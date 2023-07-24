ВСУ ликвидировали российского полковника Вашунина, руководившего "Ленинградским полком"

Силы обороны Украины ликвидировали полковника армии РФ Евгения Вашунина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что Вашунин руководил "Ленинградским полком", сформированным в основном из петербургских мобилизованных.

Полковник-захватчик получил "серьезное ранение" и впоследствии скончался.

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