Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі. ФОТОрепортаж

Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк 5 серпня відвідав стокгольмський прайд ЛГБТ-спільноти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Плахотнюк написав у твіттері.

Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.

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