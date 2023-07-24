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Новости Война
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ВСУ ликвидировали российского полковника Вашунина, руководившего "Ленинградским полком"

вашунін

Силы обороны Украины ликвидировали полковника армии РФ Евгения Вашунина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что Вашунин руководил "Ленинградским полком", сформированным в основном из петербургских мобилизованных.

Полковник-захватчик получил "серьезное ранение" и впоследствии скончался.

Смотрите также: Бойцы 54-й ОМБр ликвидировали живую силу врага на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19188) ликвидация (3529)


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Топ комментарии
+28
да,здаров'я падохшему і прівєт от путлєра...
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24.07.2023 20:35
+21
Земля стекловатой мрази.
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24.07.2023 20:38
+17
Нє балєй!
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24.07.2023 20:31
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Нє балєй!
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24.07.2023 20:31 Ответить
да,здаров'я падохшему і прівєт от путлєра...
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24.07.2023 20:35 Ответить
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24.07.2023 20:37 Ответить
Земля стекловатой мрази.
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24.07.2023 20:38 Ответить
Кобздун ему споёт на бис .
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24.07.2023 20:39 Ответить
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24.07.2023 21:39 Ответить
ВОТ ЭТО РЖАКА -- НАДО МАРКУ ВЫПУСТИТЬ С ***** КАБЗДОНА --- ОЧЕРЕДИ БУДУТ СТОЯТЬ !!!
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25.07.2023 06:40 Ответить
Старому алкашу и в аду покоя нет.
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25.07.2023 17:36 Ответить
Колись на початку війни була думка, що ці всі офіцери вимушені бути на передовій через погане управління солдатами щоб вести їх власним прикладом вперед і тому вони часто стають здобиччю сил оборони України.
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24.07.2023 20:41 Ответить
Та і хер з ним. Насрати на цю істоту.
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24.07.2023 20:46 Ответить
полковнику уже никто не напишет
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24.07.2023 20:48 Ответить
за поребрик, кусок говна!
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24.07.2023 20:50 Ответить
погнал чмобарей на спасение зека и подох в поле свои же и бросили
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24.07.2023 20:51 Ответить
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24.07.2023 20:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1683517028856995854 https://twitter.com/i/status/1683517028856995854
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24.07.2023 20:53 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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24.07.2023 20:54 Ответить
Може свої ж й шльопнули. Занадто борзим був, от хтось тихенько в спину й пальнув. Такого "добра" зараз не передовій багато. Хто там буде розбиратись?
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24.07.2023 20:55 Ответить
не ему бз поставили спасай шторомов огневом мешке вот и повёл своих в бой ну и подох как собака
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24.07.2023 20:56 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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24.07.2023 21:21 Ответить
У кацапів цих полканів, що блох на собаці. Одну "блоху" вбили, три нові стоять в черзі на посаду.
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24.07.2023 20:55 Ответить
погиб за промокашку...
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24.07.2023 20:57 Ответить
погиб подох за промокашку...
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24.07.2023 21:22 Ответить
ПАЛковнiку напiшет уже....
...только КА-******
Земля ****** бiтим стеклом
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24.07.2023 20:58 Ответить
Одним зверем меньше в ватном зверинце . Их там много . Почти все .
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24.07.2023 20:58 Ответить
Долгих лет усопшему 😁
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24.07.2023 21:05 Ответить
Полковник знался на пакетах
Полковник чёрные любил...
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24.07.2023 21:19 Ответить
zодх за xy й ло, як собака
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24.07.2023 21:27 Ответить
Не помер кацап - подох.
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24.07.2023 21:34 Ответить
На расеє для охфіцерав швидкий кар'єрний зріст. Десь святкує щасливий підполковник і далі по рангах.
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24.07.2023 21:35 Ответить
Туди йому й дорога.
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24.07.2023 21:41 Ответить
Gut
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24.07.2023 21:54 Ответить
Кацапи пишуть в новинах, що з нього здерли шкіру поки був теплий. Тепер будуть чучелло робити і виставлять в музеї рідкісних тварин .
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24.07.2023 21:58 Ответить
Здох максмим і х....й з ним
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24.07.2023 22:20 Ответить
вождь із самого Градобурга
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24.07.2023 23:31 Ответить
А ленінград це де? Такого міста на картах світу нем
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25.07.2023 01:22 Ответить
Кацапотварюки повертаються в минуле. Вже є двіж волгограду вернутись до сталінграду і відповідно піттарі до члєнінграду.
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25.07.2023 01:53 Ответить
Зелен-сад виноград
Славне місто ленінград
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25.07.2023 08:18 Ответить
 
 