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Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з’явилась інформація про те, що Сили оборони знищили російського вищого офіцера - підполковника Анатолія Матінова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer, із посиланням на російські ресурси. 

Він зазначив: "Випускник НВВКУ, почесний фалерист підполковник Матінов Анатолій Сергійович 1978 р.н. з новосибірського села Блюдчанське взяв участь у маневрених парадах (або парадних маневрах), побував у САР і десь у зоні СВО демілітаризувався".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували російського полковника Вашуніна, який керував "Ленінградським полком"

Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова 01

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Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова 02

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+49
Думаю в статті опечатка, і село в них називається не Блюдчанское, а Ублюдчанское
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06.08.2023 18:33
+36
почесний фалерист... я плакаль
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06.08.2023 18:32
+24
Земля тобі бетоном, ублюдок кацапський
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06.08.2023 18:37
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почесний фалерист... я плакаль
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06.08.2023 18:32 Відповісти
Да и йух с ним...
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06.08.2023 18:47 Відповісти
маю надію, що ні, не з ним!
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06.08.2023 18:48 Відповісти
Ага. Лiпше окремо, десь на деревi
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06.08.2023 18:55 Відповісти
Мізки також, якщо повірив *****!
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06.08.2023 20:07 Відповісти
Він що фалоімітатором воював? Тоді все сходиться!
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06.08.2023 18:54 Відповісти
У фалериста кокарда набік - поганий знак, останнє звання!
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06.08.2023 20:04 Відповісти
Майор,підполковник,полковник відносяться до старшого офіцерского складу
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06.08.2023 22:10 Відповісти
Думаю в статті опечатка, і село в них називається не Блюдчанское, а Ублюдчанское
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06.08.2023 18:33 Відповісти
і село і територія і през у москалів - суцільна очепятка
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06.08.2023 21:20 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий каацап !!!
Слава ЗСУ !!!
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06.08.2023 18:34 Відповісти
Видно не сильно допомогла йому та фалеристика , земля бетоном!
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06.08.2023 18:34 Відповісти
Який кацапський майор вже святкує, а підполковниця на білій ладі з ашотом чи арменом зажигає!
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06.08.2023 18:34 Відповісти
Такий чипурненький підполковник вашунін і відійшов , на ...... уй ,
на концерт кабиздоха , тобто до пекла
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06.08.2023 18:36 Відповісти
ЧМОНЯ
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06.08.2023 18:36 Відповісти
Земля тобі бетоном, ублюдок кацапський
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06.08.2023 18:37 Відповісти
Ніт. Не бетоном, а відпрацьованим бентонітовим наповнювачем для кошачого туалету.
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06.08.2023 18:45 Відповісти
Прийміть мої щирі І Х*Й НА НЬОГО!!!
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06.08.2023 18:38 Відповісти
почесному філателісту матінову, трижди - нах! передаст! ... здох, це чудово.
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06.08.2023 18:38 Відповісти
Наші спеціалісти допоможуть придбати квиток на концерткобзона.( на правах реклами ЗСУ)
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06.08.2023 18:39 Відповісти
Кондом в пакеті - гуртом дешевше.
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06.08.2023 18:39 Відповісти
Вибачте , здох підполковник матінов
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06.08.2023 18:39 Відповісти
Чмоня - модель T-800
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06.08.2023 18:41 Відповісти
Ніт.То модель МС-200 монголоїд селекційний двухсота серія.
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06.08.2023 19:15 Відповісти
Дай бог не последний.
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06.08.2023 18:41 Відповісти
on i zhivoi ta na trupa pohozh 🤬
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06.08.2023 18:42 Відповісти
військовий орк з ************* повернувся туди ж звідки вилетів. Рекомендую місцевим рашистам забальзамувати тулоб почесного сірійця-фалериста.
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06.08.2023 18:42 Відповісти
Нахромити сракою на палку,залити епоксидною смолою і в дярєвнє біля магазину поставити-там центральне місце.
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06.08.2023 19:16 Відповісти
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06.08.2023 18:42 Відповісти
Новость не такая уж и плохая, мы сможем купить новую LADA, белого цвета, дети будут счастливы.
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06.08.2023 18:56 Відповісти
Ну і пика. І це одеробло 1978 р.н.
Я подпола отримав у 34 роки.
Застара довбодятлова потвора.
Пакет йому з двома просвітами.
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06.08.2023 18:42 Відповісти
з 2010 року був подпокойніком, а в 2023 ним і здох, отримавши по дембєлю покойніка ))
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06.08.2023 18:48 Відповісти
Воно в 32 стало підполковником, під дембель хотів бабла боєвими зрубити,
але тіко пакет його "последній пріют".
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06.08.2023 19:01 Відповісти
Щось дуже швидко. Може воно не фалерист, а пачьотний вафліст?
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06.08.2023 19:08 Відповісти
Довиебу...ся.
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06.08.2023 18:44 Відповісти
Туди йому дорога.
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06.08.2023 18:44 Відповісти
вафлерист, під час молитви в окопі подавився вафлею свого друга ))
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06.08.2023 18:44 Відповісти
палковніку нікто не пішет.......................... горе то какое!!!
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06.08.2023 18:47 Відповісти
Чурбан какой то очередной
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06.08.2023 18:50 Відповісти
Здоровья покойнику!
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06.08.2023 18:51 Відповісти
Окончил ублюдчанскую школу!
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06.08.2023 18:52 Відповісти
в сортире
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06.08.2023 18:52 Відповісти
За чим вдерся з московії ***** в Мирну Україну, те і отримав!!

