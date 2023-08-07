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Швеція (653) ЛГБТ-спільнота (262) Плахотнюк (9)

Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк 5 серпня відвідав стокгольмський прайд ЛГБТ-спільноти. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Плахотнюк написав у твіттері.

Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні, - посол Макеєв виступив на ЛГБТ-прайді. ВIДЕО

Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі 01
Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі 02
Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі 03
Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі 04

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
Щось я не пригадую щоб посли іноземних держав відвідували гей парад в Лондоні... та ще й в маєчках з назвою національності. Він там виглядає як звичайний гей в своєму середовищі... Яких придурків попризначали...
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07.08.2023 04:50
+15
кто-то воюет,
а кто-то вылизывает задницы **********.
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07.08.2023 04:49
+14
Зараз його місцеві гомофоби заклюють.

(в реальності гомосексуалісти нікого не розбещують і взагалі самі прості люди).
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07.08.2023 02:12
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Я називаю речі своїми іменами. Якщо ж тобі бракує клепки це усвідомити, це - твоя проблема. Мені вона нецікава.
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07.08.2023 19:35 Відповісти
Максималізм теж ознака дитячої психіки.
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07.08.2023 19:36 Відповісти
Ти промазало.
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07.08.2023 19:41 Відповісти
Заперечення очевидного теж саме.
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07.08.2023 19:46 Відповісти
Ще раз: ти промазало.
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07.08.2023 19:56 Відповісти
Надмірна зацикленість на чомусь одному - ознака нездорової психіки!
Що і однокласниці турнули? Не дивно, на хєр їм латентний ( чти не латентний) підарас!
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07.08.2023 19:25 Відповісти
Маячня. Мені нема жодного діла до твоїх проблем.
З тим - до лікаря. Вилікувати тебе не зможуть, але, принаймні, заспокоять галоперидолом.
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07.08.2023 19:28 Відповісти
Молодець! Вивчив розумне слово!
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07.08.2023 19:29 Відповісти
Свій, до своїх, по своє...
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07.08.2023 05:21 Відповісти
ну і в тему тим хто пропустив👇

Руслан Кухарчук

20 год ·

Сили територіальної оборони Збройних сил України призначили своїм офіційним спікером для англомовної аудиторії особу на ім'я Майкл Сірілло.

Це є помилка, і ця помилка - свідома. Ця помилка коштуватиме Україні не лише репутаційних втрат, але призведе і до зменшення міжнародної військової і соціальної підтримки.

ПЕРШЕ. Майкл Сірілло є іноземним громадянином. Він немає українського громадянства. Тобто офіційним обличчям України, тим більше - обличчям українського війська призначено особу, яка не належить до української нації і яка не є носієм українського паспорта. На мою думку, це кадрове рішення має ознаки адміністративного правопорушення, а може - й кримінального злочину. Наприклад, чи отримав іноземець Майкл Сірілло у силу свого нового статусу спікера сил ТРО доступ до держтаємниці? Ми маємо отримати від СБУ відповідь на ці та інші запитання, пов'язані з загрозою національній безпеці у зв'язку з призначенням іноземця Сірілло офіційним спікером Сил ТрО.

ДРУГЕ. Майкл Сірілло урочисто заявив, що від імені Сил ТрО буде вести англомовні інформаційні випуски під назвою "Russia hates truth" ( Росія ненавидить правду). Тут слід зазначити, що правду передусім ненавидить сам Майкл. Почнемо з того, що він бреше всім нам про свою стать і про своє ім'я. Вдає з себе "жінку", часто представяється жіночим ім'я "Сара". Щоправда, періодично забуває одягнути "жіночі груди". Тобто офіційним спікером Сил ТРО є особа, яка має яскраво виражені ознаки патології, яка в міжнародних медичних документах називається "гендерна дисфорія". Чи ця патологія в нього є реальною, або ж просто це такий прояв ситуативної кон'юнктури - нехай розберуться відповідні спеціалісти у галузі медицини і психіатрії.

