Наслідки атаки "шахедів" по Одещині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Ворожі БпЛА влучили у припортову інфраструктуру Одеської області. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Вночі російські терористи протягом 3,5 годин атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Є влучання у припортову інфраструктуру. Дві особи зазнали поранення, виникла пожежа. Рятувальники ліквідували наслідки чергової терористичної атаки росіян.
Топ коментарі
+25 Слава Чурилов b1d3ecc6
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+9 Ig Shu
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Є українці, готові захищати свою країну, а от вся бронетехніка, всі снаряди, майже всі гроші - від Заходу.
Поки влада країн Заходу переконує своїх громадян, що з їх кишень забирають гроші на допомогу цивілізованій країні - допомога буде.
Як тільки Україна почне руйнувати цивільну інфраструктуру (підстанції і т.д.) - українці стануть для Заходу такими ж дикунами, як і кацапи.
Емоції зрозумілі, але навіть самі кацапи не можуть воювати без допомоги своїх нечисленних друзів (наприклад, Іран з їх шахедами), а Україна - тим паче.
Але тут у більшості перемагає "юнацький" максималізм (в лапках - тому що багатьом тут все під і за 40), а у частини - гроші від мааасковскіх кураторів. Звідти - заклики до скоєння воєнних злочинів, виправдовування вбитої бичари у Дніпрі, заклики до зриву мобілізації в Україні, розпалювання ворожнечі до західних партнерів. Тому немає жодних надій, що в результаті цієї війни українське суспільство нарешті позбудеться цієї пострадянської хвороби, оскільки більшість все ще живе по тим же заповідям, що й кацапи в мааасковії.
В нас повинна бути політика - настамнєт , і нікогда нєбило , тобто то не ми , дрони не наші , ракети теж ,, і взагалі нам про це нічого невідомо . Можливо то справа рук місцевих партизанів , або підлітки балують . Можливо прибульці . Іщітє ! Успєхов вам в поіскє . 😂
А те що пов'язано з нафтою,спільний бізнес параші з німцями,французам,штатами т.т.інше.
Туреччина, Одеса та Оман: де встиг відпочити Зеленський за пів року президентства
Запад имеет и самолеты и ракеты и ПВО, но не дает. Байден не дает разрешение.
Байден зятягивает войну, на год, как минимум. И не дает средства для защиты города от ракетного террора. Не понимаю. То ли в мире об этом никто не знает, а это значит что Зеленский не дорабатывает на внешней арене! То ли об этом все знают, но Запад настолько циничен, что им пофигу на жизни украинцев.
Тому nu3gіти, що Байден нібито щось затягує, може лише троль або ватник. У України все ще нема навчених пілотів, навченого обслуговуючого персоналу, підготовленої інфраструктури.
А найцікавіше - коли президентом США стане Трамп чи Рамасвамі і припинить допомогу Україні - всі ці тролі, які тут nu3gять, що Захід такий поганий і як він нам зобов'язаний - всі вони зникнуть, бо їх завдання буде виконане, а ті ідіоти, які їм повірили, залишаться з ×уйлом сам-на-сам.