Кари, московітам ***** та їх агентам, страшної кари!!
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06.08.2023 18:53 Відповісти
Гори в пеклі, тварина!
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06.08.2023 18:53 Відповісти
Перепрошую, не вищій офіцер, а старшої, а так земля йому склобетоно
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06.08.2023 18:55 Відповісти
Що воно таке - "фалеріст"?
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06.08.2023 19:02 Відповісти
Гугліти ліньки
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06.08.2023 19:03 Відповісти
eto kogda tufli na 5 razmerov bilshe nositi - fetish u nih takoi
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06.08.2023 19:04 Відповісти
Тіпо міф - у кого більший розмір мешт - у того більший між ніг теліпається?
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06.08.2023 19:11 Відповісти
Напевно це ********, який ще не знає, що він ********. )))
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06.08.2023 19:16 Відповісти
Beta Human - все він добре розуміє!!!
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06.08.2023 19:30 Відповісти
Вивчає медалі, ордена і все, що чіпляється на одежу.
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06.08.2023 19:46 Відповісти
"Від ліхой і прідурковатий"
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06.08.2023 19:30 Відповісти
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06.08.2023 19:37 Відповісти
В хліву жив по ходу
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06.08.2023 20:12 Відповісти
Щє одна Чмоня...
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06.08.2023 19:37 Відповісти
Приємно. Ще на одну гниду на землі стало менше🤣
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06.08.2023 19:43 Відповісти
"...вклад нашего земляка шмурдяка за поддержание мира на земле..."

У них в тупорылых черепушках просто всё шиворот-навыворот.😬 Дебилы ублюдочные. Да ещё и на своём родном хрюZZком не могут простую фразу сложить без ошибок.
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06.08.2023 19:58 Відповісти
Плохо он знал историю... Что там сказано про тех кто с мечом придет? Теперь в казане будет учить историю, *****!
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06.08.2023 20:07 Відповісти
Свинорыл.
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06.08.2023 20:19 Відповісти
Матинов был большая с*ка
Матинов с*кой был рождён...
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06.08.2023 20:43 Відповісти
Сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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06.08.2023 21:07 Відповісти
бухав би свою філателію у своєму ********** селі ....
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06.08.2023 21:25 Відповісти
100% монголо татар...
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06.08.2023 21:51 Відповісти
Ну и новости в последнее время... То "оленеводский стояк" гигнулся, то из ****@ских ****** палкаш билет кабздону купил... И епло ну явно не скрепное, не рублевское... Там хоть один на св Невского похожий есть??? Ну кромя К Собчак?
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06.08.2023 23:28 Відповісти
Только не прощание, а отрицательная встреча
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07.08.2023 07:44 Відповісти
... атлічнає знаніє історіі...

Тобто, набитий лайном доверху.
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07.08.2023 08:33 Відповісти
5 років вбивав людей в Сирії, теперь задвохсотився в Україні і поїхав хоронитись в рідне Ублюдчанське. Ну хоч тіло привезли, бо купи мобіків гниють в полях і посадках.
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07.08.2023 09:52 Відповісти
Подоконник Матинов Мать его!
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07.08.2023 13:15 Відповісти
Здох кацап,та і йух з ним!
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07.08.2023 13:32 Відповісти
Якісь напівмонголи всі. Покидьки людства!
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07.08.2023 15:29 Відповісти
Гори в аду
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07.08.2023 15:48 Відповісти
Село ***********.. яке село, таке і стадо у ньому...
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07.08.2023 23:09 Відповісти
 
 