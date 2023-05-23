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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліція документує наслідки обстрілів російською армією правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, ворог цілодобово обстрілював населені пункти Бериславського та Херсонського районів з РСЗВ, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Під авіаційною атакою агресора вкотре опинилося місто Берислав, росіяни запустили керовані бомби на промислову зону. Під час артилерійського обстрілу с.Станіслав загинув 47-річний місцевий житель. На час атаки чоловік допомагав лагодити дах будинку своєму родичу, отримав осколкове поранення в серце, смерть була миттєвою.

"Під вогнем окупантів опинилися смт Козацьке та с.Веселе Новокаховської міської громади, поранення отримали дві жінки. Росіяни обстріляли с.Качкарівка, внаслідок чого 62-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

Також читайте: Минулої доби росіяни випустили майже 400 снарядів по території Херсонщини, одна людина загинула, - ОВА 

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
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Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 05
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В обласному центрі під ворожий удар потрапили цивільні будівлі в центрі міста, у мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та у передмістях. У багатоповерхівках розбиті вікна, пошкоджені балкони, у магазинах та аптеках не лишилося жодного вцілілого вікна", - йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих атак працювали слідчі та криміналісти. Правоохоронці оглядали місця обстрілів, збирали речові докази та документували наслідки воєнних злочинів окупантів.

Автор: Ірина Дашківська
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Кацапы перешли красные линии взад - обстреливают свою (паканституции) территорию!
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23.05.2023 09:58 Відповісти
 
 