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Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок нічної атаки РФ на Київщині загорівся трав’яний настил.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київщини та Державної служби з надзвичайних ситуацій відреагували миттєво", - йдеться в повідомленні.
За словами Нєбитова, за ніч на лінію "102" від громадян надійшли 40 повідомлень про проліт БПЛА.
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Виталий 6b40280c
показати весь коментар08.05.2023 09:15 Відповісти Мені подобається 0
віктор федорович 31ee1569
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neverlok lok
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