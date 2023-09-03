Наслідки атаки "шахедів" по Одещині. ФОТОрепортаж

Ворожі БпЛА влучили у припортову інфраструктуру Одеської області. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

Вночі російські терористи протягом 3,5 годин атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Є влучання у припортову інфраструктуру. Дві особи зазнали поранення, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян.

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