ВСУ ликвидировали российского полковника Вашунина, руководившего "Ленинградским полком"
Силы обороны Украины ликвидировали полковника армии РФ Евгения Вашунина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Отмечается, что Вашунин руководил "Ленинградским полком", сформированным в основном из петербургских мобилизованных.
Полковник-захватчик получил "серьезное ранение" и впоследствии скончался.
Топ комментарии
+28 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.07.2023 20:35
+21 Александр Краус #556250
показать весь комментарий24.07.2023 20:38
+17 Осипенко Володимирівна Оксана #551850
показать весь комментарий24.07.2023 20:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
погибподох за промокашку...
...только КА-******
Земля ****** бiтим стеклом
Полковник чёрные любил...
Славне місто ленінград