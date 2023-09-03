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Наслідки атаки "шахедів" по Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Ворожі БпЛА влучили у припортову інфраструктуру Одеської області. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

Вночі російські терористи протягом 3,5 годин атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Є влучання у припортову інфраструктуру. Дві особи зазнали поранення, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині ППО знищила 22 "шахеди" з 25, є влучання, дві особи постраждали, - Повітряні Сили

Наслідки атаки шахедів по Одещині 01
Наслідки атаки шахедів по Одещині 02
Наслідки атаки шахедів по Одещині 03
Наслідки атаки шахедів по Одещині 04
Наслідки атаки шахедів по Одещині 05
Наслідки атаки шахедів по Одещині 06
Наслідки атаки шахедів по Одещині 07

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+25
Треба у відповідь палити танкери з нафтою чи без) , нафтопереробні заводи , підстанціїї як то вони робили з нами , з їхніми морозами за -25 ім кабзда буде , киттайоси не спасуть)
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03.09.2023 10:08
+12
В США серед провідних кандидатів на виборах президента лише Байден підтримує продовження допомоги Україні, а всі інші підтримують територіальні поступки і лякають американців втягненням США у третю світову війну. Десантіс, наприклад, сказав, що через передачу Україні касетних снарядів збільшився ризик третьої світової війни, а Трамп з Рамасвамі взагалі закликають припинити допомогу і домовитись з ×уйлом.
Тому nu3gіти, що Байден нібито щось затягує, може лише троль або ватник. У України все ще нема навчених пілотів, навченого обслуговуючого персоналу, підготовленої інфраструктури.

А найцікавіше - коли президентом США стане Трамп чи Рамасвамі і припинить допомогу Україні - всі ці тролі, які тут nu3gять, що Захід такий поганий і як він нам зобов'язаний - всі вони зникнуть, бо їх завдання буде виконане, а ті ідіоти, які їм повірили, залишаться з ×уйлом сам-на-сам.
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03.09.2023 11:36
+9
Ф.йня, зараз найзеличніший πдар взесвіту запиляє гундоzик і привітає одеситів з тим, що має ще червоніші труси та балдибілдерну фігуру розкачнув на ОПі дЄрмака.

Туреччина, Одеса та Оман: де встиг відпочити Зеленський за пів року президентства
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03.09.2023 10:47
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Треба у відповідь палити танкери з нафтою чи без) , нафтопереробні заводи , підстанціїї як то вони робили з нами , з їхніми морозами за -25 ім кабзда буде , киттайоси не спасуть)
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03.09.2023 10:08 Відповісти
ВІдровідь вже є.Росссельхоз банк подключают к SWIFT
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03.09.2023 10:32 Відповісти
наче поки оон обіцяе але не підключают
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03.09.2023 12:39 Відповісти
Це вже вирішене питаня.Справа часу
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03.09.2023 12:47 Відповісти
Захід допомагає Україні як цивілізованій країні, яка зазнала нападу з боку воєнних злочинців і терористів.
Є українці, готові захищати свою країну, а от вся бронетехніка, всі снаряди, майже всі гроші - від Заходу.

Поки влада країн Заходу переконує своїх громадян, що з їх кишень забирають гроші на допомогу цивілізованій країні - допомога буде.
Як тільки Україна почне руйнувати цивільну інфраструктуру (підстанції і т.д.) - українці стануть для Заходу такими ж дикунами, як і кацапи.

Емоції зрозумілі, але навіть самі кацапи не можуть воювати без допомоги своїх нечисленних друзів (наприклад, Іран з їх шахедами), а Україна - тим паче.
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03.09.2023 10:38 Відповісти
Ясно .Будем терпеть
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03.09.2023 10:41 Відповісти
Розумні люди сказали б "будемо примушувати владу перестати розкрадати гроші, закінчити розробку і почати серійне виробництво "Сапсанів" на 500 км, якими зруйнуємо все, що стосується ворожого генштабу, ГРУ, фсб і т.і.".