ТРЕТЄ. Таким чином, на офіційну представницьку позицію в ЗСУ призначена особа, яка є іноземцем, і яка має ознаки психічних розладів. Це вже зараз викликає значний подив і розчарування у наших іноземних партнерів. Зокрема у Сполучених Штатів Америки. В американському суспільні і політичному естеблішменті домінують абсолютно інші цінності. В Конгресі більшістю володіє Республіканська партія. У більшості штатів прямо зараз забороняють на законодавчому рівні будь-які трансгендерні експерименти (медикаментозні і хірургічні). Окремо слід зазначити, що саме Республіканська партія традиційно найбільше пов'язана з американським військово-промисловим комплексом. Американські виборці і обрані ними політики вже зараз ставлять багато запитань українським лідерам, у яких почалося лгбт-інфікування головного мозку. Бо ж у нас окрім Майкла Сірілло ще є законопроєкт про одностатеві партнерства, спроба "прайду" у Харкові біля лінії фронту та інша подібна дичина.

І це ми ще не говоримо про Польщу, нашого найближчого союзника, яка відверто шокована цими лівацькими комсомольськими експериментами в Україні і до підтримки чого вона жодних чином не бажає мати стосунку.

Що робити?

1. Майкл Сірілло має бути прибраний з ролі офіційного спікера Сил ТРО та будь-якої іншої представницької позиції в Україні.

2. Має бути проведене ретельне розслідування на рівні СБУ і прокуратури для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які ухвалили незаконне рішення про призначення особи без українського громадянства на офіційну представницьку посаду.

Щоб довго не шукати, загально відомим є факт, що Майкла по кар'єрній драбини активно просуває керівник служби зв'язків з громадськістю Сил ТрО Олексій Дмитрашківський. В фейсбуці підписує себе просто - "Світлійший". Майкл став Сарою. Дмитрашівський став Світлійшим.

Там ще Ганна Маляр висловилася про якусь багатомільонну аудиторію у Майкла. Це при тому, що відео Майкла з жіночими грудьми дивляться в ютуі буквально по кілька сотень людей. Ці висловлювання Ганни Маляр краще б не чути взагалі, як і багато чого іншого, що говорить Ганна Маляр. Бо трошки незручно за неї. А вона ж - гарна.

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07.08.2023 05:27 Відповісти
А чому ж посилання на Youtube-канал не дали?

Ось він:

