Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
За добу зафіксовано 144 удари по населених пунктах Сумської області.
Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено 12 приватних житлових будинки, 2 господарські споруди, 2 автомобілі, 2 зерно сушки, 2 елеватори, також лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
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