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Київська область (3133) пожежа (3746) Нєбитов (168)

Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок нічної атаки РФ на Київщині загорівся трав’яний настил.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки сталось займання трав’яного настилу в одному із районів області. Поліцейські Київщини та Державної служби з надзвичайних ситуацій відреагували миттєво", - йдеться в повідомленні.

За словами Нєбитова, за ніч на лінію "102" від громадян надійшли 40 повідомлень про проліт БПЛА.

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Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція 01
Внаслідок нічної атаки росіян на Київщині сталася пожежа, - поліція 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Это на фото остатки зенитной ракеты? А то что то не похоже на деталь от шахеда.
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08.05.2023 09:15 Відповісти
Звичайно, що воно у Космос не улітає...що наше, що їхнє.
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08.05.2023 09:47 Відповісти
Гравітація ...І та що збиває і ту що збивають падає на землю
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08.05.2023 09:59 Відповісти
 
 