https://www.youtube.com/@TDFMediaStudios/videos
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07.08.2023 07:15 Відповісти
💩💩💩
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07.08.2023 07:20 Відповісти
Відвідування збіговиська задньоприводних зараз чомусь зробили ознакою гарного смаку. Нажаль.
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07.08.2023 05:36 Відповісти
Одна справа стояти збоку і дивитись і зовсім інша самому приймати участь в параді...
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07.08.2023 07:12 Відповісти
Ні. Це - один з пунктів лівацької повістки щодо перетворення суспільств (в ідеалі - світу) в лівацький концтабір.
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07.08.2023 07:15 Відповісти
Дивно, чому нешановна Ведана не підтримує содомітів.
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07.08.2023 15:58 Відповісти
Краще мати справу з європейськими заднєприводними чим з кацапськими під*****ми
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07.08.2023 08:54 Відповісти
Хто у кого на прутні бовтається той за того і топить
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07.08.2023 13:09 Відповісти
Дитинко, в мене троє дітей і онука! Так що про стосовно того, що ти написало, глянь в дзеркало!
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07.08.2023 13:13 Відповісти
Тобто ти за кацапських пі****сів!
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07.08.2023 13:16 Відповісти
Це і є маніпуляція - разділяти громадян на дві протилежних категорії, або за гомосексуалістів, або за "русскій мір".
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07.08.2023 16:00 Відповісти
А писати таку ***** як ти, то є провокація.
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07.08.2023 17:11 Відповісти
Будь-яка цивілізація рано чи пізно прямує до свого занепаду. Чітким маркером такого явища є толерування содомії.
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07.08.2023 16:00 Відповісти
Скоро це на законодавчому рівні зроблять обов'язковим...
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07.08.2023 05:50 Відповісти
А вы думали они с корупцией бороться будут?
Та не ,проще гейпарады проводить и сразу много пунктов для ЕС выполнить.Пообещайте им бабло и половина депутатов сразу в гомики запишется
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07.08.2023 06:11 Відповісти
А ЗЕ там було?
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07.08.2023 06:16 Відповісти
Напевно було відео перед початком параду.
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07.08.2023 06:20 Відповісти
Не будьте надто сурові в коментарях. Це просто максимум, на що здатна шашлична дипломатія - носити одяг в стилі "мілітарі і ганяти по гей-парадам. Але саме цього і хотіли тупі україньчики в 19-му році- "хлєба і зрєліщ" . Правда с "хлєбом" не дуже вийшло, зате кожноденних пі₴@растічєских "зрєліщ" за 4 роки ми надивившись вдосталь.
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07.08.2023 06:19 Відповісти
Глиноміси...
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07.08.2023 06:22 Відповісти
Глистоміси
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07.08.2023 08:53 Відповісти
Тоді вже глистодави...
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07.08.2023 17:25 Відповісти
А що тут такого. Ну сходив і що. Ми ж в Європу прагнемо, а там зараз всі проти дискредитації гомосексуальних відносин. Нічого поганого в цьому не бачу, він же не приперся туди в стрінгах. Як на мене, нпішов і показав, що ми толерантні.
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07.08.2023 06:40 Відповісти
Що, "дорогі партнЬОри" вимагали бути з національним прапором ? Щоб його ганьбити ?
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07.08.2023 07:16 Відповісти
Взагалі пох бо це його робота. Тим більше якщо у них це там модно і щоб затесатись в свої треба відвідувати. Ті хто хрюкає проти є руснею чи корисними ідіотами що мішають налагодженню зв'язків та впливу.
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07.08.2023 07:22 Відповісти
Ніхера - не всеодно і не какя разніца!
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07.08.2023 08:20 Відповісти
Чому не всеодно? Він робить свою роботу. Нам що піарити кожного посла?

Чи ви занадто примітивні та вважаєте себе недостойним таких методів?

Треба розуміти що те що ми експортуємо на зовні не завжди повинно відповідати тому які наративи у нас в середині, ось для прикладу є рф назовні робить підтримку зелених, фемен, чорного расизму та взагалі будь-якого расизму і так далі по списку з чим навпаки бореться на своїй території. Звичайна хитрість. Тим більше ми ніяких наративів не експортуємо а лиш показуємо підтримку тих які в них домінуючі.
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08.08.2023 00:17 Відповісти
Моральне дно і приниження людської гідності
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07.08.2023 07:22 Відповісти
навіщо "чіплятися" до геїв коли є "класичні" під..раси у вигляді совкобидла і їн,
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07.08.2023 07:23 Відповісти
Я от одного не можу зрозуміти - ви до ЄС хочете? НАТО вам потрібно? Хочете бути союхником США?

