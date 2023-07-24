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Новини Війна
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ЗСУ ліквідували російського полковника Вашуніна, який керував "Ленінградським полком"

вашунін

Сили оборони України ліквідували полковника армії РФ Євгена Вашуніна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що Вашунін керував "Ленінградським полком", сформованим здебільшого з петербурзьких мобілізованих.

Полковник-загарбник дістав "серйозне поранення" та згодом помер.

Також дивіться: Снайпери ССО ліквідували окупантів у Донецькій області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+28
да,здаров'я падохшему і прівєт от путлєра...
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24.07.2023 20:35
+21
Земля стекловатой мрази.
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24.07.2023 20:38
+17
Нє балєй!
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24.07.2023 20:31
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Нє балєй!
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24.07.2023 20:31 Відповісти
да,здаров'я падохшему і прівєт от путлєра...
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24.07.2023 20:35 Відповісти
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24.07.2023 20:37 Відповісти
Земля стекловатой мрази.
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24.07.2023 20:38 Відповісти
Кобздун ему споёт на бис .
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24.07.2023 20:39 Відповісти
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24.07.2023 21:39 Відповісти
ВОТ ЭТО РЖАКА -- НАДО МАРКУ ВЫПУСТИТЬ С ***** КАБЗДОНА --- ОЧЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ !!!
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25.07.2023 06:40 Відповісти
Старому алкашу и в аду покоя нет.
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25.07.2023 17:36 Відповісти
Колись на початку війни була думка, що ці всі офіцери вимушені бути на передовій через погане управління солдатами щоб вести їх власним прикладом вперед і тому вони часто стають здобиччю сил оборони України.
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24.07.2023 20:41 Відповісти
Та і хер з ним. Насрати на цю істоту.
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24.07.2023 20:46 Відповісти
полковнику уже никто не напишет
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24.07.2023 20:48 Відповісти
за поребрик, кусок говна!
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24.07.2023 20:50 Відповісти
погнал чмобарей на спасение зека и подох в поле свои же и бросили
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24.07.2023 20:51 Відповісти
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24.07.2023 20:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1683517028856995854 https://twitter.com/i/status/1683517028856995854
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24.07.2023 20:53 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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24.07.2023 20:54 Відповісти
Може свої ж й шльопнули. Занадто борзим був, от хтось тихенько в спину й пальнув. Такого "добра" зараз не передовій багато. Хто там буде розбиратись?
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24.07.2023 20:55 Відповісти
не ему бз поставили спасай шторомов огневом мешке вот и повёл своих в бой ну и подох как собака
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24.07.2023 20:56 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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24.07.2023 21:21 Відповісти
У кацапів цих полканів, що блох на собаці. Одну "блоху" вбили, три нові стоять в черзі на посаду.
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24.07.2023 20:55 Відповісти
погиб за промокашку...
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24.07.2023 20:57 Відповісти
погиб подох за промокашку...
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24.07.2023 21:22 Відповісти
ПАЛковнiку напiшет уже....
...только КА-******
Земля ****** бiтим стеклом
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24.07.2023 20:58 Відповісти
Одним зверем меньше в ватном зверинце . Их там много . Почти все .
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24.07.2023 20:58 Відповісти
Долгих лет усопшему 😁
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24.07.2023 21:05 Відповісти
Полковник знался на пакетах
Полковник чёрные любил...
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24.07.2023 21:19 Відповісти
zодх за xy й ло, як собака
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24.07.2023 21:27 Відповісти
Не помер кацап - подох.
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24.07.2023 21:34 Відповісти
На расеє для охфіцерав швидкий кар'єрний зріст. Десь святкує щасливий підполковник і далі по рангах.
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24.07.2023 21:35 Відповісти
Туди йому й дорога.
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24.07.2023 21:41 Відповісти
Gut
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24.07.2023 21:54 Відповісти
Кацапи пишуть в новинах, що з нього здерли шкіру поки був теплий. Тепер будуть чучелло робити і виставлять в музеї рідкісних тварин .
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24.07.2023 21:58 Відповісти
Здох максмим і х....й з ним
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24.07.2023 22:20 Відповісти
вождь із самого Градобурга
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24.07.2023 23:31 Відповісти
А ленінград це де? Такого міста на картах світу нем
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25.07.2023 01:22 Відповісти
Кацапотварюки повертаються в минуле. Вже є двіж волгограду вернутись до сталінграду і відповідно піттарі до члєнінграду.
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25.07.2023 01:53 Відповісти
Зелен-сад виноград
Славне місто ленінград
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25.07.2023 08:18 Відповісти
 
 