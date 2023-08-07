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Посол України у Швеції Плахотнюк відвідав прайд у Стокгольмі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Посол України у Швеції Андрій Плахотнюк 5 серпня відвідав стокгольмський прайд ЛГБТ-спільноти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Плахотнюк написав у твіттері.
Український посол відвідав подію разом із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Більстрьомом.
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Що і однокласниці турнули? Не дивно, на хєр їм латентний ( чти не латентний) підарас!
З тим - до лікаря. Вилікувати тебе не зможуть, але, принаймні, заспокоять галоперидолом.
Руслан Кухарчук
20 год ·
Сили територіальної оборони Збройних сил України призначили своїм офіційним спікером для англомовної аудиторії особу на ім'я Майкл Сірілло.
Це є помилка, і ця помилка - свідома. Ця помилка коштуватиме Україні не лише репутаційних втрат, але призведе і до зменшення міжнародної військової і соціальної підтримки.
ПЕРШЕ. Майкл Сірілло є іноземним громадянином. Він немає українського громадянства. Тобто офіційним обличчям України, тим більше - обличчям українського війська призначено особу, яка не належить до української нації і яка не є носієм українського паспорта. На мою думку, це кадрове рішення має ознаки адміністративного правопорушення, а може - й кримінального злочину. Наприклад, чи отримав іноземець Майкл Сірілло у силу свого нового статусу спікера сил ТРО доступ до держтаємниці? Ми маємо отримати від СБУ відповідь на ці та інші запитання, пов'язані з загрозою національній безпеці у зв'язку з призначенням іноземця Сірілло офіційним спікером Сил ТрО.
ДРУГЕ. Майкл Сірілло урочисто заявив, що від імені Сил ТрО буде вести англомовні інформаційні випуски під назвою "Russia hates truth" ( Росія ненавидить правду). Тут слід зазначити, що правду передусім ненавидить сам Майкл. Почнемо з того, що він бреше всім нам про свою стать і про своє ім'я. Вдає з себе "жінку", часто представяється жіночим ім'я "Сара". Щоправда, періодично забуває одягнути "жіночі груди". Тобто офіційним спікером Сил ТРО є особа, яка має яскраво виражені ознаки патології, яка в міжнародних медичних документах називається "гендерна дисфорія". Чи ця патологія в нього є реальною, або ж просто це такий прояв ситуативної кон'юнктури - нехай розберуться відповідні спеціалісти у галузі медицини і психіатрії.
ТРЕТЄ. Таким чином, на офіційну представницьку позицію в ЗСУ призначена особа, яка є іноземцем, і яка має ознаки психічних розладів. Це вже зараз викликає значний подив і розчарування у наших іноземних партнерів. Зокрема у Сполучених Штатів Америки. В американському суспільні і політичному естеблішменті домінують абсолютно інші цінності. В Конгресі більшістю володіє Республіканська партія. У більшості штатів прямо зараз забороняють на законодавчому рівні будь-які трансгендерні експерименти (медикаментозні і хірургічні). Окремо слід зазначити, що саме Республіканська партія традиційно найбільше пов'язана з американським військово-промисловим комплексом. Американські виборці і обрані ними політики вже зараз ставлять багато запитань українським лідерам, у яких почалося лгбт-інфікування головного мозку. Бо ж у нас окрім Майкла Сірілло ще є законопроєкт про одностатеві партнерства, спроба "прайду" у Харкові біля лінії фронту та інша подібна дичина.
І це ми ще не говоримо про Польщу, нашого найближчого союзника, яка відверто шокована цими лівацькими комсомольськими експериментами в Україні і до підтримки чого вона жодних чином не бажає мати стосунку.
Що робити?
1. Майкл Сірілло має бути прибраний з ролі офіційного спікера Сил ТРО та будь-якої іншої представницької позиції в Україні.
2. Має бути проведене ретельне розслідування на рівні СБУ і прокуратури для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, які ухвалили незаконне рішення про призначення особи без українського громадянства на офіційну представницьку посаду.
Щоб довго не шукати, загально відомим є факт, що Майкла по кар'єрній драбини активно просуває керівник служби зв'язків з громадськістю Сил ТрО Олексій Дмитрашківський. В фейсбуці підписує себе просто - "Світлійший". Майкл став Сарою. Дмитрашівський став Світлійшим.
Там ще Ганна Маляр висловилася про якусь багатомільонну аудиторію у Майкла. Це при тому, що відео Майкла з жіночими грудьми дивляться в ютуі буквально по кілька сотень людей. Ці висловлювання Ганни Маляр краще б не чути взагалі, як і багато чого іншого, що говорить Ганна Маляр. Бо трошки незручно за неї. А вона ж - гарна.
Ось він:
https://www.youtube.com/@TDFMediaStudios/videos
Та не ,проще гейпарады проводить и сразу много пунктов для ЕС выполнить.Пообещайте им бабло и половина депутатов сразу в гомики запишется
Чи ви занадто примітивні та вважаєте себе недостойним таких методів?
Треба розуміти що те що ми експортуємо на зовні не завжди повинно відповідати тому які наративи у нас в середині, ось для прикладу є рф назовні робить підтримку зелених, фемен, чорного расизму та взагалі будь-якого расизму і так далі по списку з чим навпаки бореться на своїй території. Звичайна хитрість. Тим більше ми ніяких наративів не експортуємо а лиш показуємо підтримку тих які в них домінуючі.
Ну тоді приймайте їхні правила гри. А ви хочете і гроші отримувати, і зброю, і гуманітарну допомогу, але при цьому гнівно засуджувати їхній образ життя.