Ну тоді приймайте їхні правила гри. А ви хочете і гроші отримувати, і зброю, і гуманітарну допомогу, але при цьому гнівно засуджувати їхній образ життя.
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07.08.2023 07:26 Відповісти
Чіткіше оформляйте думки, ви - це хто?!
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07.08.2023 08:18 Відповісти
Ті, хто гнівно засуджує їхній спосіб життя. Я ж все написав вище...
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07.08.2023 08:52 Відповісти
Занадто багато узагальнюєш що тхне маніпуляцією
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07.08.2023 09:02 Відповісти
Добре, спробуємо звузити рамки. Ти засуджуєш те, про що йдеться у статті?
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07.08.2023 09:03 Відповісти
одночасно це не працює! гомофоби кучкуються біля *****!
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07.08.2023 08:58 Відповісти
Гомофоби вони у публічному просторі. А от що ц них насправді з сексуальною орієнтацією треба з'ясовувати...
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07.08.2023 09:02 Відповісти
А що тут з'ясовувати? Не дарма ж наші воїни на фронті кацапів називають"підори"!
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07.08.2023 09:05 Відповісти
За военную помощь и поддержку Швеции можно и не такое сделать.
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07.08.2023 07:26 Відповісти
когда других причин для гордости нет, идут на прайд. особенно, если речь идет о послах.
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07.08.2023 07:29 Відповісти
зачем эта реклама для гомиков , кому она нужна --- ************* эти гей-парады , добились уже ****** чтобы браки двух гомосяк регистрировали , теперь детей усыновлять будут --- приходит мальчик в школу а дети в него пальцами тычут и говорят что у него мама-папа и папа-папа или наоборот когда ребенка усыновят две лесбиянки --- кем вырастет этот мальчик или девочка ???
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07.08.2023 07:53 Відповісти
Автобіографія?
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07.08.2023 09:06 Відповісти
Щось вони жмуться до нашого посла... ))
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07.08.2023 07:54 Відповісти
наш посел проявив себе як останний осел
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07.08.2023 07:56 Відповісти
Я не гомофоб, спокойно отношусь к ЛГБТ, но один вопрос. Государственный флаг обязательно было тащить на это мероприятие? Что-то шведских флагов не видно, зато украинских очень много.
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07.08.2023 07:59 Відповісти
Насчет этого я бы не спешил. "ЛГБТ-сообщество" самое агрессивное и многочисленное в интернете. Если все эти многомилионные банды интернет-деятелей встанут на сторону Украины это будет ощутимо. Судя по лицу посла ради этого он и принес себя в жертву.
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07.08.2023 08:35 Відповісти
Читати коментарі до таких новин, це справжнє шоу: пустотілий Місяць, трамповські вигадки, рашистські ТВ вигадки про ЛГБТ, розповіді про необхідність кожому стати ЛГБТ, ліваки, "не по пацанськи це", .......
А хочете правду? Візьмемо США, саме, за їх думкою, ЛГБТ місто, Сан - Франциско, 0,8% домогосподарств - лесбіянки, 2,2% - геї. Візьмемо наприклад, Арканзас, Форт-Сміт - 0,4% домогосподарств - лесбіянки, 0,3% - геї.
Що я маю на увазі цими цифрами - проблема ЛГБТ, занадто, ЗАНАДТО, ЗАНАДТО перебільшена. Їх зазвичай і 1% не набирається. Але всі обговорюють. Зайняті їх правами. "Воюють" з ними.
Який у нас відсоток навіть не бідності, а жебракування? Скільки безхатьків? Інвалідів?...........
Та навіть просте питання буллінгу дітей в школі є набагато гострішою і більшою проблемою, ніж питання дітей - ЛГБТ!
Тому однозначний плюс ЛГБТ спільноті, котра займаючи надзвичайно малий відсоток суспільства, поставила свої проблеми на обговорення як проблему № 1 всієї планети. Бажаю всім іншим теж так гнути "свою лінію" задля власних прав.
І однозначний мінус суспільству, що замість вирішення дійсно серйозних проблем, зайняте безконечними обговореннями всіляких там прайдів.
Все має бути просто - є XX хромосома, та XY хромосома. Так на згаданих уже роздягальнях, туалетах... і підпишіть. А коли людина стала повнолітньою, то має право творити будь-яку дічь, іншим лише не заважати. А щодо дітей - хочуть двоє власників XX хромосоми, чи XY хромосоми мати дітей? Так "флаг їм в руки", нехай самі викручуються в межах того, що їм дарувала природа.
І такий підхід має бути всього, науковий підхід.
P.S. А взагалі дивно, 18 років - автомат в руки і в окопи можна, а шлюб з ким захочеш, включно до того ж автомата, ні.
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07.08.2023 08:12 Відповісти
Ваша статистика ліва. В Еспанії,до прикладу, навіть політики хапаються за голову від стрімкості росту гомосексуалізму серед молоді. Особливо серед підлітків.
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07.08.2023 09:32 Відповісти
По перше, ця статистика не моя, а по друге це лише цифри. Вони не з телеканалу CNN, і не з FOX, це лише дані з перепису населення. Щодо Іспанії, то не буду коментувати, адже не обізнаний з ситуацією там, але зазначу, що є певна ймовірність, що це не так. Адже ситуацію "розігрівають", як ліві, котрі кричать про "велику кількість ЛГБТ, що страждають і не можуть вільно казати про свою орієнтацію" , так і праві, що створюють великий інформаційний галас, думаючи що цим "злякають суспільство і воно схаменеться".
