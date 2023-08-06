Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з’явилась інформація про те, що Сили оборони знищили російського вищого офіцера - підполковника Анатолія Матінова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer, із посиланням на російські ресурси.
Він зазначив: "Випускник НВВКУ, почесний фалерист підполковник Матінов Анатолій Сергійович 1978 р.н. з новосибірського села Блюдчанське взяв участь у маневрених парадах (або парадних маневрах), побував у САР і десь у зоні СВО демілітаризувався".
Топ коментарі
+49 Bohdanov Dmytro 5e660d78
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+36 ivan nepupik
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+24 Баритон Саша
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Слава ЗСУ !!!
на концерт кабиздоха , тобто до пекла
Я подпола отримав у 34 роки.
Застара довбодятлова потвора.
Пакет йому з двома просвітами.
але тіко пакет його "последній пріют".
Кари, московітам ***** та їх агентам, страшної кари!!
землякашмурдяка за поддержание мира на земле..."
У них в тупорылых черепушках просто всё шиворот-навыворот.😬 Дебилы ублюдочные. Да ещё и на своём родном хрюZZком не могут простую фразу сложить без ошибок.
Матинов с*кой был рождён...
Тобто, набитий лайном доверху.
МатиновМать его!