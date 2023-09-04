Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

За добу зафіксовано 144 удари по населених пунктах Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 приватних житлових будинки, 2 господарські споруди, 2 автомобілі, 2 зерно сушки, 2 елеватори, також лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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