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07.08.2023 09:49 Відповісти
Проблема штучно і вміло роздута.
Чому - окреме питання, хотілося б знати відповідь, але ніхто її не дасть.
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07.08.2023 09:36 Відповісти
Так, штучна і роздута. А чому - її роздувають як прибічники ЛГБТ (з зрозумілих причин), так і противники, котрі створюють величезний інформаційний шум, який не в останню чергу веде до популяризації питання.
А взагалі це виключно соціальне питання, яке політики всіх мастей перетворили на своє передвиборче шоу, навіть не задумуючись про наслідки.
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07.08.2023 09:52 Відповісти
Шкода, забув допис на ДОУ, де людина непогано окреслила ситуацію.
Раніше найважливішим була особиста гідність. За "содоміт" на чиюсь адресу слідував двобій, після якого живим мав залишитись лише хтось один. Або ганьба та вигнання.
Пізніше найважливішим стали професійні якості. За "содоміт" на чиюсь адресу слідувала хіба що вербальна сутичка, і ображений заспокоював себе, що він все одно займає гідне становище у суспільстві, сам себе забезпечує, а всякі мудаки нехай йдуть лісом.
А зараз настає епоха вбогих, де розумові вади і статеві збочення - це привід для вимог підвищеної уваги і розширених прав. Неповноцінність стала чеснотою, а принижений - кандидатом у диктатори. Суто з гуманних міркувань "компенсації за спричинені страждання".
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07.08.2023 10:59 Відповісти
От власне! "Кандидати у диктатори" - це ключовий момент. У тих істот є патологічне бажання домінувати. Саме тому вони і рвуться до хай маленької (на початках), але влади.
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07.08.2023 19:49 Відповісти
Більше могли б сказати справжні фахові психологи, але вони язики в дупи позасовували: бояться "кенселінга" і втрати клієнтури.
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08.08.2023 09:48 Відповісти
Могли б. Але не стануть через вказані Вами причини.
Свого часу в Штатах існував такий собі "Гарвардський проект", в рамках котрого і велись дослідження цієї історії. Дещо про результати тих "цікавих дослідів" є у Г.П. Клімова. Але відразу скажу - це ще той треш. Я сказав би, що то книга для читача з міцними нервами.
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08.08.2023 12:37 Відповісти
Судячи з Вікі, так, треш у цього Клімова ще той.
Але я б не дуже захоплювався конспірологією. Вся ця гомоістерія вважається конспірологами проєктом "золотого мілліарда", хоча б'є виключно по демографії саме країн цього "золотого мілліарда", в той час як примітивні та азійські країни розмножуються шаленими темпами.
Справа скоріше у масовій психології.
На користь цього кажуть деякі власні спостереження на основі перегляду американських фільмів і мультфільмів останніх років. "Incredibles 2", "Despicable Me 3", "Skyscraper" - варто звернути увагу, як у них подається дитяче-сімейна тема. Здається, до "верхів" починає доходити, що кудись воно все не туди йде. Ну, краще пізно, ніж ніколи.
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08.08.2023 12:49 Відповісти
Цілком згідний з Вами. Якщо "повитрушувати" з того масиву інформації конспірологічні штуки та інший мотлох, то в сухому залишку саме це й отримаємо. Потроху до "верхів" починає доходити, що лібералізм - це повна дурня, котру давно пора чимось замінити. Чим? - Хороше питання. "Здоровий консерватизм" старанно обпаскудили ліберали протягом багатьох років своєї життєдіяльності. Та й, правду кажучи, він потребує модернізації: як-не-як зараз уже 21-е століття. З іншого боку починають піднімати голову так звані "праві" - а по суті "корисні ідіоти" на службі ***** (у Франції - мадам Лєпен, в Німеччині - "Альтернатива для Німеччини").
Тому коротко- та середньострокова перспектива виглядає похмуро.
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08.08.2023 16:34 Відповісти
Схоже, на нас чекає глобальний соціальний землетрус з численними жертвами з усіх боків, і нову конфігурацію світової спільноти будуть вибудовувати "знизу", бо що б не запропонували "зверху", все буде якесь не теє.
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08.08.2023 16:38 Відповісти
Так, і тут діє багато різних чинників, сумарну дію котрих передбачити нереально. Скорше за все, "соціальний землетрус" - це ще лайтовий варіант розвитку подій. Тут же і понавезені в Європу "чорняві", і "корисні ідіоти на службі у кацапів", і "ущемлені меншини", і "харошийе руZZкійе" не збираються поступатись одні іншим і будь-кому ще. Як би справа не дійшла до всезагального мордобитія із застосуванням усього, що під руку потрапить.
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08.08.2023 16:53 Відповісти
І це можливо, на жаль.
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08.08.2023 16:54 Відповісти
Дивлячись власним поглядом на швидкий рісткількості гомомолоді у Барселоні. А я тут вже 25 років, ваші «1 процен»- дика вигадка самих ліваків.
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07.08.2023 10:18 Відповісти
Наскільки я пригадую, згідно статистики доктора Кінсі, йдеться про 10%, а не про 1%.
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07.08.2023 19:50 Відповісти
"Гарний" посол України, коли його країна у війні стікає кров'ю воно шляється в Швеції по гейпараді.

