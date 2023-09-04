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обстріл (21130) Сумська область (2207)

Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За добу зафіксовано 144 удари по населених пунктах Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 приватних житлових будинки, 2 господарські споруди, 2 автомобілі, 2 зерно сушки, 2 елеватори, також лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 03
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 04
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 05
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 06
Наслідки ворожих обстрілів Сумської області 07

Автор: Марина Макєєва
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