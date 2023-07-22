Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні, - посол Макеєв виступив на ЛГБТ-прайді. ВIДЕО
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв взяв участь у прайді, який відбувся у Берліні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
"Свобода. Рівність. Різноманітність. Це цінності, які ми святкуємо сьогодні у Берліні і водночас захищаємо в Україні", – зробив заяву дипломат Олексій Макєєв із кузова вантажівки з українськими учасниками CSD-параду.
Макєєв додав, що український прапор має два кольори, "під якими Україна захищає кольори ЛГБТ-спільноти". В берлінському прайді мали взяти участь 75 вантажіков та безліч піших груп, які рухались від вулиці Лейпцигерштрассе через Потсдамську площу до Бранденбурзьких воріт, де відбувся мітинг.
Серед інших груп участь взяли і українці, які проїхали в кузові вантажівки під девізом "Be Pride Like Ukraine" – "Будь гордий, як Україна".
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О жахіття!
Публічні прояви любові до собак!😂
То може най любов буя
І квітнуть всі веселкові квіти? 🤔
До біса ті "жахи", хай квітне розмаїття!
Бо все те - Боже.
Аби лиш не кацапські лапті! 😂
То Польща - не Західна Європа ?
А Польща знаходиться на Захід від України.
А потім бац - і нема цих міст....
Чому всі содоміти нещасні ???
пусть выступает от себя, и не приплетает к этому Украину.
В Украине БТГ актуальнее прайдов.
п.с. чому ж тоді в ТЦК одні підораси працюють
І це реально генетичне відхилення, знаю одну дівчину якій не пощастило народитись з цицьками
А не парад мальованих збоченців.
Продажне падло Макєєв.
Ніт?
То нахіба коники з гівна ліпити?
Чи може те-во говорун вирішило, що в такий спосіб його визнають справжнім "рожевим поні"?
...Ніт, таки Бог знав, що робив, коли помножив на нуль Содом і Гоморру.
Сколько повылазило любителей заглянуть в чужую жопу!
Гинитичиские арийцы - хранитили скреп, мля.
А девицы с зелёными волосами - не навязывают?
А эти кривоногие собачки, не способные родить естественным образом и размножающиеся исключительно кесаревым сечением - демонстрируют естественность и нормальность детям?
Ты про что?
Зелёный цвет волос - противоестествен, французские бульдоги, не способные естественным образом рожать потомство - противоестественны. А что пропагандируют парады гомиков?
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