Це так він і влада розуміє - демонстрацію "європейського вибору" та підтримку "європейських цінностей".

Воїстину - карнавал під час чуми.

Спочатку частину України віддали кацапам, а тепер ту що залишилась намагаються здати в якості секс послуг.
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07.08.2023 08:16 Відповісти
Так, в тому числі і це! (європейські цінності)
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07.08.2023 09:01 Відповісти
Це тління і смрадний запах, а наш посол присутній на цьому робить вигляд і показує нам, що це начеб то безпечно і просто весело
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07.08.2023 15:56 Відповісти
Тління це все, що тобі не подобається, я правильно зрозумів? Ти теж комусь не подобаєшся - то ти "тління в смрадний запах"? А посол молодець не побоявся осуду різних довбо**бів!
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07.08.2023 17:13 Відповісти
Питання не в тому що мені подобається, чи не подобається, а питання в тому що є корисним і здоровим, а що є гниттям і смертю для мого народу і України.
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07.08.2023 18:39 Відповісти
***** теж думає, що має право одноосібно визначати і диктувати "що є корисним і здоровим, а що є гниттям і смертю для народу і України"
У тебе гоміки, у нього нацики. У гітлера євреї Не бачу принципової різниці у підході, Таракани з моєї голови повинні срати на всіх кругом?
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07.08.2023 18:51 Відповісти
Дивлячись на обличчя посла, хочкеися сказати: Підморгніть, якщо вас тримають силою
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07.08.2023 08:18 Відповісти
це від цього у кацапів цся рулетка горить?
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07.08.2023 08:41 Відповісти
МЗС перетворилось на шапіто...
А десь..., війна...
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07.08.2023 08:50 Відповісти
Молодець
Зробив кар'єру через ...
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07.08.2023 08:58 Відповісти
Ось і все, що потрібно знати про "зе"-владу та "профі", яких вона призначає послами! Одна "професіоналка" з курсів мінету, інший, як бачимо, "заднєприводний"... В.Пристайко був "поганим" послом, тому працював щодо надання озброєння для ЗСУ, а цей КЛОУН на що "працює"? Може закликає "нетрадиційників" поїхати "воювати за Україну"? Сполучене Королівство, - це не Нідерланди з їхнім Амстердамом, тому левова частка британців не схвалюють всі ці "нетрадиційні" стосунки між одностатевими "особинами". Так що після новин про те, що ПОСОЛ України є "гєєм" аж ніяк не посилить підтримку ними нашої країни. Зараз ми маємо таке Неподобство, коли нещодавно призначений послом "поц" замість того, аби працювати на НЕНЬКУ, відвідує у приватному порядку заходи сумнівного характеру. Хочу поінформувати всіх тих, у кого не дуже гарно з ПНЗ, що з цією "зеленою" владою ми, українці, війну з московитами НЕ виграємо, а всі "казки" влади про "вихід на кордони 1991 року" є лише словами, тому як реально "зелені" НІГУА НЕ роблять для того, аби ми якомога швидко виграли цю Страшну війну, де ставкою є само існування України та Українців як Незалежної Держави та її Народу!!! Ось так, добродії... Але ж ви і далі будете слухати чергові "звернення до громадян" того, хто ОСОБИСТО ВИННИЙ у тому стані справ, які склались на цей час! Якщо чесно, це ППЦ!!! П.С. Навіть не здивуюсь, якщо незабаром ми всі почуємо, що "посолка" у Болгарії почне вести "приватні курси з мінету" для всіх бажаючих...
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07.08.2023 09:33 Відповісти
Жесть що тут у коментах твориться.

