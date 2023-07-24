ЗСУ ліквідували російського полковника Вашуніна, який керував "Ленінградським полком"
Сили оборони України ліквідували полковника армії РФ Євгена Вашуніна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
Зазначається, що Вашунін керував "Ленінградським полком", сформованим здебільшого з петербурзьких мобілізованих.
Полковник-загарбник дістав "серйозне поранення" та згодом помер.
Топ коментарі
+28 Александр Чуднивец #474549
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+21 Александр Краус #556250
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+17 Осипенко Володимирівна Оксана #551850
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погибподох за промокашку...
...только КА-******
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Полковник чёрные любил...
Славне місто ленінград