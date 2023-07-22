Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні, - посол Макеєв виступив на ЛГБТ-прайді. ВIДЕО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь у прайді, який відбувся у Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні і водночас захищаємо в Україні", – зробив заяву дипломат Олексій Макєєв із кузова вантажівки з українськими учасниками CSD-параду.

Макєєв додав, що український прапор має два кольори, "під якими Україна захищає кольори ЛГБТ-спільноти". В берлінському прайді мали взяти участь 75 вантажіков та безліч піших груп, які рухались від вулиці Лейпцигерштрассе через Потсдамську площу до Бранденбурзьких воріт, де відбувся мітинг.

Серед інших груп участь взяли і українці, які проїхали в кузові вантажівки під девізом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь гордий, як Україна".

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