По-перше, це захід, який у Європі та США відвідують з дипломатично-політичних мотивів, це його безпосередня робота. Чи може комусь нагуглити фото послів та політиків інших країн на подібних заходах?

Подруге, якби ці коменти вивести на великий екран, який би транслювали на Заході, то підтримка і допомога Україні суттєво знизилась би. Не метафорично, а конкретно. Бо там би сказали, що ми нічим не відрізняємося від русні - такі ж дикарі.

По-третє, а що місцеві гнівні коментуючі скажуть про відкритих гомосексуалістів у лавах ЗСУ? Такі є, і є навіть пари (цивільні партнери) які обоє пішли в ЗСУ. І в соцмережах не приховують орієнтації. Теж не альо?

По-четверте, я тут в коментах бачив накидування на жінку-трансгендера, що в нас речник. Так вона з перших днів формувала для західної аудиторії позитивну думку своїми репортажами, а потім з осені взагалі вступила до лав ЗСУ, отримала поранення. Чи всі з гнівно коментуючих зробили щось подібне? При тому що замість того могли би спокійно грітися на пляжах каліфорнії і не ризикувати здоров'ям заради невідомої далекої країни.
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07.08.2023 09:45 Відповісти
Нема чому дивуватись. Всіх латентних геїв цікавить тема ЛГБТ і вони чекають, недочекаються, коли можна буде її прокоментувати. Нормальним ця тема фіолєтово, тому вони її проігнорували. А нормальних переважна більшість. Тому не рвіть серце, все природньо))
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07.08.2023 10:12 Відповісти
Що за обурення в коментарях? Добрий вчинок від посла. Мені набагато гірше гоміків, кацапські пи@ораси. Сидить в телевізорі товсте кацапське рило, ясна річ ,,православний ", за традиційні цінності тощо. И при тому закликає випалити українців з дітьми ,,солнцепеком". Проти таких треба боротися.
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07.08.2023 10:03 Відповісти
Наверное у гей- прайда припрятаны крылатые ракеты для нас и даже Ф16. Точно теперь подарят))
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07.08.2023 10:14 Відповісти
Ну все, теперь точно Ф-16 дадут!
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07.08.2023 10:37 Відповісти
бійтесь не геїв, а ********** кацапських!
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07.08.2023 11:03 Відповісти
Посол противный...
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07.08.2023 12:29 Відповісти
Я ожидал прочитать, что посол договорился про поставку САУ АРЧЕР, истребителей гриппен и т. Д. А прочитал про гомиков.
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07.08.2023 15:48 Відповісти
усім хто тут сере говном. Не пі.уй лі вам як людина ставиться до цього? Це і є свобода думки. Яка вам Європа, -лаптестан ваше всьо....
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07.08.2023 20:52 Відповісти
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