухи було чути на півночі окупованого півострова - в районі Джанкоя та Красногвардійського.

"У Красногвардійському районі Криму було чути гучний хлопок о 8:04.

О 8:05 хороший пролунав гуркіт. Джанкой-Красногвардійське.

У Красногвардійському був дуже сильний хлопок.

Красногвардійський район, дуже чітко було чутно 2 хлопки", - цитує повідомлення дописувачів телеграм-канал "ЧП Крым".

Читайте: У Криму російські окупанти роблять запаси води та харчів на випадок ізоляції, - Центр нацспротиву

Окупаційна "влада" півострова твердить, що це спрацювала система ППО. І повідомляє про відсутність жертв та руйнувань.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
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06.05.2023 09:02
+14
Точнее не скажешь. В этой цитате только не хватает цифры "73".
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06.05.2023 09:15
+7
Умному - достаточно...а 73 все равно не поймут
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06.05.2023 09:20
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06.05.2023 08:59 Відповісти
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06.05.2023 09:02 Відповісти
Точнее не скажешь. В этой цитате только не хватает цифры "73".
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06.05.2023 09:15 Відповісти
Умному - достаточно...а 73 все равно не поймут
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06.05.2023 09:20 Відповісти
Бдін. Подерв'янський висловив мою думку, яку я не зміг лаконічно висловити.
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06.05.2023 09:22 Відповісти
За такі вислови тут зазвичай посилають в бан.
Крім того, інтелегент не обов'язково бідний, а рагуль частіше всього носить вишиванку.
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06.05.2023 09:42 Відповісти
Я не знавець творчості Подерев'янского. Але, здається, у його творчості достатньо випадків, де він висміює "бідного інтелігента" наприклад за певну нерішучість при прийнятті рішень, через звичку до морального вибору, на противагу хитрови..діл..аному "простому хлопцю", якому до дупи питання моралі. Якщо відволіктися від саме цього протиставлення "жлобів" "інтелігентам" і поглянути на його творчість загалом, то питання - кому насправді симпатизує автор, мабуть, не буде таким простим.
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06.05.2023 18:30 Відповісти
Fortes fortuna adiuvat, як казали раніше.
Треба переробити на тупого -obtusis
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06.05.2023 18:36 Відповісти
Щось таки в світі змінюється . Люди, може ?
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06.05.2023 18:37 Відповісти
Гадаєте, світ тупішає?
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06.05.2023 18:43 Відповісти
Стрімко
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06.05.2023 18:45 Відповісти
Це ви ашвидко зростаєте.) Але bona fortuna forti.
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06.05.2023 19:30 Відповісти
Та ні. Я з усіма. Ми ж разом в соціумі.
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06.05.2023 19:42 Відповісти
Людська свідомість формується в соціумі. Але всякий раз приймає свої власні рішення.
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06.05.2023 19:45 Відповісти
Якраз це ставиться під сумнів. Чи дійсно ми приймаємо власні рішення. Чи нас до них непомітно ************. Фактично соцмережі штовхають соціум.
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06.05.2023 19:59 Відповісти
Соціум, але не особистість. Читав колись книгу психіатра, який вижив у Освенцимі. Він доволі аргументовано довів, що людина завжди має простір для вільного волевиявлення, хоч у найважчих, хоч у найсприятливіших умовах. Не завжди діє, але має можливість.
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06.05.2023 20:06 Відповісти
Мабуть він давно помер і не знав що відбувалось зі світом після.
В монахи завжди можна постригтись. Щоб бути на одинці з собою подалі від соціуму.
Сьогодні зустріла розмову, ніби спілкування з людьми вимагає високої зарплатні. Тобто люди морально втомились одне від одного. І вже ледь витримують.
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06.05.2023 20:14 Відповісти
Якщо мова про професійне спілкування, наприклад, психотерапію, чи навіть про оператора колцентра, то не викликає сумнівів, що професійна діяльність потребує оплати.
Десь у кінці 90х, тож дещо він побачив. І це не означає, що він тотально помилявся. Антична філософія зберігає свою цінність, попри те, що елліни не уявляли **********. Виклики інші, але ж не можна вважати їх важчими? А й людина здатна пристосовуватись до змін. Здається, це те, що людина вміє найкраще.
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06.05.2023 20:43 Відповісти
Якби ж то зміни були до кращого. А не так собі. Звісно людство пристосується, але чи багато людяного залишиться.
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06.05.2023 20:58 Відповісти
Ото що залишиться, те й буде називатися людяним.)
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06.05.2023 21:51 Відповісти
Окупаційна влада Криму почала створювати запаси води та продовольства через можливе блокування півострова та південної Херсонщини, повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.
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06.05.2023 09:03 Відповісти
А евакуація - куди ?
Хай зразу відправляють цих москалів на чайну !
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06.05.2023 09:26 Відповісти
Не москалів, а кацапів.
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06.05.2023 09:45 Відповісти
що то Цензор пише таке,"Хлопок"? то Бавовна?
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06.05.2023 09:06 Відповісти
То Бумеранг Карми прилетів.
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06.05.2023 09:08 Відповісти
Це у втікаючих кацапопітеків пердаки рвуться через затори на дорогах.
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06.05.2023 09:09 Відповісти
Хлопок или шлепок, тут важно не перепутать?😂
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06.05.2023 09:09 Відповісти
Головне щоб побільше ушльопків утилізували.
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06.05.2023 09:14 Відповісти
Взрывы то тут то там - старинная крымская забава.
ДАЛІ БУДЕ
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06.05.2023 09:13 Відповісти
Вазьмьом Крим за трі дня!

Я ж казала, що нам туди навіть заходити не треба буде.
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06.05.2023 09:19 Відповісти
достатньо зробити блокаду і через місяць ,другий будуть плисти через протоку, в радную гавань
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06.05.2023 09:28 Відповісти
Та вони і без блокади вже тікають втрачая лапті. А після знищення флоту у бухті ватностополя, вони вплав точно підуть.
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06.05.2023 09:33 Відповісти
Знову хлопки.
Крим аплодує ЗСУ ?
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06.05.2023 09:42 Відповісти
Пишуть що Кримський міст перекрили для проїзду Причини не називають
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06.05.2023 14:03 Відповісти
Просили каміння - це ж середньовіччя!
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06.05.2023 09:46 Відповісти
Сезон відкривається, все буде файно так по-домашньому
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06.05.2023 12:21 Відповісти
Страна ******** даже взрыв назвать взрывом не могут, чтобы не резало слух *****. Дохлопались в ладоши тоталитарной власти.
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06.05.2023 12:28 Відповісти
9 травня. АМIНЬ!!!
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06.05.2023 12:59 Відповісти
по воронах гатять чи шо
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06.05.2023 15:40 Відповісти
 
 