А хочете правду? Візьмемо США, саме, за їх думкою, ЛГБТ місто, Сан - Франциско, 0,8% домогосподарств - лесбіянки, 2,2% - геї. Візьмемо наприклад, Арканзас, Форт-Сміт - 0,4% домогосподарств - лесбіянки, 0,3% - геї.
Що я маю на увазі цими цифрами - проблема ЛГБТ, занадто, ЗАНАДТО, ЗАНАДТО перебільшена. Їх зазвичай і 1% не набирається. Але всі обговорюють. Зайняті їх правами. "Воюють" з ними.
Який у нас відсоток навіть не бідності, а жебракування? Скільки безхатьків? Інвалідів?...........
Та навіть просте питання буллінгу дітей в школі є набагато гострішою і більшою проблемою, ніж питання дітей - ЛГБТ!
Тому однозначний плюс ЛГБТ спільноті, котра займаючи надзвичайно малий відсоток суспільства, поставила свої проблеми на обговорення як проблему № 1 всієї планети. Бажаю всім іншим теж так гнути "свою лінію" задля власних прав.
І однозначний мінус суспільству, що замість вирішення дійсно серйозних проблем, зайняте безконечними обговореннями всіляких там прайдів.
Все має бути просто - є XX хромосома, та XY хромосома. Так на згаданих уже роздягальнях, туалетах... і підпишіть. А коли людина стала повнолітньою, то має право творити будь-яку дічь, іншим лише не заважати. А щодо дітей - хочуть двоє власників XX хромосоми, чи XY хромосоми мати дітей? Так "флаг їм в руки", нехай самі викручуються в межах того, що їм дарувала природа.
І такий підхід має бути всього, науковий підхід.
P.S. А взагалі дивно, 18 років - автомат в руки і в окопи можна, а шлюб з ким захочеш, включно до того ж автомата, ні.
Чому - окреме питання, хотілося б знати відповідь, але ніхто її не дасть.
А взагалі це виключно соціальне питання, яке політики всіх мастей перетворили на своє передвиборче шоу, навіть не задумуючись про наслідки.
Раніше найважливішим була особиста гідність. За "содоміт" на чиюсь адресу слідував двобій, після якого живим мав залишитись лише хтось один. Або ганьба та вигнання.
Пізніше найважливішим стали професійні якості. За "содоміт" на чиюсь адресу слідувала хіба що вербальна сутичка, і ображений заспокоював себе, що він все одно займає гідне становище у суспільстві, сам себе забезпечує, а всякі мудаки нехай йдуть лісом.
А зараз настає епоха вбогих, де розумові вади і статеві збочення - це привід для вимог підвищеної уваги і розширених прав. Неповноцінність стала чеснотою, а принижений - кандидатом у диктатори. Суто з гуманних міркувань "компенсації за спричинені страждання".
Свого часу в Штатах існував такий собі "Гарвардський проект", в рамках котрого і велись дослідження цієї історії. Дещо про результати тих "цікавих дослідів" є у Г.П. Клімова. Але відразу скажу - це ще той треш. Я сказав би, що то книга для читача з міцними нервами.
Але я б не дуже захоплювався конспірологією. Вся ця гомоістерія вважається конспірологами проєктом "золотого мілліарда", хоча б'є виключно по демографії саме країн цього "золотого мілліарда", в той час як примітивні та азійські країни розмножуються шаленими темпами.
Справа скоріше у масовій психології.
На користь цього кажуть деякі власні спостереження на основі перегляду американських фільмів і мультфільмів останніх років. "Incredibles 2", "Despicable Me 3", "Skyscraper" - варто звернути увагу, як у них подається дитяче-сімейна тема. Здається, до "верхів" починає доходити, що кудись воно все не туди йде. Ну, краще пізно, ніж ніколи.
Тому коротко- та середньострокова перспектива виглядає похмуро.
Це так він і влада розуміє - демонстрацію "європейського вибору" та підтримку "європейських цінностей".
Воїстину - карнавал під час чуми.
Спочатку частину України віддали кацапам, а тепер ту що залишилась намагаються здати в якості секс послуг.
У тебе гоміки, у нього нацики. У гітлера євреї Не бачу принципової різниці у підході, Таракани з моєї голови повинні срати на всіх кругом?
А десь..., війна...
Зробив кар'єру через ...
По-перше, це захід, який у Європі та США відвідують з дипломатично-політичних мотивів, це його безпосередня робота. Чи може комусь нагуглити фото послів та політиків інших країн на подібних заходах?
Подруге, якби ці коменти вивести на великий екран, який би транслювали на Заході, то підтримка і допомога Україні суттєво знизилась би. Не метафорично, а конкретно. Бо там би сказали, що ми нічим не відрізняємося від русні - такі ж дикарі.
По-третє, а що місцеві гнівні коментуючі скажуть про відкритих гомосексуалістів у лавах ЗСУ? Такі є, і є навіть пари (цивільні партнери) які обоє пішли в ЗСУ. І в соцмережах не приховують орієнтації. Теж не альо?
По-четверте, я тут в коментах бачив накидування на жінку-трансгендера, що в нас речник. Так вона з перших днів формувала для західної аудиторії позитивну думку своїми репортажами, а потім з осені взагалі вступила до лав ЗСУ, отримала поранення. Чи всі з гнівно коментуючих зробили щось подібне? При тому що замість того могли би спокійно грітися на пляжах каліфорнії і не ризикувати здоров'ям заради невідомої далекої країни.