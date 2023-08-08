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Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко, позивний Монах.

Про це повідомляють у фейсбуці знайомі полеглого воїна, а також ті, хто разом із ним захищав нашу країну, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Andrzej Weremijenko. Ветеран ще старого Aйдару, який у перші дні створення бригади наприкінці лютого 2022 року прийшов до нас з побратимами і став основою одного з важливих підрозділів. Інтелектуал, вільна англійська, міг бути "громадянином світу", але залишився українцем", - пише Олександр Курбатов.

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко 01
Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко 02

"Вчора загинув командир моєї роти. Людина-легенда з батальйону Айдар, Andrzej Weremijenko , позивний "Монах". Людина, котрій особисто я дуже вдячний за мільйон речей. За приклад. За дружбу. І друг, і командир, досвідчений і професійний, порядний і веселий", - зазначає воїн Микита Козачинський.

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За його словами, Веремієнко дбав про людей більш, ніж про себе.

"За два дні до того ми провели трохи часу разом, спілкуючись про старість. Про досвід контакту зі старістю. Про перспективи старості. Дуже сумно, таких більше немає", - додає Козачинський.

Автор: Ірина Дашківська
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Земля пухом
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08.08.2023 08:52 Відповісти
Вічна Слава та вічна памʼять Герою !!!
Смерть москалям і кацапам !!!
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08.08.2023 08:57 Відповісти
ось так краплинами, а часто й просто потоком ми втрачаємо наш людський потенціал..., війна забирає найкращих, а в тих що лишаються, назавжди понівечені душі...
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08.08.2023 09:46 Відповісти
Загинув,загинув загинув. Читаешь і серце стискається. На жаль гинуть найкращі. Тепер вопрос? Назвіть бодай одного загиблого з 95квартала? Ах да вони бояться що загинуть. Ця камарилья і далі.. існує. Пики раз'їли що скоро репнуть... Полеглому СЛАВА! Земля тобі пухом. Спи спокійно тебе я так міркую будуть згадувати. За тебе помолімся друже, СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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08.08.2023 09:49 Відповісти
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08.08.2023 10:01 Відповісти
Низький уклін Герою, що захистив Україну, ціною власного ЖИТТЯ!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Кари, московітам *****, страшної кари!!
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08.08.2023 10:16 Відповісти
Співчуття рідним та близькім.
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08.08.2023 11:36 Відповісти
Вічна пам'ять і шана Герою...
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08.08.2023 13:03 Відповісти
 
 