Але тут у більшості перемагає "юнацький" максималізм (в лапках - тому що багатьом тут все під і за 40), а у частини - гроші від мааасковскіх кураторів. Звідти - заклики до скоєння воєнних злочинів, виправдовування вбитої бичари у Дніпрі, заклики до зриву мобілізації в Україні, розпалювання ворожнечі до західних партнерів. Тому немає жодних надій, що в результаті цієї війни українське суспільство нарешті позбудеться цієї пострадянської хвороби, оскільки більшість все ще живе по тим же заповідям, що й кацапи в мааасковії.
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03.09.2023 11:20 Відповісти
Буданов же пояснив: все, що руйнується з цивільної інфраструктури на кацапії - то справа рук московитських партизанів, Україна б'є винятково по військових об'єктах.
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03.09.2023 10:59 Відповісти
Ага. ООН тебе напалит. Они и так визжат что мы посмели ударить по рашистским кораблям в Новоросийске и готовят *зерновую сделку* чтобы закрыть для украинских дронов Черное море
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03.09.2023 10:46 Відповісти
Ніяких - палити заводи і підстанції . Ми цивілізована країні , а не дикуни ..
В нас повинна бути політика - настамнєт , і нікогда нєбило , тобто то не ми , дрони не наші , ракети теж ,, і взагалі нам про це нічого невідомо . Можливо то справа рук місцевих партизанів , або підлітки балують . Можливо прибульці . Іщітє ! Успєхов вам в поіскє . 😂
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03.09.2023 11:28 Відповісти
Секретар її величності, мушкетер Данілов заявляв що ми не будемо бити по енергообєктах та по закладах освіти(вже не просять діточки дати вагнерам снаряди)
А те що пов'язано з нафтою,спільний бізнес параші з німцями,французам,штатами т.т.інше.
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03.09.2023 11:59 Відповісти
22 из 25 сбито. 3 оставшихся - фуфло.
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03.09.2023 10:09 Відповісти
Ну не певен, що зовсім фуфло, бо щось таки горіло. Сподіваюсь, що можна буде відновити швидко й не занадто дорого.
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03.09.2023 10:14 Відповісти
Ф.йня, зараз найзеличніший πдар взесвіту запиляє гундоzик і привітає одеситів з тим, що має ще червоніші труси та балдибілдерну фігуру розкачнув на ОПі дЄрмака.

Туреччина, Одеса та Оман: де встиг відпочити Зеленський за пів року президентства
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03.09.2023 10:47 Відповісти
Приветствую Порохособрата!Переможемо зелених
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03.09.2023 10:50 Відповісти
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03.09.2023 10:54 Відповісти
Кацап смердючий? Бо це вони воюють і з порохобратами і з зєшмарклями. Пшов на...
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03.09.2023 11:13 Відповісти
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03.09.2023 12:49 Відповісти
Зрозуміло.На Прямому каналі всі кацапи
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03.09.2023 12:50 Відповісти
Відповідай за себе - ти ж воюєш і хочеш перемогти зє,а може й усіх українців.
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03.09.2023 13:12 Відповісти
На виборах
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03.09.2023 14:33 Відповісти
Украине F-16 нужны сегодня, хотя бы чтобы сбивать шахеды и оберегать города без ПВО.
Запад имеет и самолеты и ракеты и ПВО, но не дает. Байден не дает разрешение.
Байден зятягивает войну, на год, как минимум. И не дает средства для защиты города от ракетного террора. Не понимаю. То ли в мире об этом никто не знает, а это значит что Зеленский не дорабатывает на внешней арене! То ли об этом все знают, но Запад настолько циничен, что им пофигу на жизни украинцев.
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03.09.2023 10:59 Відповісти
В США серед провідних кандидатів на виборах президента лише Байден підтримує продовження допомоги Україні, а всі інші підтримують територіальні поступки і лякають американців втягненням США у третю світову війну. Десантіс, наприклад, сказав, що через передачу Україні касетних снарядів збільшився ризик третьої світової війни, а Трамп з Рамасвамі взагалі закликають припинити допомогу і домовитись з ×уйлом.
Тому nu3gіти, що Байден нібито щось затягує, може лише троль або ватник. У України все ще нема навчених пілотів, навченого обслуговуючого персоналу, підготовленої інфраструктури.

А найцікавіше - коли президентом США стане Трамп чи Рамасвамі і припинить допомогу Україні - всі ці тролі, які тут nu3gять, що Захід такий поганий і як він нам зобов'язаний - всі вони зникнуть, бо їх завдання буде виконане, а ті ідіоти, які їм повірили, залишаться з ×уйлом сам-на-сам.
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03.09.2023 11:36 Відповісти
Красивый прапор
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03.09.2023 12:59 Відповісти
Для ATACMS тоже пилотов и экипажей нету?
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03.09.2023 13:20 Відповісти
 
 